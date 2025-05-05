هل يمكن أن تُحدث ثورة العبيد في هايتي تحوّلًا في فهمنا للفكر الغربي الكلاسيكي؟ لطالما جرى تجاهل الثورة الهايتية في سجلات التاريخ الفلسفي، رغم كونها أول انتفاضة ناجحة للعبيد أسفرت عن تأسيس دولة مستقلة، حدثٌ زلزالي لم يُمنح ما يستحقه من التأمل في الخطاب الهيغلي أو في فلسفات التاريخ الكبرى.

في كتاب “هيغل وهايتي والتاريخ الكوني”، تقدم سوزان باك-مورس قراءة جريئة تربط بين فلسفة هيغل حول “السيد والعبد” والثورة الهايتية، كاشفةً كيف يمكن للأحداث “المهمّشة” أن تعيد رسم خريطة الفكر الكوني.

تسعى المؤلفة إلى قلب مركزية السرد الأوروبي عبر وضع نضال العبيد في قلب مشروع “التاريخ الكوني”، مما يمنحنا فرصة فريدة لإعادة بناء الفلسفة الحديثة من منطلق أكثر عدالة وشمولاً. إنها دعوة صريحة لتفكيك الأساطير الغربية حول التنوير والحرية، واستبدالها بسردية ترتكز على الفاعلية التاريخية للمقموعين.

قراءة هذا العمل النقدي المتمثل في كتاب “هيغل وهايتي والتاريخ الكوني” من شأنها أن تعيد النظر في مفاهيم الحداثة، والحرية، وتاريخ الفلسفة، وتشارك في النقاش العالمي حول معنى التفكير الكوني اليوم.

هيغل وهايتي .. التأثير والأصداء والتاريخ العلمي

صدر كتاب “هيغل وهايتي والتاريخ الكوني” ‏‎Hegel, Haiti ‎and Universal History‎، عن “المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات” ضمن سلسلة “ترجمان”وكتاب “هيغل وهايتي والتاريخ الكوني” هو في الحقيقة ترجمة لأصل إنكليزي صدر عام 2009 ‏للفيلسوفة الأميركية سوزان باك-مورس ‏‎Suzan Buck-Morss ضمّنته مقالتَين لها، الأولى في دورية كريتيكال إنكوايري ‏‎Critical Inquiry‎‏ ‏الأميركية، والثانية احتوت ردودًا على انتقادات للمقالة الأولى وتوضيحات لمقاصدها، كما وضعت مقدمة للكتاب ومدخلًا توضيحيًّا قبل كل مقالة. ترجم كتاب “هيغل وهايتي والتاريخ الكوني” إلى العربية علي حاكم صالح، وهو يقع في 224 صفحة، شاملةً ببليوغرافيا وفهرسًا ‏عامًّا‏.

الفيلسوفة الأميركية سوزان باك-مورس

في صيف عام 2000، نُشِرت مقالة لباك-مورس في دورية كريتيكال إنكوايري بعنوان “هيغل وهايتي” ”Hegel and Haiti“ وسرعان ما اعتُبرت حدثًا فكريًّا فريدًا وأثارت ردود أفعال مؤيدة ومناهضة في الوقت نفسه؛ إذ ‏قامت المؤلفة بجولة في الفهارس الفنية، والدوريات السياسية، والترجمات من اللغات الأجنبية، ومدوّنات الإنترنت، والصحف ‏العمالية، وقاعات الدرس.

وهي وإن استجابت لتشكيلات الزمان والمكان غير المألوفة التي رسمتها، وتناغمت مع ‏كيفية عيش الغربيين حَيَواتهم تناغمًا أكبر منه مع تواريخ ماضية، فقد أثارت جدلًا بالرغم مما ‏نالته من استحسان غير كلّي من نقاد المركزية الأوروبية، وإطراء على الانزياح الذي أحدثته في مركز تراث ‏الحداثة الغربية، كما انتُقدت لاقتراحها إنقاذ المقصد الكوني للحداثة عوضًا عن الدعوة إلى تعدد حداثات مغايرة، فبدا ‏لبعضهم أن اقتراح بعث مشروع التاريخ الكوني من رماد الميتافيزيقا الحديثة تواطؤ مع الإمبريالية الغربية، أو الأميركية ‏على نحو أدق.‏

