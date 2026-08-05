إذا ذُكر أصحاب رسول الله ﷺ؛ فإن أول من يتبادر إلى الأذهان بعد نبي هذه الأمة هو صاحبه ورفيق دربه: أبو بكر الصديق عبد الله بن عثمان بن عامر التيمي القرشي رضي الله عنه، الذي لقبه النبي ﷺ بـ “الصِّدِّيق”؛ لأنه صدق رسول الله حين كذبه الناس، وصدق خبر الإسراء والمعراج دون تردد، فاستحق هذا اللقب العظيم الذي صار علمًا عليه. وقد الصديق أولَ الرجال الأحرار إسلامًا، فما إن سمع دعوة النبي ﷺ حتى أجابها من غير توقف ولا تردد، ولم يكتفِ الصديق بإسلامه بل جعل من نفسه داعية إلى الله، فكان سببًا في إسلام نخبة من كبار أصحاب رسول الله ﷺ، الذين أصبحوا بعد ذلك من قادة الأمة، ومنهم: عثمان بن عفان، والزبير بن العوام، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنهم أجمعين، ومضى الصديق رضي الله عنه في نصرة النبي ﷺ بنفسه وماله، فلم يتخلف عنه في موطن؛ فشهد معه المشاهد كلها، وكان وزيره ومستشاره في مكة، يواسيه عند الشدة، ويبذل كل ما يملك لنجاح الدعوة.

أنفق أبوبكر الصديق رضي الله عنه أموالًا عظيمة فاشترى العبيد المستضعفين الذين كانوا يعذبون في مكة وأعتقهم، وفي مقدمتهم بلال بن رباح رضي الله عنه، كما كان أول من دافع عن رسول الله حين اعتدت عليه قريش عند الكعبة، حتى ضُرب ضربًا شديدًا أُغمي عليه بسببه، فلما أفاق كان أول ما سأل عنه: “ما فعل رسول الله ﷺ؟”، ومن أعظم فضائل الصديق: أن الله تعالى خصه بذكر لا يشاركه فيه أحد في القرآن الكريم، فقال سبحانه في قصة الهجرة: ﴿إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾ [التوبة: 40]. فشرفه الله باسم “الصاحب” في كتابه. وأما السنة، فقد جاءت شاهدةً بفضله، إذ قال رسول الله ﷺ: «إن أَمَنَّ الناس عَلَيَّ في صُحْبَتِهِ ومَالِهِ أبو بَكْرٍ، ولو كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا غيرَ رَبِّي لاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، ولَكِنْ أُخُوَّةُ الإسْلَامِ ومَوَدَّتُهُ» رواه البخاري.

6 مواقف استراتيجية للصديق في الهجرة النبوية

لم تكن الهجرة النبوية من مكة إلى المدينة مجرد انتقال مكاني، بل كانت بداية قيام الدولة الإسلامية، وقد اعتاد كثيرون الوقوف عند مشاهد الغار ومطاردة سراقة، بينما يغيب عنهم الجانب اللوجستي والمالي الذي تكفل به أبو بكر رضي الله عنه، حتى أصبحت الهجرة مثالًا لاجتماع الإيمان مع حسن التخطيط والبذل، ومن أبرز ما قدمه الصديق يوم الهجرة:

1. إعداد الراحلتين قبل الإذن بالهجرة

كان أبو بكر مستعداً للهجرة دائماً؛ تذكر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه اشترى راحلتين، وظل يعلفهما أربعة أشهر إعدادًا للهجرة قبل الإذن بها، كما روى البخاري وغيره. ولما جاء الإذن بالخروج عرض أبو بكر على رسول الله إحدى الراحلتين هدية، لكن كمال أدب النبي ﷺ وحرصه على الاستقلال المالي جعله يأبى إلا أن يدفع ثمنها، فقال: «بالثمن»، فقبل أبو بكر، ثم تجهَّزا بالطعام من بيت أبي بكر، قال ابن حجر: “وأفاد الواقدي أنه كان في السفرة شاة مطبوخة.

