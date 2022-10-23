منصة “بيفول”.. نحو بيئة عالمية تطوعية آمنة

تعتبر “بيفول” أحدث منصة دولية لتنظيم وتشبيك العمل التطوعي حول العالم. فهي منصة عالمية مستقلة، غير مسبوقة، تعمل على نشر ثقافة العمل التطوعي، وتعزيز أداء المسؤولية المجتمعية، باستخدام وسائل تحفيزية، من خلال توفير آليات الربط بين المتطوع والأطراف الشريكة، عبر منظومة تقنية حديثة ومبتكرة، بغية ترسيخ القيم الإنسانية النبيلة وتحقيق السلام والتنمية في عموم المجتمعات.

يدير منصة “بيفول” فريق إداري و تقني لديه خبرة طويلة في مجال التطوع و العمل الخيري التنموي. وتوفر المنصة مزايا وفوائد كثيرة، سواء للأفراد أو المؤسسات أو الفرق التطوعية، حيث تصنع بيئة تفاعلية للمتطوعين ليعيشوا تجربة رائدة وموثقة في العمل التطوعي، كما تتيح للمؤسسات الحصول على متطوعين بطريقة ميسرة وأسلوب تفاعلي، أما عن الشركات فإن بيفول تفتح لها الأبواب لعرض الخدمات والخصومات المقدمة من قبلها.

المنصة عبارة عن شركة مجتمعية، متخصصة بتقديم الخدمات في إطار العمل التطوعي و المجتمعي، مرخصة في ديلاوير (الولايات المتحدة الأمريكية) وهي مستقلة تماماً حيث أنها لاتتبع لأي جهة سواءً أكانت حكومية أو سياسية أو دينية أو فكرية، وفي نفس الوقت فهي لا تنتمي لأي طائفة أو مذهب أو قومية أو عرق. إنما تعتمد مبادئ الحيادية والاستقلالية وعدم التمييز.

بيفول ليست جهة تنفيذية، إنما هي منصة أنشئت لتوفر إمكانية الربط والتشبيك بين المتطوعين من جهة والجهات الطالبة للمتطوعين من جهة أخرى، و التسجيل فيها كمتطوع ينحصر في القيام بالأعمال التطوعية التي تخدم المجتمع من خلال المؤسسات المجتمعية أو الهيئات الحكومية أو الجامعات المشتركة في المنصة.

خطط إستراتيجية ورؤية جديدة لثقافة العمل التطوعي

من حين لآخر، تقوم منصة “بيفول” الدولية للعمل التطوعي والخدمة المجتمعية بالتعريف بأهداف المنصة وخططها الإستراتيجية وأهميتها في تنظيم العمل التطوعي حول العالم.

يقول الدكتور محمد الكبيسي المدير الإقليمي للمنصة، إن المنصة مرخصة في قطر ومحتضنة من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القطرية، وقد قامت بتوقيع اتفاقيات تعاون مع العديد من المؤسسات والاتحادات الكبرى العاملة في الشأن المجتمعي والتي كان من بينها: مركز الإنماء الاجتماعي “نماء” في قطر، اتحاد قيادات المرأة العربية (التابع لجامعة دول العربية)، الهلال الأحمر التركي، اتحاد المنظمات الأهلية في العالم الإسلامي، ومنتدى شباب التعاون الإسلامي (الذراع الشبابي لمنظمة التعاون الإسلامي).

الدكتور محمد الكبيسي , المدير الأقليمي لمنصة بيفول الدولية مدرب ومستشار تنمية بشرية وإدارية يتحدث عن أهداف المنصة وخططها الإستراتيجية#في_الضحى #تلفزيون_قطر pic.twitter.com/OACK1mMacn — تلفزيون قطر (@QatarTelevision) September 1, 2022

كما أكد الكبيسي وجود خطط استراتيجية طموحة لبناء شراكات نوعية مع مختلف المؤسسات المعنية على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي وخاصة مع وجود بطولة كأس العالم لكرة القدم كواحدة من أهم المناسبات العالمية.

من جهتها، أوضحت الأستاذة فاطمة المري مسؤول العلاقات العامة في مكتب المنصة في قطر أن بيفول تنفذ برامجها بالشراكة مع منظمات دولية مثل UNV و ICYF، حيث قامت بتنظيم العديد من المؤتمرات والبرامج التدريبية مثل: مخيم تدريبي دولي بعنوان “إعداد الرائد المجتمعي في الأزمات”، وكذلك مخيم الرائد المجتمعي والتأثير الاجتماعي.

