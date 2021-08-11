ما هي الذاكرة ؟

تشير الذاكرة إلى العمليات التي يتم استخدامها للحصول على المعلومات وتخزينها والاحتفاظ بها واستردادها لاحقا. هناك ثلاث عمليات رئيسة في الذاكرة: الترميز والتخزين والاسترجاع.

الذاكرة البشرية تستطيع الحفاظ على كل المعلومات التي تعلمناها ومن ثم استعادتها في حال الحاجة لها. ولكنها عملية ليست مثالية تماما لا تشوبها شائبة، أحيانا ننسى أو نخطئ في تذكر بعض الأشياء. وأحيانا لا يتم ترميز الأشياء بشكل صحيح في الذاكرة.

يمكن أن تتراوح مشاكل الذاكرة بين الأمور الطفيفة مثل نسيان المكان الذي تركت فيه مفاتيح السيارة ، إلى الأمراض الرئيسة ، مثل الزهايمر وأمراض الخرف ، التي تؤثر على جودة الحياة والقدرة على العمل.

الذاكرة البشرية موضع للدراسة والبحث العلمي و تطرق له الفلاسفة منذ آلاف السنين وأحد المواضيع الرئيسة في علم النفس المعرفي.

كيف تتشكل الذكريات ؟

من أجل تكوين ذكريات جديدة، يجب تغيير المعلومات إلى شكل قابل للاستخدام، والذي يحدث من خلال العملية المعروفة باسم الترميز. بمجرد أن يتم ترميز المعلومات بنجاح، يجب تخزينها في الذاكرة لاستخدامها لاحقا.

الكثير من هذه الذاكرة المخزنة تقع خارج وعينا معظم الوقت إلا عندما نحتاجها ، عملية الاسترجاع تسمح لنا بجلب الذكريات المخزنة من العقل الواعي.

كم من الوقت تستمر الذكريات؟

بعض الذكريات قصيرة جدا، تمتد إلى عدة ثوان، وتسمح لنا بأخذ صورة حسية للمعلومات عن العالم من حولنا.

الذكريات قصيرة الأجل أطول قليلا وتستمر حوالي 20 إلى 30 ثانية. تتكون هذه الذكريات في الغالب من المعلومات التي نركز عليها ونفكر بها في وقتها.

إن بعض الذكريات قادرة على دوامها لمدة أيام أو أسابيع أو أشهر أو حتى عقود أطول بكثير. معظم هذه الذكريات على المدى الطويل تكمن خارج وعينا الفوري، ولكن يمكننا جذبهم إلى الوعي والإدراك عندما تكون هناك حاجة إليها.

استخدام الذاكرة

حتى يتم استخدام المعلومات التي تم ترميزها في الذاكرة، يجب أولا استردادها. هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تؤثر على كيفية استرجاع الذكريات مثل نوع المعلومات المستخدمة وإشارات الاسترجاع الموجودة.

وبطبيعة الحال، فإن هذه العملية ليست مثالية دائما. هل شعرت من قبل أن لديك الإجابة على سؤال في طرف لسانك، لكنك لم تستطع تذكره تماما؟ هذا مثال على مشكلة استرجاع الذاكرة المحيرة المعروفة باسم lethologica أو فقد ذاكرة الأسماء.

تنظيم الذاكرة

إن قدرة الوصول للمعلومات واستردادها من الذاكرة على المدى الطويل تسمح لنا باستخدام هذه الذكريات واتخاذ القرارات، والتفاعل مع الآخرين، وحل المشاكل. ولكن كيف يتم تنظيم المعلومات في الذاكرة؟

تعرف إحدى طرق التفكير في تنظيم الذاكرة باسم نموذج الشبكة الدلالية. يشير هذا النموذج إلى أن بعض المشغلات تنشط الذكريات المرتبطة بها ، وتؤدي ذاكرة مكان معين إلى تنشيط الذكريات حول الأشياء ذات الصلة التي حدثت في ذلك الموقع. على سبيل المثال، قد يؤدي التفكير في مبنى جامعي معين إلى ذكريات حضور الفصول الدراسية والدراسة والتنشئة الاجتماعية مع أقرانهم.

أنواع الذاكرة

في حين تم اقتراح عدة نماذج مختلفة من الذاكرة، وغالبا ما يستخدم نموذج مرحلة الذاكرة لشرح الهيكل الأساسي ووظيفة الذاكرة. اقترحت هذه النظرية في البداية في عام 1968 من قبل ريتشارد أتكينسون وريتشارد شيفرين، وتحدد ثلاث مراحل منفصلة من الذاكرة: الذاكرة الحسية، والذاكرة قصيرة الأجل، والذاكرة طويلة الأمد .

الذاكرة الحسية

الذاكرة الحسية هي المرحلة الأولى من الذاكرة. وخلال هذه المرحلة، يتم تخزين المعلومات الحسية من البيئة المحيطة ولفترة قصيرة جدا من الزمن لمدة لا تزيد عن نصف ثانية للحصول على المعلومات البصرية و 3 أو 4 ثوان للحصول على المعلومات السمعية. نحن ننتبه إلى جوانب معينة فقط من هذه الذاكرة الحسية ، مما يسمح لبعض هذه المعلومات بالمرور إلى المرحلة التالية: الذاكرة قصيرة الأجل.