وردًّا على هذا النقد كتبت باك-مورس مقالة ثانية بعنوان “التاريخ العالمي” “Universal History”، سعت فيها إلى تطوير القضايا الخلافية في المقالة ‏الأولى وإلى كتابة التاريخ باعتباره فلسفة سياسية، وجمعت المقالتين في الكتاب ‏الذي بين أيدينا وعنونته “هيغل وهايتي والتاريخ الكوني”.‎

استراتيجية باك-مورس وهدفها

تدعو المؤلفة في كتابها “هيغل وهايتي والتاريخ الكوني” إلى استراتيجية جديدة تتمثل في تعديل شعار ‏‎”‎فكِّرْ كونيًّا واعملْ محليًّا‎”‎، وفي معرفة معنى ‏‎”‎التفكير كونيًّا‎”‎، وتقترح طرائق لتطوير هذه الاستراتيجية، منها، على سبيل المثال، ‏تغيير اتجاه بوصلة المعطيات التاريخية الخاصة إلى حيث التاريخ الكوني، والهدف ‏الأخير ليس التشابه من دون اختلاف، ولكن خوض الصراعات السياسية من ‏دون تصورات مسبقة تكبّل الخيال الأخلاقي.‏

في كتابها “هيغل وهايتي والتاريخ الكوني” تصرِّح باك-مورس بأن مقالتيها تقعان عند الحد الفاصل بين التاريخ والفلسفة، ‏وتقترحان فهمًا للتاريخ الكوني يتميز من فهم هيغل النسقي للماضي، ومن ‏ادعاء هايدغر الأنطولوجي بأن التاريخانية هي جوهر الكينونة، وتجعلان التاريخَ ‏الكوني تفكّرًا فلسفيًّا متجذرًا في الوجود المادي يسلِّط الضوء على الحاضر ‏السياسي‎.‎

كما تعتبر الكاتبة أن إحدى خلاصات المقالة الثانية في كتابها “هيغل وهايتي والتاريخ الكوني”هي أن مساهمة ‏التاريخ الأميركي في مشروع التاريخ الكوني اليوم بفكرة استغناء المشاركة ‏السياسية الجماعية عن العادة أو الإثنية أو الدين أو العرق، مستمدة من تجربة ‏العبودية في العالم الجديد وليس من الإمبريالية الأميركية، وهي مقالة، برأيها، تحطم ‏الحواجز بين “الفهم المفاهيمي” والخيال الأخلاقي في الحاضر.

سميث وهيغل وانقلاب الاهتمامات

في كتاب “هيغل وهايتي والتاريخ الكوني” مدخلٌ يتتبع سنوات البحث التي قادت إلى مقالة ‏‎”‎هيغل وهايتي‎”‎؛ ما يبيّن ‏أن المؤلفة لم تكن في وارد كتابته، بل كانت في نهاية الحرب الباردة مشغولة بأيديولوجيا النيوليبرالية المهيمنة، ‏وبـ‎ “‎الاقتصاد‎”‎‏ حين كان موضوعًا لتبجيل صنمي، وبنظريات الاقتصاد السياسي الفكرية المثيرة في ‏أوروبا لدى آدم سميث ‏Smith‎‏ ‏‎Adam‎‏ والتنوير الإسكتلندي ‏‎Scottish Enlightenment‎‏، ‏وفي مجادلات الفلاسفة، وخصوصًا كارل ماركس Karl Marx.

وقد أحدث السؤال الآتي انقلابًا في اهتماماتها، وهو أنه إذا لم يكن ثمة من يقرأ الدوريات الاقتصادية من أجل التسلية، فكيف نفسر ‏الإثارة الهائلة التي استُقبل بها كتاب آدم سميث ثروة الأمم ‏‎Wealth of Nations‎؟ نجد الجواب في كتابات ‏هيغل، فنصوصه تُظهِر تأثره العميق بالكتاب، وخصوصًا دعوة سميث إلى تقسيم العمل إلى مهمات صغيرة، ‏الذي كان هيغل يعتقد أن له القدرة على تبديل شكل الحياة الاجتماعية، وبدأ ‏يشير في كتاباته إلى “الاقتصاد الجديد” أساسًا لفلسفة الدساتير، كما أنه رصد بدقة في الحياة ‏الاجتماعية وقتذاك ما ندعوه اليوم “الحداثة“، ونذر نفسه لفهم الدلالة الفلسفية لهذا التحول. ‏