60 ألف متطوع و1600 شركة في 175 دولة

وبحسب المهندس بشار الحراكي، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة بيفول الدولية فإن المنصة متوفرة حاليا بخمس لغات أساسية، وتضم أكثر من 1600 مؤسسة وشركة متنوعة، بالإضافة إلى ما يزيد عن 60 ألف متطوع من أكثر من 175 دولة حول العالم. كما قال أنه تم اعتماد المنصة رسميا من قبل عدد كبير من المنظمات والاتحادات الدولية كمنصة تواصل اجتماعي متخصصة بالعمل المجتمعي، حيث قاموا باستخدام أيقونة منصة “بيفول” على مواقعهم الالكترونية بجانب أيقونات منصات التواصل العالمية الأخرى.

وقالت فاطمة المري أن المنصة نظّمت نهاية عام 2021 مؤتمرا ومعرضا افتراضيا دوليا بعنوان “تطوير التطوع في الجامعات.. استشراف المستقبل وابتكار البدائل” تحدث فيه 15 خبيرا في مجال تطوير التطوع من 12 جنسية مختلفة، كما سجل في المؤتمر أكثر من 2100 بين متطوعين وطلاب جامعات ومهتمين بالعمل التطوعي والمجتمعي يمثلون 51 دولة حول العالم.

كما بينت أن لدى منصة بيفول الكثير من المزايا النوعية المبتكرة، هذه المزايا تجعلها تمتلك نقاط قوة تؤهلها للعب دور كبير في عالم التطوع سواءً كان ذلك على المستوى العربي أو الإقليمي أو الدولي، ومن هذه المزايا:

انتشار واسع على المستوى الدولي بشكل عام والعربي، ووجود آلية محفّزة لتشجيع المتطوعين عن طريق نظام نقاط تطوعية وخصومات خاصة تقدم لهم عبر بطاقة المتطوع الدولية التي تمنحها المنصة لأعضائها، فضلاً عن نظام إلكتروني دقيق لتوثيق الأعمال التطوعية لجميع المتطوعين وبشكل آلي، بجانب المؤشر الدولي لقياس التطوع، والذي سينتج عنه دراسة احترافية مفصلة، بالإضافة إلى تصنيف دولي للعمل التطوعي، وذلك باستخدام معايير تقنية حديثة كما أشارت إلى وجود أكاديمية رقمية دولية متخصصة في التدريب التطوعي الاحترافي والابتكار الاجتماعي. هذا بالإضافة إلى الكثير من المزايا والخدمات المميزة الأخرى.

لماذا منصة بيفول؟ لأنها منصة اجتماعية عالمية، تقوم بتنظيم العمل التطوعي، فإن رؤيتها تقوم على أساس إعداد بيئة تفاعلية آمنة للتطوع في العالم، حيث تتطلع بيفول لتكون المنصة الرائدة في تنظيم وتطوير العمل التطوعي عالمياً. ورسالتها في ذلك تشبيك الأطراف المعنية بالعمل التطوعي وتنظيم العلاقة بينهم في بيئة تفاعلية متخصصة حسب التالي:

1- تسهيل وصول المتطوع للفرص التطوعية التي يرغبها، وتوثيق أعماله التطوعية ومنحه مكاسب مادية ومعنوية وتعزيز سيرته الذاتية بما يزيد فرصة حصوله على وظيفة مناسبة.

2- مساعدة الجهات التي تحتاج إلى متطوعين في الحصول على المتطوعين الأكثر خبرة واحترافية من خلال قاعدة بيانات ضخمة للمتطوعين حول العالم.

3- إتاحة الفرصة للشركات والمؤسسات الراغبة في أداء مسؤوليتها المجتمعية من خلال المنظومة المتميزة التي تعتمدها بيفول في دعم العمل التطوعي دولياً.

كيف بدأت فكرة “بيفول”؟

بدأ العمل على فكرة منصة بيفول عام 201، حيث تم الإعلان عن تأسيسها بتاريخ 05/12/2017 الموافق لليوم العالمي للتطوع، ثم تم الإطلاق التجريبي في 25/09/2018 الموافق لليوم العالمي للمسؤولية المجتمعية.

وكانت فكرة إنشاء منصة للعمل التطوعي فكرة بناءة غير مسبوقة وجدت لدعم ورفد منظمات المجـتمع المدنـي والفـرق التطوعـية بمخـتلف اختصاصاتـها، فضـلاً عـن الجـامعات والمؤسسات الحكومـية، بالقـوى البشرية الممكنة، وذلك بهدف مساعدتـها على سد احتياجاتها وتطوير أعمالها عـن طريق المساهمة فـي توفير أعـداد مـن المتطوعين الذيـن سيقدموا للمجـتمع خدمـات كبيرة مـن خـلال قيامهم بمساهمات وأعمال تطوعية.

