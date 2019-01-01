أحداث علمية هزت العالم في عام 2018

كان عام 2018 حافلا بالكثير من الأحداث التي جذبت اهتمام الناس في كل مكان. و لم تكن هذه الأحداث سياسية فقط، فقد شد اهتمام الملايين أحداث أخرى بعيدا عن السياسة. فقد شهد عام 2018 أحداثاً هامة أبهرت العالم، من إنجازات وإختراعات في المجالات العلمية كافة، إضافة الى إختراقات طبية مثيرة للجدل.كما شهد عام 2018 أيضا ابتكارات واختراعات عربية جديدة أبهرت العالم.

فيما يلي هذه أبرز الأحداث العلمية التي شغلت العالم طوال العام 2018:

1- مسبار “باركر سولار بروب” أول مركبة من صنع الإنسان تتوغل في الغلاف الجوي الخارجي للشمس

2- أبو ظبي تطلق أول قمر صناعي إماراتي الصنع

3- اكتشاف ثقب في مركبة “سويوز-إم إس-09” الروسية الملتحمة بمحطة الفضاء الدولية

4- إطلاق سيارة تسلا من نوع “Roadster” في الفضاء عبر صاروخ “فالكون الثقيل”

5- احتراق محطة الفضاء الصينية وسقوطها فوق المحيط الهادئ

6- الجمعة 27 يوليو، شهدت أطول خسوف قمري في القرن الـ 21

7- كشف سر اختفاء السفن في “مثلث برمودا”!

8- أثرياء يجمدون أدمغتهم على أمل العودة للحياة لاحقا

9- إدراج اكتشافين لعلماء المتحجرات الروس على قائمة أهم الاكتشافات العلمية العشرة لعام 2018

10- أول ولادة في العالم من رحم متبرعة ميتة

11- انطلاق أول تجربة دولية لهلام منع الحمل للرجال

12- إطلاق القمر الصناعي “محمد السادس-B” إلى الفضاء من فرنسا

13- المسبار “إنسايت” يهبط بنجاح على سطح المريخ

14- مسبار “فوياجر 2” يخترق حدود النظام الشمسي، ويصبح ثاني جسم

15- من صنع الإنسان يفعل ذلك عبر التاريخ

16- حفظ أدمغة الخنازير حية خارج أجسامها لأول مرة على الإطلاق

17- أبو ظبي تشهد إطلاق أول هايبرلوب تجاري في العالم

18- منح “صوفيا” السعودية أول “فيزا- روبوت” في العالم

19- فيزيائيون يحددون موعد “يوم القيامة”

20- إنماء أدمغة بشرية مصغرة للمرة الأولى في اختراق علمي مذهل

21- الصينيون يخترعون مادة غير مرئية

22- بوتين يكشف عن منظومة ليزر قتالية لا مثيل لها في العالم

23- أول طائرة تعمل بالطاقة النووية في العالم

24- إنماء بويضات بشرية في المختبر لأول مرة

25- إعلان “ساعة القيامة” لعام 2018

26- نجاح أول عملية استنساخ قردين في العالم

27- تطوير “جنين” دون بويضات أو حيوانات منوية

28- عالم صيني يعلن نجاح أول عملية تغيير لحمض الإنسان النووي.

ابتكارات عربية

كما شهد عام 2018 ابتكارات واختراعات عربية جديدة أبهرت العالم، حيث تسهل هذه الاختراعات حياة البشر وتجد حلولاً للمشكلات التي تواجههم، وكان غالبية هؤلاء المبتكرون من فئة الشباب.

ولا يدعي هذا التقرير رصداً شاملاً لابتكارات وبراءات الاختراع التي تمت في العالم العربي خلال عام 2018، لكنه يحاول أن يسلط الضوء على عدد منها.

ويتشرط في الابتكار أو براءة الاختراع عدة شروط حتى تكون كذلك، كأن ينطوي على خطوة إبداعية، وأن يكون قابلاً للتطبيق الصناعي، والأهم أن يكون جديداً تماماً.

وفيما يلي أبرز هذه الابتكارات:

1 – جهاز واحد للأموال والاتصالات:

منحت مصلحة حماية الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد اللبنانية، للمبتكر الفلسطيني، محمد عوض، براءة اختراع، عن جهاز ابتكره ويسهل الحياة الإنسانية.

ويقوم الجهاز بمهام عدة مثل إصدار شرائح الاتصالات وتوفير بطاقات الدفع المسبق، ودفع الفواتير، وتقديم خدمات الإنترنت، وتحويل الأموال واستلامها داخل حدود البلد الواحد، وذلك في ظل إجراءات سريعة لا تستغرق 5 دقائق.

2 – هوائي يتعامل مع ثلاثة أجيال من الترددات:

نجح المخترع المغربي، يونس البقالي، في الحصول على ميدالية ذهبية في جائزة الابتكار التي أقيمت في كوريا الشمالية، عن جهاز الهوائي الذي ابتكره ويقول إنه قادر على التعامل مع ترددات الجيل الثالث والرابع والخامس.

ويختصر هذا الابتكار الذي يتميز بصغر حجمه، الكثير على المستخدمين مثل الحجم والتكلفة، فضلاً عن التحكم في إعداداته عن بعد.

3- تطبيق يكسر حاجز اللغة والإنترنت:

فاز تطبيق “ترجمان” الذي صممته مبتكرات سعوديات بالمركز الأول في مسابقة “هاكاثون الحج” الذي احتضنته مدينة جدة في أغسطس الماضي، ويترجم هذا الابتكار اللوحات الإرشادية والإشارات من وإلى أي لغة، بحسب وكالات.

ويتميز التطبيق بالسهولة، إذ بعد تحميله على الهاتف يعتمد التطبيق اللغة المستخدمة على الهاتف، وحين تمرر من أمام أي لوحة إرشادية سيترجم لك المكتوب عليها دون الحاجة إلى الإنترنت.

وقال الفريق السعودي النسائي مبتكر التطبيق أنه سيعسى إلى إضافة ميزة تحويل النص المكتوب إلى صوت، حتى يصبح قادراً على مساعدة الأشخاص الأمييين أو الفاقدين للبصر.