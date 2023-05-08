محمد خليل قارئ .. رحيل إمام المسجد النبوي سابقا

محمد خليل قارئ

توفي الشيخ محمد خليل قارئ إمام المسجد النبوي الشريف ومسجد قباء سابقا فجر الإثنين 8 من مايو من عام 2023 م .

وكان الشيخ محمد خليل قارئ يؤم المصلين في المسجد النبوي بشكل متقطع كما عرف بإمامته للمصلين في رمضان بمسجد قباء لسنوات عديدة .

ونشر عدد من القراء المعروفين عبر مواقع التواصل الاجتماعي نبأ وفاة الشيخ محمد خليل القارئ داعين له بالمغفرة والرحمة وأن يدخله الله فسيح جناته.

وكتب الدكتور أحمد عيسى المعصراوي أستاذ الحديث بجامعة الأزهر شيخ عموم مقارئ الديار المصرية سابقا تعزية عبر حسابه في تويتر :

ونعى إمام المسجد النبوي سابقا الشيخ سعد الغامدي على حسابه في تويتر قائلا :

كما كتب القارئ الكويتي أحمد النفيس :

وكتب إمام مسجد المدينة التعليمية في قطر الشيخ هيثم الدخين على حسابه معزيا :

جدير بالذكر أن وفاة الشيخ محمد خليل قارئ جاءت بعد أقل من سنة على وفاة شقيقه الشيخ محمود خليل قارئ، وهما ابنا القارئ الراحل خليل قارئ الذي توفي في عام 2018.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

# القرآن الكريم
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