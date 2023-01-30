10 نصائح تساعدك في الاستفادة من معرض الكتاب

يعتبر معرض الكتاب من أهم الفعاليات الثقافية لما له دور في نشر الثقافة ، وتحرص كثير من الدول على إقامة معارض للكتب حيث تجمع بين دور النشر والمؤلفين والمثقفين والقراء، كما يحرص كثير من رواد العلم على اقتناء جديد الكتب باختلاف مشاربهم، فالطالب يحرص على إيجاد مايفيده في دراسته ، والباحث الأكاديمي يحرص على متابعة جديد الاصدارات وما يهمه في تخصصه.

هنالك فئة تهتم بالثقافة والقراءة بشكل عام وتتنوع اهتماماتها بين الروايات والقصص وكتب الطبخ والتنمية البشرية والكتب الدينية والتاريخية، وتحاول استغلال فرصة إقامة معارض الكتاب من أجل تكوين مكتابتهم الخاصة، واستغلال معارض الكتب في تلبية حاجاتهم المعرفية.

هذه نصائح قد تساعد في الاستفادة من معرض الكتاب واختيار الكتاب المناسب :