جورج فريدريش هيجل

في كتابها “هيغل وهايتي والتاريخ الكوني” تقول سوزان أن هيغل كان أولَ فيلسوف يصف السوق العالمي اللاإقليمي للنظام الاستعماري الأوروبي، الذي لم تعد ‏الاعتمادية فيه توفِّر أساسًا لقبول مشترك بقوانين الحكومة، بل لمجتمع اقتصاد سياسي وفق تصوُّر سميث ‏لـ “المجتمع الجديد”، الذي لم يعد جماعة عرقية ولا عشيرة تجمعها القرابة؛ أي إن الاقتصاد والأمة لم يعودا متوافقين، ‏فقد رأى سميث الاقتصادَ الاستعماريَّ مدمرًا للدولة القومية؛ إذ هو توسعي وهي تضع القيود، وفي هذا من التعارض ما يرى هيغل أنه ‏يُنتج مجتمعًا شكْلُ دستوره السياسي مختلف عن الاعتماد المتبادَل، ويوفّر تصحيحًا أخلاقيًّا للّامساواة الاجتماعية يمكِّن ‏من خلاله كلٌّ من المجتمع المدنيِّ والدولةِ، انطلاقًا من تعارضهما المتبادَل، مجتمعًا يتحدى تراث التنوير البريطاني ‏والفرنسي في أكثر أسسه قدسية‎:‎‏ حالة الطبيعة.

إنه مجتمع يعارض نظرية العقد الاجتماعي لدى توماس هوبز Thomas Hobbes وجون ‏لوك John Lock وجان جاك روسو Jean-Jaques Rousseau، التي تتصور الفرد الحر والمستقل والمتمتع بحريات طبيعية نقطةَ بداية لأي تأمل فلسفي. وانطلاقًا ‏من كلام هيغل عن “المجتمع الجديد”، فإنه يتطرق للمرة الأولى إلى الحديث عن العلاقة بين ‏‎”‎السيد‎”‎‏ و‎”‎العبد”، فما ‏علاقتهما بالاقتصاد العالمي الجديد؟ وهل يستعين هيغل بأرسطو هنا؟ وما علاقة وصفه الجانبَ ‏المحلي من الثورة الفرنسية مجازيًّا بـ “العبودية” بتجارة السلع؟

وتؤكد مؤلفة كتاب “هيغل وهايتي والتاريخ الكوني” أن هيغل يقدم صورة للعبيد يصارعون لإطاحة عبوديتهم وإقامة دولة دستورية في ‏هايتي قبل مئتي سنة من الآن، والتي أسست أول جمهورية مستقلة للسود في العالم، وهنا مفصل يرى فيه هيغل تحققًا ‏للحرية، حين انبثق الاعتراف المتبادَل بين الأكفاء في هايتي، وأظهر العبيد قدرتهم على أن يصبحوا ‏فاعلين نشطين في حركة التاريخ من خلال صراعهم ضد العبودية بعد نسيان استمر قرنين، وهنا تحديدًا يظهر “اللغز” ‏الذي يحفز مقالة ‏‎”‎هيغل وهايتي‎.”‎

تقع الثورة الهايتية ‏عند تقاطع قناعاتٍ متنوعة في العالم بوصفها لحظة ‏حاسمة في التاريخ، فبعد قراءة كتب كثيرة عنها سيكون مستنكَرًا اعتبار صامويل ‏هنتنغتون Samuel Huntingtonإياها على هامش تاريخ الحضارة، وأنه لا يجمعها قاسم ثقافي مع المجتمعات الأخرى.‏

هل كان هيغل يعرف وصَمَتَ؟

وتتساءل الكاتبة في مؤلفها “هيغل وهايتي والتاريخ الكوني” هل كان هيجل يعرف وسكت؟ حيث يُنسَب الفضل في كشف استلهام هيغل أحداث سان دومانغ ‏Domingue‎‏ ‏‎Saint‎‏ التسمية الفرنسية لهايتي ‏قبل حصول الهايتيين على استقلالهم عام 1804 إلى‎ ‎‏ سلسلة مقالات كتبها بيير فرانكلين تافاريس ‏‎Pierre ‎Franklin Tavares‎‏ في تسعينيات القرن العشرين عن تأثر هيغل – ‏‎”‎المنشغل‎”‎‏ بقوة بمسألة العبودية – بما كتبه ‏الأباتي رينال ‏Raynal‎‏ ‏‎Abbé‎‏ عن تاريخ جزر الهند وتعرُّفه فيه إلى العبودية في الكاريبي، كما استنتج ‏نيكولاس نسبيت ‏‎Nicholas Nesbitt‎‏ من قراءته أصول فلسفة الحق‏‎Grundlinien der ‎Philosophie ‎‏ لهيغل‎ ‎أنه نص “تقدّمي” يقدم أول تحليل عظيم للثورة الهايتية من حيث ‏‎”‎تحليله ‏ودفاعه الجذري عن حق العبيد في الثورة”.

