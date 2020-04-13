حلول مجانية لعقد “مؤتمرات فيديو”

في أعقاب تفشي وباء كورونا COVID-19 على مستوى العالم ، أصبحت برامج وحلول مؤتمرات الفيديو و رسائل الأعمال أدوات حيوية تُستخدم لإبقاء الأشخاص على اتصال، ومع اضطرار الملايين للعمل من المنزل بدأ البحث عن برامج تساعد على الإنتاج واستجابت بعض شركات التكنولوجيا من خلال إتاحة بعض خدماتها المميزة مجانًا لفترة محدودة.

بالنسبة لأصحاب المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتدافع لتدوير عملياتها التجارية ، فإن الوصول إلى مؤتمرات الفيديو الموثوقة وحلول المراسلة الجماعية يساعد على تأسيس بعض الأمور الطبيعية في الأوقات المضطربة. نلقي نظرة على ما هو متاح وكيفية الحصول عليه وما تحتاج إلى معرفته.

Cisco Webex

تقدم Cisco إمكاناتها الإضافية المجانية من خلال (Webex ) حيث قامت بتوسيع قراتها على عرض Webex المجاني ولجميع الدول المتوفرة بها الخدمة ليس فقط تلك المتأثرة بـ وباء كورونا. وهذا يشمل الاستخدام غير المحدود – بدون قيود زمنية – ودعم ما يصل إلى 100 مشارك .

وللحصول على حساب شخصي مجاني من (Webex ) توجه لموقع webex.com أضف بريدك الإلكتروني الشخصي وستتلقى رسالة بمجرد أن تصبح بيئة Webex الخاصة بك جاهزة.

بعد تفعيل حسابك ستجد خدمة مجانية تسمى (Webex Meetings ) تسمح بعقد اجتماع مع 100 مشارك بالإضافة إلى مقاطع فيديو عالية الدقة ، ومشاركة الشاشة ، وخدمة محادثة خاصة. وتسمح خدمة (Enterprise Trials ) معرفة البلدان التي يمكنها الوصول إلى اجتماعات ( Cisco Webex )، وهناك فريق من المساعدين يمكن الاتصال بهم إذا دعت الحاجة.

Microsoft Teams

للوصول إلى خدمة ( Microsoft Teams ) استخدم البريد الإلكتروني للعمل أو المدرسة لتسجيل الدخول هنا. يمكن للأشخاص الذين يستخدمون عناوين البريد الإلكتروني مثل Gmail أو Outlook الاشتراك للحصول على إصدار مجاني.

يمكن لمتخصصي تكنولوجيا المعلومات أيضًا الوصول إلى خدمة ( Microsoft Teams ) حتى إذا لم يكن عملهم مرخصًا لـ Teams. يمكنهم الاتصال بشريك مايكروسوفت أو ممثلي المبيعات للوصول إلى خطة Office 365 E1 مجانًا لمدة ستة أشهر. بالنسبة للمعلمين والمعلمين والطلاب ، يتوفر إصدار مجاني من Office 365 مجانًا لجميع المؤسسات التعليمية.

Google Hangouts Meet

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة Google أنه سيتيح الوصول المجاني إلى العديد من أدوات مؤتمرات الفيديو والاتصالات للمدارس والشركات حتى 1 يوليو 2020 ، لجميع عملاء (G Suite ) على مستوى العالم.

يؤدي هذا إلى فتح العديد من الميزات المميزة ، مثل الاجتماعات لما يصل إلى 250 مشاركًا لكل مكالمة مع البث المباشر لما يصل إلى 100000 مشاهد داخل النطاق. تتوفر أيضًا إمكانية تسجيل الاجتماعات وحفظها على Google Drive.

للاستفادة من Google Hangouts Meet ، تقول Google أنه يجب على المستخدمين زيارة صفحة مركز التعلم الخاص بهم ، أو اتباع الإرشادات الموضحة في رسالتهم إلى مشرفي G Suite.

Intermedia AnyMeeting

خدمة (Intermedia AnyMeeting Pro) تقدم تراخيص مؤتمرات الفيديو لعملائها وشركائها باستخدام ( AnyMeeting Pro) ، يمكن للعاملين عن بُعد عقد اجتماعات عالمية عبر الإنترنت باستخدام مؤتمرات الفيديو والصوت عالية الوضوح ومشاركة الشاشة وتسجيل المكالمات والدردشات وتدوين الملاحظات والمزيد ، دون قيود على مدة كل اجتماع ما عليك سوى التوجه إلى موقع ( Intermedia ) الإلكتروني وإنشاء حساب.

يتوفر أيضًا ترخيص( Webinar Pro) مجاني لكل حساب. يمكّن ( Webinar Pro) الشركات من تنظيم بث مباشر لفعاليات أكبر تصل إلى مشاركة 200 شخص ، مثل اجتماعات كل الأطراف ، وندوات عبر الإنترنت ، ومحاضرات ، وخدمات دينية ، وأحداث افتراضية أخرى. وقامت (Intermedia) بتطوير مجموعة أدوات للشركات الصغيرة والمتوسطة والعاملين عن بُعد بموارد مفيدة.

تحذيرات واعتبارات

من الملاحظ أن الارتفاع المفاجئ في مؤتمرات الفيديو واستخدام المراسلة سيؤدي بلا شك إلى فرض ضرائب على الإنترنت والبنية التحتية للبيانات. وهذا يعني أنه على الرغم من سهولة استخدام أدوات البرامج المجانية (SaaS) المستندة على التقنية السحابية وفي ذات الوقت من المتوقع عدم فعاليتها وعملها بصورة مثالية بنسبة 100٪.

كشفت شركة (Cisco ) أنها لا تزال تشهد زيادة بنسبة 700 في المائة في اعتماد برنامجها مقارنة بمعدلات ما قبل الوباء. إن عدد الأشخاص الذين يستخدمون اتصال الإنترنت من المنزل للعمل من المنزل بسبب هذا الوباء حدث غير مسبوق وسيختبر حدود الشبكات ومقدمي الخدمات على حد سواء.