ذاكرة قصيرة المدى

الذاكرة قصيرة الأجل، والمعروفة أيضا باسم الذاكرة النشطة، هي المعلومات التي ندركها حاليا أو نفكر فيها. في علم النفس فرويد، ويشار إلى هذه الذاكرة والعقل الواعي. الاهتمام بالذكريات الحسية يولد المعلومات في الذاكرة على المدى القصير.

في حين أن العديد من ذكرياتنا على المدى القصير سرعان ما تنسى، فإن الاهتمام بهذه المعلومات يسمح لها بالاستمرار في المرحلة التالية: الذاكرة على المدى الطويل. سيتم الاحتفاظ بمعظم المعلومات المخزنة في الذاكرة النشطة لمدة 20 إلى 30 ثانية تقريبا.

ذاكرة طويلة الأمد

الذاكرة طويلة الأجل تشير إلى التخزين المستمر للمعلومات. في علم النفس فرويد، يمكن أن تسمى الذاكرة على المدى الطويل المبكر واللاوعي. هذه المعلومات هي إلى حد كبير خارج وعينا ولكن يمكن استدعاؤها إلى الذاكرة العاملة لاستخدامها عند الحاجة. بعض هذه المعلومات من السهل إلى حد ما أن نتذكر، في حين أن ذكريات أخرى هي أكثر صعوبة بكثير للوصول.

فقدان الذاكرة

النسيان هو حدث شائع بشكل مدهش. مجرد النظر في عدد المرات التي تنسى اسم شخص ما أو تجاهل موعد مهم. لماذا ننسى المعلومات التي تعلمناها في الماضي؟ هناك أربعة تفسيرات أساسية لماذا يحدث النسيان:

فشل في تخزين

تداخل المعلومات

النسيان المحفز

فشل الاسترداد

وقد أظهرت الأبحاث أن أحد العوامل الحاسمة التي تؤثر على فشل الذاكرة هو الوقت. غالبا ما يتم نسيان المعلومات بسرعة، خاصة إذا لم يراجع الناس المعلومات ويتدربون عليها بنشاط.

في بعض الأحيان يتم فقدان المعلومات ببساطة من الذاكرة، وفي حالات أخرى، لم يتم تخزينها بشكل صحيح في المقام الأول. أحيانا تتنافس الذكريات مع بعضها البعض، مما يجعل من الصعب تذكر معلومات معينة. في حالات أخرى، يحاول الناس بنشاط نسيان الأشياء التي ببساطة لا يريدون تذكرها.

النصائح

مهما كانت الذاكرة كبيرة، ربما هناك عدد قليل من الأشياء التي يمكنك القيام به لجعله أفضل. لحسن الحظ، اكتشف علماء النفس المعرفي عددا من التقنيات التي يمكن أن تساعد في تحسين الذاكرة:

دون المعلومة : يساعد فعل الكتابة بقلم وورقة على تثيت المعلومة في ذاكرة الدماغ – ويمكن أن يكون أيضا بمثابة تذكير أو مرجع لاحقا.

اربط المعلومة بمعنى معين : يمكنك تذكر شيء بسهولة أكبر إذا كنت إرفاق معنى لذلك. على سبيل المثال، إذا قمت بربط شخص تلتقيه بشخص تعرفه بالفعل، فقد تتمكن من تذكر اسمه بشكل أسهل.

كرر العملية : التكرار يساعد الذاكرة تصبح مشفرة خارج الذاكرة على المدى القصير.

التبويب وتصنيف المعلومات : إن تصنيف المعلومات يسهل عملية التذكر والاستدعاء. على سبيل المثال، النظر في المجموعة التالية من الكلمات: (مكتب، تفاحة، رف كتب، الأحمر، البرقوق، الجدول، الأخضر، الأناناس، الأرجواني، كرسي، الخوخ، الأصفر). اقرأ هذه الأشياء لبضع ثوان ثم حاول قراءتها، ثم انظر بعيدا وحاول تذكر وسرد هذه الكلمات. كيف قمت بتجميع الكلمات عند سردها؟

معظم الناس يتذكرون بجعل قائمة من ثلاث فئات مختلفة : اللون والأثاث، والفاكهة.

بالإضافة إلى هذه التقنيات، هناك أنشطة أثبتت فعاليتها للحفاظ على صحة الدماغ من خلال ممارسة الرياضة بانتظام، والحفاظ على الاتصالات الاجتماعية، وحسن إدارة الإجهاد والضغوط النفسية، وأداء الأنشطة الصعبة (مثل القيام بالكلمات المتقاطعة أو العزف على أداة) ومساعدتها في تعزيز الذاكرة.

كلمة من verywell : الذاكرة البشرية هي عملية معقدة لا يزال الباحثون يحاولون فهمها بشكل أفضل. ذكرياتنا هي مانحن عليه الآن هي حياتنا ، ومع ذلك فإن العملية ليست مثالية. في حين أننا قادرون على تذكر كمية مذهلة من المعلومات، ونحن أيضا عرضة للأخطاء.