ما جاء في شرح صدر النبي صلى الله عليه وسلم 

كان النبي صلى الله عليه وسلم من أشرح الناس صدرا وأطيبَهم نفسًا، وأنعمَهم قلبًا، نقرأ ذلك في شمائله وأخلاقه، كما وقع له شق الصدر حسا حيث أخرجت منه حظوظ الشيطان ونزغاته، فكان من ضمن ما اختصه الله تعالى من شَرْح صدره للنبوة والرسالة وخصائصها وتوابعها، فقد ثبت في السيرة النبوية أنه صلى الله عليه وسلم وقع له شق الصدر بالفعل، وكان من المعجزات التي وقعت أحداثها في فترة الطفولة.

نزول سورة ألم نشرح

ومما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن الكريم سورة الشرح إشارة إلى طيب قلب النبي الله عليه وسلم وأنه ضمن النعم التي حباها النبي، يقول الله تعالى: (ألم نشرح لك صدرك).

قال ابن عاشور: إن إطلاق الشرح على رضى النفس بالحال أصله استعارة ناشئة عن إطلاق لفظ الضيق وما تصرف منه على الإحساس بالحزن والكمد قال تعالى: (وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز) [هود: 12] الآية. فجعل إزالة ما في النفس من حزن مثل شرح اللحم وهذا الأنسب بقوله: (فإن مع العسر يسرا) [الشرح: 5].

ثم رأى أن الصدر هنا مراد به الإحساس الباطني الجامع لمعنى العقل والإدراك. وشرح صدره كناية عن الإنعام عليه بكل ما تطمح إليه نفسه الزكية من الكمالات وإعلامه برضى الله عنه وبشارته بما سيحصل للدين الذي جاء به من النصر.

وفسر ابن عباس رضي الله عنه شرح صدر النبي صلى الله عليه وسلم في السورة الكريمة: بأن الله شرح قلبه بالإسلام. وعن الحسن البصري قال: شرح صدره أن ملىء علما وحكما، وقال سهل بن عبد الله التستري: شرح صدره بنور الرسالة.

هذا إذا كان حمله على المعنى الحسي، وقد يحمل شرح الصدر هنا على الحقيقة وهذا نقل في السيرة النبوية الشريفة، في حادثة عرفت بأحداث “شق الصدر”، وهي معجزة عجيبة وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم. وكان ابن عاشور يستبعد أن يكون المراد بالشرح في السورة، فقد حكى الاختلافات الواقعة في رواية أخبار شق الصدر وما ذكر من تكرار هذه الحاديث لكنه قال: «وليس في شيء من هذه الأخبار على اختلاف مراتبها ما يدل على أنه الشرح المراد في الآية»[1].

أحداث شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم

ثبتت في الأحاديث الصحيحة أحداث شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها وقعت مع الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، الصحيح منها مرتان فقط، واختلف هل وقع في المرة الثالثة أم لا. نذكر الصحيح من هذه المرويات:

المرة الأولى – شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وغسله ولأمِهِ، عندما كان طفلًا في الرابعة من عمره، يلعَبُ في بادية بني سعد.

وقد روى الإِمام مسلم في صحيحه حادثة الشق الأولى عن أنس بن مالك “أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل صلى الله عليه وسلم وهو يلعب مع الغلمان، فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب، فاستخرج منه علقةً فقال: هذا حظ الشيطان منك ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه، ثم أعاده في مكانه، وجاء الغلمان يسعون إلى أمه -يعني ظئره- فقالوا إن محمد قد قتل، فاستقبلوه وهو منتقع اللون.

قال أنس: وقد كنت أرى أثر المخيط في صدره (2).

قال الدكتور أكرم ضياء العمري: ولا شك أن التطهير من حظ الشيطان هو إرهاص مبكر للنبوّة، وإعداد للعصمة من الشر وعبادة غير الله. فلا يحل في قلبه شيء إلا التوحيد، وقد دّلت أحداث صباه على تحقق ذلك فلم يرتكب إثمًا ولم يسجد لصنم، رغم شيوع ذلك في قومه[2].

المرة الثانية – شق صدر النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء، ففي الصحيحين عن أنس قال: “كان أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:”فرج سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمةً وإيماناً، فأفرغه في صدري ثم أطبقه، ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا … “

وقد تبيَّن الشرَّاح أن الحكمة في شق الصدر وملء قلبه إيماناً وحكمةً استعداداً للإسراء به تظهر في عدم تأثر جسمه بالشق وإخراج القلب مما يؤمنه من جميع المخاوف العادية الأخرى. ومثل هذه الأمور الخارقة للعادة مما يجب التسليم له دون التعرض لصرفه عن حقيقته، لمقدرة الله تعالى التي لا يستحيل عليها شيء[3].

[1] «التحرير والتنوير» (30/ 409).

[2] «السيرة النبوية الصحيحة محاولة لتطبيق قواعد المحدثين في نقد روايات السيرة النبوية» (1/ 104).

[3] «السيرة النبوية الصحيحة محاولة لتطبيق قواعد المحدثين في نقد روايات السيرة النبوية» (1/ 189). وانظر فتح الباري لابن حجر.