كنوز المعرفة الإلكترونية خير رفيق في السفر

خلال شهور الصيف، يُسافر العديد من رواد مكتبة قطر الوطنية إلى أوطانهم لقضاء العطلة مع ذويهم، أو ينطلقون في مغامرة لوجهة سياحية جديدة. ومع أن الكبار والصغار على السواء يحظون بوقت فراغ طويل يكفي لقراءة ما يريدون من كتب، فإنهم لا يستطيعون اصطحاب الكتب الورقية معهم لأنها تأخذ حيزًا ثمينًا في الأمتعة والحقائب. ولحسن الحظ، تضمن المصادر الإلكترونية في مكتبة قطر الوطنية لعشاق الكتب ومحبي القراءة إمكانية مطالعة ما يشاؤون سواءً للتسلية أو للتثقيف، في أي وقت، وبصورة مجانية تمامًا.

توفر المكتبة لأعضائها إمكانية استخدام مجموعة متنوعة من التطبيقات والكتب الإلكترونية والكتب المسموعة والنسخ الرقمية من الصحف والمجلات، ومقاطع الفيديو والأفلام الوثائقية والتسجيلات الصوتية من أي مكان في العالم متصل بالإنترنت، حتى يتسنى للأعضاء قراءة ما يريدون من كتب والاطلاع على مجموعة واسعة من المصادر الغزيرة بالمعرفة أيًا كانت وجهتهم حول العالم. وتشمل هذه المصادر الإلكترونية تخصصات وموضوعات شتى، منها الأبحاث الأكاديمية، تلبي الاحتياجات المعلوماتية والاهتمامات المتنوعة لأعضاء المكتبة من جميع الفئات العمرية والمهنية.

أيًا كانت وجهة أعضاء المكتبة لقضاء عطلة الصيف، بوسعهم اصطحاب مجموعة المكتبة من المصادر الإلكترونية معهم لتكون خير رفيق لهم أثناء السفر. وكل ما يتطلبه الأمر هو حساب عضوية المكتبة مع اتصال بالإنترنت للولوج إلى عالم المعرفة الرحب عن طريق المصادر الرقمية والتطبيقات الجوالة لأشهر منصات الكتب والمجلات الإلكترونية والكتب المسموعة من كبرى دور النشر في العالم، التي تزخر بمجموعة ضخمة من أحدث الكتب في مختلف المجالات والتخصصات، وقد بلغ عدد الكتب التي قام الأعضاء بتنزيلها حتى الآن أكثر من مليون كتاب.

من أشهر منصات الكتب الإلكترونية التي توفرها المكتبة تطبيق OverDrive الذي يمكن تثبيته على أجهزة الكمبيوتر والماك وسائر أجهزة الحاسوب اللوحية وأجهزة الجوال. ويتيح التطبيق للأعضاء استعارة مجموعة واسعة من أشهر الكتب والروايات الإلكترونية والصوتية. كما يستطيع أعضاء المكتبة تنزيل تطبيق OverDrive Libby للوصول إلى ثروة من الكتب الإلكترونية والكتب الصوتية أثناء السفر. وهناك أيضًا تطبيق SpringerLink الذي يحتوي على واحدة من كبرى مجموعات الكتب العلمية والأكاديمية في العالم، بما يتيح للمستخدمين الاطلاع على الكتب والدوريات العلمية المتخصصة.

يقول محمود علي، الذي كثيرًا ما يستخدم الكتب والتطبيقات الإلكترونية: “سر تفرد المصادر الإلكترونية أنها مجانية وسهلة الاستخدام. لقد قمت بتنزيل تطبيق Mango Languages لتعلم بعض المفردات والعبارات الفرنسية المفيدة قبل زيارة فرنسا هذا الصيف، ويتيح التطبيق المجاني لأعضاء المكتبة إمكانية ممارسة العبارات التي تعلموها من خلال النطق والمحادثة، ولهذا أنصح الجميع باستخدامه لتعلم أي لغة”.

تزخر مصادر المكتبة بالعديد من المنصات الرقمية التي تحتوي على تقنيات مبتكرة في سرد القصص، الأمر الذي سيساعد الآباء وأولياء الأمور، الذين يجدون صعوبة كبيرة في توفير مواد يقرؤها أبناؤهم خلال عطلة الصيف الطويلة، إذ يستطيعون الآن الاستفادة من تطبيقات عديدة فائزة بالجوائز تقدم الكتب المفيدة والمسلية والوسائط المتعددة الجذابة باستخدام أحدث التقنيات.

من هذه التطبيقات برنامج Booki الذي فاز بجوائز ويقدم تجربة جديدة لقراءة الكتب الرقمية من القصص الرسومية، والمجلات وقصص ما قبل النوم باللغتين العربية والإنجليزية. وهي قصص منتقاة من أفضل دور النشر في العالم تُقَدّم للأطفال بصورة تفاعلية جذابة مع سرد صوتي مصاحب للنصوص وموسيقى تصويرية ملائمة. ويستطيع الآباء والمعلمون إضافة سردهم الشخصي والمؤثرات الصوتية لوضع لمساتهم الشخصية على تجربة القراءة.

بوسع الآباء أيضًا تشجيع أطفالهم على القراءة باستخدام منصة RBDigital Comics التي تتيح الوصول لأكثر من 600 رواية مصورة وقصة رسومية من دور نشر القصص الرسومية مثل مارفل وآي دي دبليو أو باستخدام تطبيق BookFlix الذي يقدم قصص مرئية للأطفال من مرحلة ما قبل المدرسة حتى الصف الثالث الابتدائي بالإضافة إلى الألعاب والأنشطة المرتبطة بها.

