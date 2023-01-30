10 نصائح تساعدك في الاستفادة من معرض الكتاب

يعتبر معرض الكتاب من أهم الفعاليات الثقافية لما له دور في نشر الثقافة ، وتحرص كثير من الدول على إقامة معارض للكتب حيث تجمع بين دور النشر والمؤلفين والمثقفين والقراء، كما يحرص كثير من رواد العلم على اقتناء جديد الكتب باختلاف مشاربهم، فالطالب يحرص على إيجاد مايفيده في دراسته ، والباحث الأكاديمي يحرص على متابعة جديد الاصدارات وما يهمه في تخصصه.
هنالك فئة تهتم بالثقافة والقراءة بشكل عام وتتنوع اهتماماتها بين الروايات والقصص وكتب الطبخ والتنمية البشرية والكتب الدينية والتاريخية، وتحاول استغلال فرصة إقامة معارض الكتاب من أجل تكوين مكتابتهم الخاصة، واستغلال معارض الكتب في تلبية حاجاتهم المعرفية.
هذه نصائح قد تساعد في الاستفادة من معرض الكتاب واختيار الكتاب المناسب :
- طرح هذه الأسئلة قبل التوجه لشراء الكتب : ما هي الأسئلة العالقة في الذهن وتحتاج إلى أجوبة ؟ ما المجالات الذي أود زيادة معرفتي وثقافتي فيها ؟ ماهي الكتب الأساسية التي تنقص مكتبتي ؟
- بعد الإجابة على الأسئلة السابقة وتحديد الأولويات والنواقص قدر الميزانية المرصودة بشكل مرن .
- تصفح موقع المعرض ودور النشر المشاركة وابحث عن الكتب أو المواضيع التي حددتها مسبقا.
- من المفيد قراءة آراء القراء والنقاد في مواقع الكتب المتخصصة حول الكتاب المطلوب.
- ربما تغيب بعض عناوين الكتب فابحث عن بدائل مشابهة أو قريبة من موضوعك.
- الاستعانة بأصدقاء ممن لهم دراية بعالم الكتب والنشر أو بالقائمين على المعرض سيختصر كثيرا من الوقت والجهد.
- هناك بعض الدور والمؤسسات الثقافية توزع بعض الكتب مجانا أو بأسعار مخفضة، فاستفد منها.
- بعض دور النشر تعتمد على التسويق (لاتنخدع بجملة “الأكثر مبيعا” أو بتصميم الغلاف ) ، تصفح الكتاب بنفسك وتأكد من المحتوى !
- اقرأ الغلاف الخلفي وفهرس الكتاب والمقدمة وقائمة المراجع.
- تأكد من تاريخ الطبعة .