هذه الأعمال ستساعد المتطوعين بشكل كبير في عملية بناء شخصياتهم وصقل مهاراتهم واستثمار أوقاتهم على أحسن وجه. كما توفـر المنصة إضافـة لمـا سبـق إمكانيـة الاتفـاق مـع الشركـات التجـارية والخدميـة التـي ستقـدم بدورهـا خدمـات مجـانية وحسومـات معيـنة علـى خدماتها ومنتجاتها لهذه الشريحة المتميزة مـن المتطوعين مقابل حصولها على الدعاية المناسبة التي تحقق لها مزيداً من الانتشار.

معا نربح

تعتمد المنصة في بناء شراكاتها على مبدأ معاً نربح، حيث يعتبر هذا المبدأ من أنجح الأساليب التي تمنح كافة الشركاء (أفراداً كانوا أم مؤسسات) دافعاً قوياً للاستمرار في الشراكة وتقويتها بهدف تحقيق المزيد من الفائدة لصالح الجميع.

كل ذلك جعل القائمين على تطوير هذه المنصة يعكفون على إطلاق منظومة تقنية تفاعلية تساعد جميع الأطراف على تحقيق المصالح المشتركة من خلال خلق البيئة التحفيزية الإبداعية للعمل المشترك فيما بينهم.

ما هي أهداف منصة بيفول؟ منذ ظهور فكرة إنشاء منصة للعمل التطوعي، وبدء العمل في المنصة، وضعت “بيفول” عدة أهداف لعملها تتمثل في الآتي:

1- تنظيم القطاع التطوعي في العالم وتعظيم تأثيره الاجتماعي على مستوى المجتمعات قاطبة.

2- الربط بين الأفراد والمجموعات الراغبة بالتطوّع مع الفرص التطوّعيّة المتخصّصة المقدّمة من كافّة المؤسسات والهيئات الخاصّة والحكوميّة و الجامعات و المعاهد و الفرق التطوعية..

3- خلق قاعدة بيانات إلكترونية شاملة موحدة تضم جميع الفرص التطوعيّة على مستوى العالم

4- تسهيل وصول الشباب إلى الفرص المناسبة لهم بناءًا على مهاراتهم و أوقاتهم. توثيق الساعات التطوعية على مستوى العالم.

5- التوجيه المناسب لتوظيف مهارات الراغبين بالتطوّع في فرص تطوّعيّة متخصصة مناسبة لهم.

ماهي المزايا التي تقدمها “بيفول” للمتطوعين؟

تقدم منصة بيفول لمتطوعيها العديد من المزايا نذكر منها:

الانضمام الى منصة معتمدة لإيجاد فرص مناسبة و متنوعة للتطوع. الوصول إلى أكبر عدد من الفرص التطوعية التخصصيّة المناسبة لكل متطوع. فرصة اختيار المجال الأنسب لاهتمامات الفرد وخبراته و وقته و مكان تواجده. بناء سجل شخصي للمتطوع. فرصة الترشيح لجائزة أفضل متطوع. التدريب المستمر والتوعية بشأن العمل التطوعي. اعتماد وتوثيق الساعات التطوّعيّة للمتطوعين وضمها لسجلاتهم. الحصول على بطاقة المتطوع الدولية الحصول على خصومات و منتجات مجانية من الشركات الشريكة بالمنصة بالاضافة إلى إمكانية الحصول على دورات مخفضة و مجانية و منح جامعية مختلفة.

ماهي المزايا التي تقدمها “بيفول” للفرق التطوعية؟

الانضمام الى منصة معتمدة دولياً لإيجاد فرص مناسبة و متنوعة للتطوع اعتماد وتوثيق الساعات التطوّعيّة. الوصول إلى أكبر عدد من المتطوعين المتميزين للقيام بالأعمال التطوعية و المشروعات الخدمية المختلفة الاستفادة من خدمات مراكز الاتصال وخدمة العملاء المساهمة في ترويج المشاريع والمبادرات التطوعيّة فرصة الترشيح لجائزة أفضل المشاريع التطوعية المبتكرة. تسهيل إجراءات منح الاعتمادات المطلوبة للمشاركة في الفعاليات التطوعية المختلفة.

