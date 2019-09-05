التكنولوجيا تهدد سبع مهن بالإنقراض

هل تشعر بالرتابة والملل في عملك؟ إذا كانت الإجابة نعم، فلك الحق أن تشعر بالقلق. يقول المؤلف والمدير المالي، جون بوغليانو، إن “أي عمل روتيني يسير وفق خطوات متوقعة سيُنجز عن طريق لوغاريتمات رياضية، خلال خمسة أو عشرة أعوام…على الأقل في الدول المتقدمة”.

وألف بوغليانو مجموعة من الكتب التحفيزية، من بينها “الروبوتات قادمة: دليل نجاة الإنسان لتحقيق الأرباح في عصر الأتمتة”. وتشمل قائمته للمهن المهددة مهنا تُعتبر آمنة حتى الآن، إذ تتطلب عمالة متعلمة ومدربة، مثل الطب والقانون.

وقال بوغليانو لخدمة بي بي سي الأسبانية: “لن يختفي الأطباء والمحامين. لكن مجال عملهم سيقلص جزئيا.” وإليكم المهن السبعة المهددة التي ستتأثر بتطور التكنولوجيا، وبعضها يمكنه النجاة حسبما قال بوغليانو:

1– الأطباء

قد يبدو هذا الأمر مستبعدا، إذ لا تنتهي الحاجة أبدا للأطباء. وقد تكون في ازدياد مع زيادة أعداد المسنين على مستوى العالم. لكن بوغليانو يرى أن بعض مجالات الطب أو فروعه مهددة بسبب التطور في تشخيص الأمراض إلكترونيا. ويتوقع أن تستمر الحاجة للأطباء والمسعفين في أقسام الطوارئ، وكذلك الإخصائيين، مثل الجراحين.

2- المحامون

يرى بوغليانو أن عدد المحامين الذين يقومون بالعمل الروتيني وترتيب المستندات في المستقبل سيقل كثيرا جدا .والمهام القانونية التي تتطلب خبرة وتخصص أقل سيكون لها برمجيات كمبيوتر خاصة تنفذها.

3- المهندسون المعماريون

يمكن بالفعل لبرامج الكمبيوتر تصميم المباني البسيطة حاليا. ويرى بوغليانو أنه في المستقبل، لن ينجو سوى المعماريين أصحاب المهارات الإبداعية والفنية.

4- المحاسبون

يقول بوغليانو إن العاملين في مجالات الضرائب المعقدة سيحتفظون بوظائفهم. لكن سيختفي المحاسبون الذين يتولون حسابات الضرائب البسيطة بسبب تراجع الطلب عليهم.

5- الطيارون

بدأت الطائرات بدون طيار تحل محل الطيارين بالفعل في المهمات الخطرة، وسيستمر هذا الأمر مع زيادة اعتماد الحروب على الأنظمة والتقنيات الإلكترونية.

6- الشرطة والمحققون

بالفعل حلت أجهزة المراقبة التكنولوجية محل أفراد الشرطة الذين يقومون بأعمال المراقبة، وكذلك المحققين غير المتخصصين في نوع محدد من الجرائم. ويقول بوغليانو إن الطلب سيقل على هذه الوظائف، لكنها لن تختفي تماما.

7- التسويق العقاري

أثرت المواقع الإلكترونية على أرباح وكالات التسويق العقاري التقليدية، إذ أصبحت هي الصلة بين المشترين والبائعين .والمهن الأكثر عرضة للاختفاء في هذا القطاع هي المديرون في حلقات الإدارة الوسطى، إذ حلت التكنولوجيا محل وظائفهم بالفعل في قطاعات عدة من الاقتصاد.

ما الوظائف التي ستخلقها التكنولوجيا؟

يرى بوغليانو أن بعض الفرص قد تظهر بالتوازي مع اندثار مهن أخرى .والمجالات الواعدة هي تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي، أو برمجيات لوغاريتمات الكمبيوتر، بجانب المهندسين المتخصصين في حماية وصيانة هذه النظم. كذلك سيزيد الطلب على المهن الحرفية التقليدية، مثل السباكين، والكهربائيين، والبنائين المحترفين.