ويتضح من كلام الكاتبَين اتفاقُهما على وضوح الصلة بين هيغل وهايتي، لكنّ ‏نسبيت تتبّع من خلال أعمال إيميه سيزير ‏‎Aimé Césaire‎‏ مفهومَ الزنوجة ‏‎Negritude‎‏ القائم على ‏‎”‎تجربة الخضوع والاستعباد‎”‎، معتبرًا تحرر عبيد الثورة الهايتية أمرًا ذا رمزية ‏‎Emblematic‎‏. ‏

تنقل باك-مورس في كتابها “هيغل وهايتي والتاريخ الكوني” قول أحد أساتذة الفلسفة لها إنه لن يغيّر طريقة تدريسه هيغل ولو اقتنع بأن هايتي كانت في ‏ذهنه وهو يكتب، ثم تُعقِّب بالقول إن هذا المنظور بالذات هو ما أرادت زعزعته، معتبرةً أن تعثُّر الباحثين في ‏فلسفات الحرية الحديثة هو بسبب جهلهم تاريخَ هايتي، وأنه لا يمكن فصل فلسفة هيغل عن مكبوتاته. ‏

غلاف كتاب هيجل وهايتي والتاريخ الكوني

وتعود سوزان للتاؤل مرة أخرى في كتابها “هيغل وهايتي والتاريخ الكوني”: لكن لماذا لم يناقش هيغل أحداث هايتي صراحة في نصوصه؟ وهل كان مسؤولًا ‏عن الصمت عن الثورة الهايتية؟ يُرجع نسبيت ذلك إلى أن هيغل كان يُحيل في نصوصه لقرّائه ما يُفهمهم المغزى، أما تافاريس فيزعم – نقلًا عن جاك دونت ‏‎Jacques D’Hondt‎‏ – أن صمت هيغل ‏هذا، الذي يجعل قراءة هيغل قراءة باطنية ضروريًّا، ناتج من صلاته بالماسونية، التي كانت تشترط السرية على أعضائها، ‏فقد كان هيغل قارئًا مداومًا لدورية مينرفا الماسونية، كما كانت سيبيل فيشر ‏‎Sybil Fisher‎‏ على صواب في قولها إن قطع هيغل مناقشته لجدلية السيد والعبد أدى إلى نشوء أعمق الاختلافات ‏في الكتابة عند هيغل‎.‎‏ ‏

ومنهم من أرجع صمت هيغل، كتيري بنكارد ‏‎Terry Pinkard‎‏ في السيرة التي خطّها عنه، إلى البؤس ‏الذي عاشه‎:‎‏ بلا مال، بلا عمل، مع امرأة هجرها زوجها وطفلها.. ورجل بهذه الحال لم يكن ليضمِّن عمله ‏إشارات إلى هايتي لا تحبّذها السلطات الألمانية ولا نابليون فيعرِّض نفسه للاعتقال؛ ما دفعه إلى قبول وظيفة في ‏صحيفة بامبرغ تسايتونغ ‏Zeitung‎‏ ‏‎Bamberger‏ المؤيدة لنابليون.

المؤلفة :سوزان باك-مورس

فيلسوفة ومؤرخة أميركية، تتركز اهتماماتها البحثية في قضايا العولمة والدراسات الثقافية والنظرية الفنية. حاصلة على دكتوراه في التاريخ الفكري الأوروبي من جامعة جورج تاون. تشغل حاليًّا منصب أستاذة في الفكر السياسي في جامعة مدينة نيويورك. درّست في قسم الحكومة بجامعة كورنيل أكثر من 30 سنة. وبالإضافة إلى كتابها “هيغل وهايتي والتاريخ الكوني” هذه أهم مؤلفاتها:

The Origin of Negative Dialectics

Dreamworld and Catastrophe

Thinking Past Terror: Islamism and Critical Theory on the Left

المترجم: علي حاكم صالح

أكاديمي ومترجم عراقي. حائز الدكتوراه في الفلسفة. أستاذ الفلسفة في كلية الآداب، جامعة ذي قار – العراق. له عدد من المؤلفات، أبرزها: استعارة الرّخام: الثقافة والأدب في العراق؛ الأيديولوجيا وتمثيلاتها الفلسفية في الفكر العراقي الحديث؛ المجتمع اللااجتماعي.