2. الخروج بماله كله

لم يخرج أبو بكر بشيء يسير، بل حمل معه كل ما يملك من مال لينفق في طريق الهجرة. روى ابن هشام في السيرة وغيره أن أسماء بنت أبي بكر قالت: “لما خرج رسول الله ﷺ وخرج أبو بكر معه، احتمل أبو بكر ماله كله، ومعه خمسة آلاف درهم أو ستة آلاف، فانطلق بها معه. قالت: فدخل علينا جدي أبو قحافة، وقد ذهب بصره، فقال: والله إني لأراه قد فجعكم بماله مع نفسه. قالت: قلت: كلا يا أبت! إنه قد ترك لنا خيرًا كثيرًا. قالت: فأخذت أحجارًا فوضعتها في كوة في البيت الذي كان أبي يضع ماله فيها، ثم وضعت عليها ثوبا، ثم أخذت بيده، فقلت: يا أبت، ضع يدك على هذا المال. قالت: فوضع يده عليه، فقال لا بأس، إذا كان ترك لكم هذا فقد أحسن، وفي هذا بلاغ لكم؛ لا والله ما ترك لنا شيئا ولكني أردت أن أسكن الشيخ بذلك”.

3. مشاركة الأسرة وتوظيف العمال

لم يكن الإنفاق يوم الهجرة مقتصرًا على الصديق نفسه، بل لقد وظّف الصديق أسرته كلها وعمَّاله للعمل في سبيل نجاح الهجرة؛ فابنته أسماء: كانت تحمل الطعام للغار الذي بات فيه النبي ﷺ والصديق في جبل ثور، وقد شقت نطاقها نصفين لربط السفرة التي تجهَّزا بها، فنالت اللقب الشريف وسميت: ذات النطاقين.

ثم كان عامر بن فهيرة راعي غنم أبي بكر الصديق، قد سخَّره الصديق ليرعى قريبًا من الغار ليحلب لهما اللبن، ثم يسير بالغنم على آثار عبد الله بن أبي بكر -الذي كان يأتيهما ليلًا بأخبار قريش- ليمحو آثار الأقدام، في دمج عبقري بين التموين والتمويه العسكري أيضًا.

4. استئجار الدليل الماهر

تكفل الصديق بأجرة عبد الله بن أريقط الليثي، وكان رجلًا مشركًا يومئذ، ولكنه خبيرًا بالطرق أمينًا ليدلهما على طريق إلى يثرب لا تعرفه قريش، وهذه النفقة وإن كانت يسيرة في قيمتها إلا أنها عظيمة في أثرها لضمان الطريق الآمن، وفيها فائدة بجواز الاستعانة بالكفاءات من غير المسلمين ما داموا أهل أمانة وخبرة.

5. أداء الحقوق في أشد الظروف (قصة أم معبد)

في الطريق إلى يثرب مر النبي ﷺ والصديق بخيمة أم معبد الخزاعية؛ وطلبا منها اللبن فاعتذرت بالقحط؛ فأخذ رسول الله منها شاةً هزيلةً؛ فحلّت فيها البركة النبوية ودرّت اللبن وشربوا جميعًا؛ لم يعتبر الصديق ذلك استباحة لمالها، بل لقد دفع أبو بكر ثمن ذلك اللبن لأم معبد كما ذكر ابن كثير في البداية والنهاية، وهذا درس عظيم في أداء الحقوق المالية لأصحابها حتى في أحلك ظروف المطاردة.

6. شراء أرض المسجد النبوي (المِربَد)

عندما وصل رسول الله ﷺ إلى المدينة، وأراد بناء المسجد؛ كان قسم من الأرض مربدًا لغلامين يتيمين في حجر أسعد بن زرارة، ورغم عرضهما هبة الأرض لرسول الله، إلا أن النبي ﷺ أصرَّ على شرائها منهما، فاشتراها ودفع أبو بكر رضي الله عنه ثمن تلك الأرض من ماله، كما ذكر ابن كثير وغيره من المؤرخين؛ فكان أول ما أُنفق فيه مال الصديق في المدينة هو بناء المسجد، لا بناء بيت، أو لا تجارة لنفسه!

خاتمة

وكل ما سبق وغيره من أخبار الصديق رضي الله عنه؛ هو من معاني قول رسول الله فيه: «إن مِنْ أَمَنَّ الناس عَلَيَّ في صُحْبَتِهِ ومَالِهِ أبو بَكْرٍ، ولو كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا غيرَ رَبِّي لاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، ولَكِنْ أُخُوَّةُ الإسْلَامِ ومَوَدَّتُهُ» رواه البخاري. وقد استمر عطاء الصديق بعد الهجرة؛ فكان يساهم في تجهيز الجيوش، ويعين الفقراء، حتى جاء بماله كله يوم العسرة وهي غزوة تبوك، وحين سأله رسول الله: «ما أبقيت لأهلك؟»، قال: «أبقيت لهم الله ورسوله» رواه الترمذي.