أما الكبار فيمكنهم صقل هواياتهم أو متابعة اهتماماتهم من خلال مطالعة أشهر المجلات العالمية في مجالات الاقتصاد أو السياسة أو العلوم أو الرياضة أو البستنة أو الطهي أو الرشاقة أو الموضة والإلكترونيات والسفر والسياحة وغيرها عبر تطبيق RBdigital App من هواتفهم الجوالة أو من أجهزة الكمبيوتر.

إذا كنت ستسافر إلى بلد آخر في الصيف أو تخطط لتعلم لغة جديدة، فإن تطبيق Mango Languages هو وسيلتك المثالية لتعلم لغة جديدة، ويمكنك استخدام هذا التطبيق من حاسبك المحمول أو اللوحي أو جهازك الجوال، وهذا التطبيق عبارة عن قاعدة بيانات تفاعلية تقدم دروسًا تفصيلية متدرجة لأكثر من 70 لغة مختلفة، منها العربية والإسبانية والتركية والروسية والفرنسية وغيرها. ويحتوي التطبيق على دورات متخصصة بالإسبانية في مجال الطب أو بالعربية أو الصينية في مجال التجارة والأعمال، تقدم للمتعلمين دروسًا ملائمة ثقافيًا وثيقة الصلة بالحياة العملية.

تتنامى شعبية الكتب المسموعة التي توفر مصدرًا ممتازًا للمعرفة في الأوقات التي لا يستطيع المرء فيها القراءة مثل قيادة السيارات على سبيل المثال أو أثناء المشي والركض، فضلًا عن أنها وسيلة ممتازة لتعلم النطق الصحيح وإكساب الأطفال قدرة لغوية من خلال صقل مهارة الاستماع. وقد شهدت المكتبة قفزة في عدد مرات تنزيل الكتب المسموعة من 70 كتابًا في 2017 إلى 2674 كتاب في 2018.

ومن مصادر الكتب المسموعة في المكتبة تطبيق AudioBookCloud وهو عبارة عن مجموعة إلكترونية من الكتب المسموعة تتيح للصغار والكبار الأعضاء في المدارس والمكتبات العامة الاستماع إلى الكتب المسموعة من الروايات والكتب المعلوماتية والأعمال الكلاسيكية بالإنجليزية والإسبانية.

وتوفر المكتبة مجمعة متنوعة من الوسائط المتعددة التي يستطيع الأعضاء تنزيلها أو الاستماع لها عبر الإنترنت. وخلال عطلة الصيف، يستطيع هواة الاستماع إلى الموسيقى زيارة مكتبة ناكسوس الموسيقية Naxos Music Library لتنزيل الملفات والمقاطع الموسيقية التي تتفق مع ميولهم وتفضيلاتهم الموسيقية.

أما طلاب السنة الأخيرة في الجامعة وطلاب الدراسات العليا وكذلك باحثو الماجستير والدكتوراه فيستطيعون الاستعانة بالمصادر الإلكترونية للمكتبة للاطلاع على محتويات أكثر من 200 قاعدة بيانات تشتمل على أكثر من 60 ألف دورية إلكترونية في مختلف المجالات الأكاديمية والمعرفية.

وقد علق ميلان فاسيليفيتش، مدير إدارة المصادر الإلكترونية والتراخيص، قائلًا: “لم يعد مستخدم المكتبة مضطرًا للحضور إلى المكتبة لكي يستطيع الاستفادة من مصادرها المعرفية المختلفة. فالمكتبة تلبي احتياجات الأعضاء من المعلومات حيثما كانوا، معتمدة في ذلك على إتاحة الخدمات الرقمية بالعربية والإنجليزية. وقد كشف لنا إقبال الأعضاء على استخدام منصات الكتب الإلكترونية للمكتبة وتطبيقاتها في العام الماضي أن المكتبة تقوم بدورها التثقيفي على خير وجه، وأن أعضاء المكتبة بوسعهم الاطمئنان إلى إمكانية وصولهم للمعرفة والمعلومات في مصادر المكتبة في أي وقت ومن أي مكان في العالم”.

متابعة المستجدات الحالية والأخبار في العالم أمر مُهم لكل المسافرين حول العالم. ويستطيع أعضاء المكتبة من خلال تطبيق PressReader قراءة ومطالعة أكثر من 7 آلاف صحيفة من 120 دولة و60 لغة.

تحتوي المكتبة على مصادر باللغة العربية، من أبرزها مصدر المنهل، وهو واحد من أكبر المصادر المعرفية الذي يتيح لأعضاء المكتبة قراءة ومطالعة الكتب العربية أو إكمال البحوث والدراسات الأكاديمية في فصل الصيف، كما يمكن الأعضاء من قراءة الكتب والمقالات والبحوث والدراسات باللغة العربية مجانًا.

ولمن يفضل استعارة الكتب الورقية من الأعضاء، يتيح الموقع الإلكتروني للمكتبة إمكانية تجديد الكتب المستعارة مرتين من خلال حساب العضوية بضغطة زر من أي مكان في العالم. كما يستطيع الأعضاء البحث في الفهرس عن الكتب والمصادر الإلكترونية التي يمكنهم تنزيلها بصيغة بي دي إف أو استعارتها إلكترونيًا لقراءتها عبر أجهزتهم الجوالة.