ماهي المزايا التي تقدمها “بيفول” للمؤسسات؟

الانضمام الى منصة معتمدة لسد العجز في أعداد المتطوعين اللازمين للقيام بالمهام التطوعية. الوصول إلى العدد الكافي من المتطوّعين المتخصصين و المناسبين للقيام بالمهام التطوعية. الترويج للفرص التطوعيّة والمشاريع الخاصة بالمؤسسة. تزويد المؤسسات بالتقارير المعتمدة للفعاليات التي تم المشاركة بها فرصة الترشيح لجائزة أفضل المشاريع التطوعية المبتكرة. إمكانية الحصول على موظفين أكفاء من خلال قاعدة بيانات المتطوعين بالمنصة. الحصول على التدريب و بناء القدرات في مجال إدارة شؤون المتطوعين من خلال المنصة. رفع كفاءة رأس مال المؤسسي للمؤسسات من خلال المساعدة في تقليص المصروفات الإدارية مساعدة المؤسسات في تعزيز أدائها لدورها في المسؤولية المجتمعية.

أين تعمل “بيفول” وما هي مجالاتها التطوعية؟

تخدم منصة بيفول كافة الدول في العالم بدون استثناء، فلا حدود لنطاق خدمتها التي تتركز أساسا في خدمة المجتمع، من خلال ثلاثة أنواع للتطوع: متطوع فردي – فريق تطوعي – مؤسسة متطوعة. ومن خلال ثلاثة أشكال للتطوع: بالمال (نقدي أو عيني) – بالجهد العضلي – بالجهد الذهني (بالحضور الشخصي – عن بعد).

أما مجالات التطوع التي تعنى بها منصة “بيفول” فلا حصر لها، وتشمل:

الأعمال الإدارية الاستشارات الصحة الدعم النفسي التعليم التأهيل و التدريب الدراسات والبحوث الإحصاء واستطلاعات الرأي البرمجة والأمور التقنية التصميم الترجمة الإعلام الأنشطة الثقافية والفنية الأنشطة الرياضية تنظيم المناسبات التسويق والعلاقات العامة الأنشطة الترفيهية الهادفة نماذج السلوك ( القدوة الحسنة ) رعاية الأمومة والطفولة رعاية الأيتام رعاية المسنين رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة الدفاع عن حقوق الإنسان الرفق بالحيوان خدمات عامة (البلديات ). الخدمات أثناء الكوارث والنكبات خدمات البيئة السلال والوجبات الغذائية

كيف يعمل المتطوع في “بيفول”؟

يسعى المتطوع في منصة “بيفول” للحصول على بطاقة المتطوع الدولية، وهي عبارة عن إعتراف مجتمعي و تقدير لمجهودات المتطوعين في العالم وهي من خمس فئات تتنوع تبعا للنقاط التي يجنيها المتطوع مقابل أعماله التطوعية، و فئاتها هي:

التطوع – العطاء – التميز – الإتقان – الريادة. و هي التي تؤهله للحصول على الخصومات و الخدمات المجانية المقدمة من الشركاء الفاعلين للمنصة.

وتعتمد منصة بيفول على نظام التنقيط، حيث أن نقاط بيفول هي ما يتحصل عليه المتطوع مقابل أعماله التطوعية و التي تضاف إلى رصيده في بطاقة المتطوع الدولية الخاصة به. وتخضع طريقة حساب النقاط المكافئة لكل مهمة في منصة بيفول إلى مجموعة معايير:

معايير تقييم المهمة نفسها وهي: مستوى صعوبة المهمة، وقتها وتاريخها، الزمن اللازم للتنفيذ، عدد المستفيدين، هل منفذي المهمة مجموعة أم أفراد. التزام المتطوع بالدوام: حيث يتم الأخذ بعين الاعتبار التزام المتطوع بالمواعيد المحددة للمهمة، من خلال جدول الدوام الخاص بالمهمة والذي تقوم المؤسسة صاحبة المهمة بتعبئته. تقييم أداء المتطوع: الأمر الذي تقوم به المؤسسة صاحبة المهمة وذلك من خلال الإجابة على مجموعة من الأسئلة المتعلقة بأداء المتطوع في هذه المهمة.

أما بالنسبة للمؤسسات فتطلب المنصة من المؤسسات والشركات التي ترغب بالانضمام إليها تسجيل معلومات الترخيص مع إرفاق نسخة من الترخيص الرسمي، حيث يتم التحقق من صحة هذه البيانات لكي يتم اعتماد المؤسسة أو الشركة بعد ذلك.