(التفهيم لاوائل صناعة التنجيم) من أهم كتب تعليم عناصر فن التنجيم وضعه العالم الايراني الشهير أبو الريحان البيروني ( 973-1048م ) . ويعتبر من أقدم النصوص المكتوبة بالفارسية في مجال الرياضيات وعلم التنجيم، وله نسخة عربية، وترك أثرا علميا كبيرا على العالم منذ أن استعان به العلماء – سواء في إيران أو خارجها – في أعمالهم وأبحاثهم العلمية.

ما توج الكتاب ومنحه قيمة عالمية هامة هو توثيق منظمة اليونيسكو للمخطوطة ضمن برنامج ذاكرة العالم في عام 2011 كأقدم المخطوطات الموجودة باللغة الفارسية وإدراجها في قائمة اليونسكو للتراث المسجل.

الهدف الرئيس من كتاب (التفهيم لأوائل صناعة التنجيم) هو تبسيط مبادئ علم الفلك على شكل 530 سؤال وجواب وفي صيغة يسهل فهمها على المبتدئين ، وجعل كل موضوع جديد يبدأ بسؤال لطالب – شخصية وهمية نسجها البيروني من خياله – وينتهي بإجابة من مبتكرة من الأستاذ – شخصية وهمية – وتطرق بهذا الأسلوب لعلوم الهندسة والعمليات الحسابية والفلك والسلاسل الزمنية، كما بين البيروني في الكتاب كيفية استخدام الاسطرلاب للبحوث الفلكية.

وبالإضافة لندرة الكتاب ، زادت القيمة العلمية واللغوية للمخطوطة الأصلية ومواصفاتها والفترة الزمنية التي تم العثور عليها – أقل من مئة سنة بعد وفاة المؤلف – من أهمية الكتاب.

من الناحية اللغوية تعتبر هذه الدراسة الذاتية لعلم الفلك هامة في اللغة الفارسية منذ أن استخدم البيروني أكثر و أقدم المصطلحات والتعابير باللغة الفارسية الأصلية خاصة فيما يتعلق بتاريخ وتقاليد الإيرانيين في هذا الكتاب.

وعلاوة على ذلك استخدم البيروني بعض الأرقام والرسومات لشرح مواضيع رياضية وفلكية صعبة بطريقة مبسطة ، وبينها باللونين الأحمر والأسود.

وأتاحت التقنية تحويل المخطوطة إلى أشكال رقمية موجودة حاليا في دار الكتب الوطنية الايرانية، كما تتوفر على أقراص DVD بمكتبة الدراسات الاسلامية بجامعة مكغيل الكندية.