انشر مقالتك
فكر

لماذا نتعلم؟

20/10/2020 عبدالكريم بكار

Feature image

العلم هو أشرف ما يطلبه الإنسان وقد ذهب علماؤنا إلى أن طلب العلم النافع أعظم أجرا من صلاة النافلة.

العلم النافع هو ما يحسِّن تدين الناس أو دنياهم فالحياة الكريمة الهانئة المطمئنة من مقاصد العلم النافع. اليوم هناك اهتمام واضح جدا بحفظ القرآن الكريم وإتقان ترتيله وهذا شيء عظيم ويبعث على السرور وآثاره على استقامة الأبناء ونجابتهم بادية ظاهرة فالحمد لله رب العالمين.

وهناك إلى جانب هذا اهتمام بالجمع بين القراءات السبع القراءات العشر وهذا الجمع يحتاج إلى جهد عظيم جدا ووقت طويل قد يستغرق خمس أو سبع سنوات وحتى لا ينسى الجامع فإن عليه المراجعة وإقراء غيره…

وكنت في مطلع حياتي العلمية قد كتبت أكثر من ألف صفحة في مسائل تتصل بالقراءات القرآنية مما جعلني أحيط بهذا العلم على نحو حسن.

هنا أود أن أنصح بصوت عال فأقول: لاحاجة إلى الاشتغال بالجمع بين القراءات: اثنتين فأكثر لأن الانتفاع العملي لطلاب العلم بذلك ضعيف للغاية ولا يستحق عشر الجهد المبذول.
على كل أهل بلد الاهتمام بإتقان القراءة والرواية السائدة في بلدهم وهذا يكفيهم.

ولا خوف من اندثار القراءات فلدينا لها توثيقات صوتية وكتابية وفنية تفوق الحصر.
إن كان لدى المهتمين من معلمين وطلاب فضلة من وقت وجهد فليصرفوه في حفظ كتاب الله تعالى وحفظ الحديث الشريف وفي صقل مهارات الفتيان في الخطابة والتفكير وهضم العلوم التي تجعل منهم دعاة ومفتين ممتازين وليفتحوا الوعي على العلوم التي تجعل منهم صناع حياة وقادة أجيال.

# التعلم # التعليم # العلم # العلم النافع # لماذا نتعلم؟
صورة الكاتب

عبدالكريم بكار

لديه 87 مقالة

فكر
ثقافة الإنجاز
16/12/2014
فكر
الفقه في الدين
12/01/2015
المزيد للكاتب

المواد المنشورة في الموقع لا تعبّر بالضرورة عن رأي إسلام أون لاين

مقالات ذات صلة
فكر
في التعلم: الرغبة بديلا للمكافأة والعقاب
15/10/2020
فكر
{ ‏‏يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ }
21/09/2020
فكر
التعليم الجامعي عن بعد: حصيلة التجربة والمقاربة
23/06/2020
فكر
هل تدعم التكنولوجيا عملية تعلم الطفل أم تعيقها؟
15/10/2019
أرشيف
نقاط التباين بين التصور الإسلامي والتصور الغربي للمعرفة
03/10/2019

مقالات ذات صلة