نعمة الدعاء .. منحة ربانية لا ترد

أرشيف إسلام أون لاين
نعمة الدعاء .. منحة ربانية لا ترد

الدعاء نعمة كبرى، ومنحة جلَّى، جاد بها ربنا -جل وعلا- حيث أمرنا بالدعاء، ووعدنا بالإجابة والإثابة؛ فشأن الدعاء عظيم، ومنزلته عالية في الدين، فما اسْتُجْلِبت النعم بمثله، ولا استُدفعت النقم بمثله، ذلك أنه يتضمن توحيد الله، وإفراده بالعبادة دون من سواه. وهذا هو رأس الأمر، وأصل الدين والدعاء عبادة لله، وتوكل عليه. والدعاء أيضًا محبوب لله، وأكرم شيء عليه تعالى، والدعاء سبب عظيم لانشراح الصدر، وتفريج الهم، ودفع غضب الله سبحانه.

قال الله تعالى: {وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ}، وقال تعالى: {وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ}. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “الدعاء هو العبادة” ثم قرأ: {وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُم}.

والدعاء مفزع المظلومين، وملجأ المستضعفين، وأمان الخائفين، وسبب لدفع البلاء ثم إن ثمرة الدعاء مضمونة؛ إذا أتى الداعي بشرائط الدعاء وآدابه، فإما أن تعجَّل له الدعوة، وإما أن يُدفع عنه من السوء مثلها، وإما أن تُدخر له في الآخرة. فما أشد حاجتنا إلى الدعاء! بل ما أعظم ضرورتنا إليه!

وقال عليه الصلاة والسلام: “لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر”.

وقال صلى الله عليه وسلم : “ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها” قالوا: إذن نكثر الدعاء، قال: “الله أكثر”.

آداب الدعاء وأسباب الإجابة:

1 – الإخلاص لله تعالى.

2 – أن يبدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويختم بذلك.

3 – حضور القلب والإخلاص في الدعاء.

4 – الدعاء في الرخاء والشدة.

5 – لا يسأل إِلا الله وحده.

6 – الاعتراف بالذنب والاستغفار منه والاعتراف بالنعمة وشكر الله عليها.

7 – الدعاء ثلاثًا.

8 – استقبال القبلة.

9 – الجزم في الدعاء واليقين بالإجابة.

10 – الإلحاح في الدعاء وعدم الاستعجال.

11 – رفع الأيدي في الدعاء.

12 – التضرع والخشوع والرغبة والرهبة.

13 – رد المظالم مع التوبة.

15 – عدم الدعاء على الأهل، والمال، والولد، والنفس.

16 – الابتعاد عن المعاصي والتوبة منها.

17 – أن يكون المطعم والمشرب والملبس من حلال.

18 – لا يدعو بإثم أو قطيعة رحم.

19 – الوضوء قبل الدعاء إن تيسر.

أوقات وأحوال وأماكن يُستجاب فيها الدعاء:

1 – ليلة القدر.

2 – جوف الليل الآخر.

3 – دبر الصلوات المكتوبة.

4 – عند النداء للصلوات المكتوبة.

5 – عند نزول المطر.

6 – عند شرب ماء زمزم مع النية الصادقة.

7 – إذا نام على طهارة، ثم استيقظ من الليل ودعا.

9 – بين الأذان والإقامة .

12 – ساعة من يوم الجمعة.

13 – عند دعاء الله باسمه العظيم الذي إذا دُعي به أجاب وإذا سئل به أعطى.

14 – الدعاء في شهر رمضان.

15 – عند اجتماع المسلمين في مجالس الذكر.

16 – في السجود.

17 – عند الاستيقاظ من النوم ليلا والدعاء بالمأثور في ذلك.

18 – دعاء الصائم عند فطره.

19 – دعاء الإمام العادل.

20 – الدعاء عقب الوضوء إذا دعا بالمأثور في ذلك.

21 – الدعاء حالة إقبال القلب على الله واشتداد الإخلاص.

22 – دعاء المظلوم على من ظلمه.

23 – الدعاء على الصفا.

24 – الدعاء على المروة.

25 – الدعاء عند المشعر الحرام.

26 – دعاء المسافر.

27- دعاء المضطر.

28 – دعاء المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب.

29 – دعاء يوم عرفة في عرفة.

محمود أحمد إسماعيل
# الدعاء # رمضان
صورة رمزية للكاتب - اسلام اون لاين

أرشيف إسلام أون لاين

لديه 1412 مقالة

فكر
فلسفة الحج الاجتماعية .. رحلة بناء الإنسان
الهدي النبوي
منهج النبي ﷺ في رعاية العلم والمعرفة
المزيد للكاتب

المواد المنشورة في الموقع لا تعبّر بالضرورة عن رأي إسلام أون لاين

مقالات ذات صلة
شريعة
وللروح ظمأ وإرواء
شريعة
حال السابقين مع رمضان
شريعة
أثر الإحسان في الزكاة
شريعة
اغتنام العشر الأواخر من رمضان في زمن إغلاق المساجد
شريعة
كيف تحيي ليالي العشر الأواخر من رمضان ؟
أحدث المقالات
وإذا خاصم فجر
وإذا خاصم فجر
كيف نختم القرآن معرفيا ؟
كيف نختم القرآن معرفيا ؟
من أحكام بيع حلي الذهب والفضة
من أحكام بيع حلي الذهب والفضة
إطلالة على كتاب ” قصة الورق .. تاريخ الورق في العالم الإسلامي قبل ظهور الطباعة “
إطلالة على كتاب ” قصة الورق .. تاريخ الورق في العالم الإسلامي قبل ظهور الطباعة “
اخترنا لكم
20 وصية في شعبان .. ماذا تفعل قبل أيام من رمضان ؟
20 وصية في شعبان .. ماذا تفعل قبل أيام من رمضان ؟
كيفية استقبال شهر رمضان
كيفية استقبال شهر رمضان
رمضان في الحضارة العربية الإسلامية
رمضان في الحضارة العربية الإسلامية
من الطارق أنا رمضان
من الطارق أنا رمضان
صيام آخر شهر شعبان
صيام آخر شهر شعبان
صيام منتصف شعبان وإحياء ليلته
صيام منتصف شعبان وإحياء ليلته
صيام شهر شعبان وحِكمه وفوائده
صيام شهر شعبان وحِكمه وفوائده
الطريق إلى رمضان
الطريق إلى رمضان
رمضان في عيون الشعر والشعراء
رمضان في عيون الشعر والشعراء
9 وسائل لاستقبال رمضان
9 وسائل لاستقبال رمضان
الأكثر قراءة
1
دلالات قوله تعالى {الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا}
2
(300) أحاديث مشهورة غير صحيحة
3
ما هو الإسراء وما هو المعراج  ؟
4
تاريخ الأوقاف في الحضارة الإسلامية
5
ماهي السنة النبوية ؟
6
العمرة وأدعيتها الخاصة والعامة
7
إن خير من استأجرت القوي الأمين
8
تصنيف العلوم عند العرب : المناهج والمصنفات
9
من منازل إياك نعبد وإياك نستعين .. منزلة المروءة
10
الإقتداء بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم