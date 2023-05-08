محمد خليل قارئ .. رحيل إمام المسجد النبوي سابقا

توفي الشيخ محمد خليل قارئ إمام المسجد النبوي الشريف ومسجد قباء سابقا فجر الإثنين 8 من مايو من عام 2023 م .

وكان الشيخ محمد خليل قارئ يؤم المصلين في المسجد النبوي بشكل متقطع كما عرف بإمامته للمصلين في رمضان بمسجد قباء لسنوات عديدة .

ونشر عدد من القراء المعروفين عبر مواقع التواصل الاجتماعي نبأ وفاة الشيخ محمد خليل القارئ داعين له بالمغفرة والرحمة وأن يدخله الله فسيح جناته.

وكتب الدكتور أحمد عيسى المعصراوي أستاذ الحديث بجامعة الأزهر شيخ عموم مقارئ الديار المصرية سابقا تعزية عبر حسابه في تويتر :

إنا لله وإنا اليه راجعون..



خالص العزاء فى وفاة فضيلة الشيخ #محمد_خليل_القارئ إمام المسجد النبوي-سابقاً- نسأل الله عز وجل ان يتجاوز عنه وان يجعله من اهل الفردوس الأعلي من الجنة. pic.twitter.com/bpwokBYrfB — أ.د.أحمد عيسى المعصراوي (@elmasrw) May 8, 2023

ونعى إمام المسجد النبوي سابقا الشيخ سعد الغامدي على حسابه في تويتر قائلا :

اللهم ارحم عبدك المُقرئ الأخ الحبيب الشيخ محمد خليل قارئ .. واجعل منزله في الفردوس الأعلى .. اللهم كما طيّبت وجهه في الدنيا ، فبيّض وجهه يوم يلقاك … pic.twitter.com/nCS7ab1odO — سعد الغامدي (@S3dGhamdi) May 8, 2023

كما كتب القارئ الكويتي أحمد النفيس :

وفاة إمام المسجد النبوي سابقًا الشيخ #محمد_خليل_قارئ قبل قليل وإنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم ارحمه وتقبله وأكرم نزله واجعل اللهم القرآن شفيعا له

إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإنا على فراقه لمحزونون pic.twitter.com/jYQmppEzph — أحمد بن عبدالعزيز النفيس (@ahmad_alnufais) May 7, 2023

وكتب إمام مسجد المدينة التعليمية في قطر الشيخ هيثم الدخين على حسابه معزيا :

حزن عميق ، وفقد جلل 💔

ولا نقول الا ما يرضي ربنا (إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ )

اختار الله شيخنا وحبيبنا وسلوة الفؤاد بتلاواته امام المسجد النبوي سابقا محمد خليل قارئ

ليكون بجواره مع زمرة القراء الصالحين المتقنين ..

فاللهم اجمعنا به في جنان النعيم

والحقنا… https://t.co/ygy648KnpW — ‏هيثم الدخين (@haldokhin1) May 8, 2023

جدير بالذكر أن وفاة الشيخ محمد خليل قارئ جاءت بعد أقل من سنة على وفاة شقيقه الشيخ محمود خليل قارئ، وهما ابنا القارئ الراحل خليل قارئ الذي توفي في عام 2018.

إنا لله وإنا إليه راجعون.