اعتراف رسمي بمجلة كلية الشريعة في التصنيف العلمي الدولي

حصلت مجلة كلية الشريعة والدراسات الاسلامية على اعتراف رسمي من مؤسسة “ويب أوف ساينسWeb of science ” لتصنيف المجلات العلمية. وقد قام فضيلة د. إبراهيم بن عبدالله الأنصاري عميد كلية الشريعة بتسلم شهادة اعتراف مؤسسة web of science بمجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر. من أ. د. عبدالله الخطيب رئيس تحرير مجلة الكلية ومنسق الكلية في لجنة التصنيف الأكاديمي.

وثمن الدكتور إبراهيم الانصاري هذا الإنجاز العلمي والثقافي مؤكدا أنه “تتويج لجهود سنوات طويلة من تجويد العمل وإتقانه، وسوف تستمر الكلية في مسيرة التطوير إن شاء الله”.

أهم قاعدة بيانات علمية في العالم

وقال فضيلة عميد كلية الشريعة في تصريح لـموقع”إسلام أون لاين” أن مجلة الكلية “حصلت على هذا الاعتراف الدولي من منصة (ويب أوف ساينس )التي تعد “أهم قاعدة ومنصة بيانات علمية في العالم حيث تربط الباحثين بأكثر من 1.7 مليار مرجعا من المراجع البحثية المستشهد بها (التي يرجع تاريخها إلى عام 1864 ) وبالمحتوى العلمي المحكم والمعتمد والأعلى جودة في جميع أنحاء العالم. وبهذا الإنجاز تكون مجلة كلية الشريعة من أوائل المجلات العلمية في العالم العربي وفي مجال الدراسات الإسلامية التي تحصل على مثل هذا الاعتراف الدولي”.

وأضاف الأنصاري أن “انضمام مجلة الكلية للمنصة الدولية التي تحوي 24 ألف مجلة علمية محكمة لم يكن بالأمر السهل إذ وفرت المجلة جميع معايير الجودة وشروط الانضمام التي تشترطها المنصة. وهذا الانضمام للمنصة الدولية سيتيح للمجلة الحفاظ على الجودة العالية في نوعية الأبحاث التي تقدمها، وزيادة الاستشهاد بها من الباحثين في العالم، واجتذاب الباحثين المميزين في مجال الشريعة والدراسات الإسلامية، وزيادة فرص الشراكات والتعاون مع مؤسسات وجامعات محلية ودولية.

الأنصاري: نسعى لتحقيق أهداف وغايات رؤية قطر 2030

وقال الانصاري أن “من أولى ثمرات هذا الانضمام هو تنظيم المؤتمر الإلكتروني الدولي: فكر الاستغراب في التداول المعرفي المعاصر: نحو رؤية علمية موضوعية في استكشاف الآخر، والذي سينعقد بتاريخ 3-4-2021 بالتعاون بين مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة الكويت وكرسي الإيسيسكو لحوار الحضارات في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة قطر، وسيشارك في المؤتمر ثلة من العلماء المرموقين دوليا، وستنشر أوراق المؤتمر في مجلة كليتنا بإذن الله تعالى”. وأضاف “ومن خلال خطة البحث العلمي الاستراتيجية في الكلية فإننا نسعى بجد لتحقيق غايات وأهداف رؤية قطر 2030، وكذلك يصادف صدور العدد الحالي يناير 2021 احتفال دولتنا العزيزة قطر باختيار الدوحة عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2021”.

الخطيب: نسعى للريادة في نشر البحوث المحكمة في القضايا الإسلامية

وفيما يتعلق بمسألة التعريف بالمجلة وشروط الانضمام للمنصة الدولية “ويب أوف ساينس”، قال رئيس هيئة تحرير المجلة أ د عبد الله الخطيب لـ”إسلام أون لاين” أن مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية – جامعة قطر- مجلة “تصدر منذ عام 1980 وهي مجلة دورية علمية محكمة، تهتم بنشر البحوث في الدراسات الإسلامية، باللغتين العربية والإنجليزية، وتصدر ورقيا وإلكترونيا مرتين في السنة”. وأضاف الخطيب أن المجلة “تسعى أن تحقق الريادة في نشر البحوث العلمية المحكمة ذات الاهتمام بالقضايا الإسلامية المعاصرة والمستجدة التي تشغل الرأي العام العالمي، وأن تكون منبرا علميا ومرجعا للباحثين في الدراسات الإسلامية، وأن تصنف ضمن أشهر قواعد البيانات العلمية العالمية”.

وقال الخطيب أن المجلة، في سعيها للعالمية والاستفادة من الخبرات الدولية، لها “هيئة تحرير دولية وهيئة استشارية دولية تضم باحثين وعلماء مرموقين من مختلف أقطار العالم. وترحب المجلة بالمساهمات المميزة لأعضاء هيئة التدريس في الجامعة وخارجها.”

24 شرطا للانضمام

أما عن الشروط الدولية التي وضعتها مؤسسة Web of Science لاختيار المجلات العلمية ذات الجودة العالية فقال الخطيب إنها “حوالي أربع وعشرون شرطا بحيث تقوم لجنة علمية دولية محايدة بالتأكد من وجودها في كل مجلة ومن هذه الشروط: أن يكون محتوى المجلة العلمي ذا جودة عالية، وأن تمتلك نطاقا علميا واضحا ومحددا، وان تكون للمقالات مستخلصات بالعربية والإنجليزية، ومصادر علمية، وأن تكون الأبحاث المنشورة في المجلة ذات صلة مباشرة بنطاق موضوع المجلة، وأن تستخدم المجلة لغة ذات جودة عالية، وأن تعكس هيئة التحرير المحلية والدولية المجال العلمي للمجلة”.

وقد أنشأت منصة Web of science في الخامس والعشرين من شهر يناير 2021 تطبيقا مجانيا لكل أنواع الهواتف النقالة موجود في Apple Store اسمه : (ميرا Web of Science MyRA يمكن لأي شخص تنزيله فيصل بواسطته لملخصات أبحاث أربع وعشرين ألف مجلة ومن ضمنها مجلة كلية الشريعة. واعتبر الخطيب أن “هذا بحد ذاته إنجازا مهما جدا، حيث يوسع نطاق وصول أبحاث المجلة للباحثين في جميع أنحاء العالم بيسر وسهولة رائعتين”.

هيئة تحريرية وأخرى استشارية دولية

للإشارة، مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية التي تصدر منذ 40 عاما، تتألف هيئة تحريرها من خبراء متخصصين في مجال الدراسات الإسلامية، ويتولى أعضاء هيئة التحرير عملية استقبال البحوث وعرضها، لاختيار المناسب منها للتحكيم العلمي حسب شروط النشر المعلنة. وتقوم هيئة التحرير باختيار المحكمين ذوي الاختصاص، وتتخذ القرارات النهائية فيما ينشر في المجلة. وتتولى هيئة التحرير والهيئة الاستشارية الدولية ضمان التزام البحوث المنشورة في المجلة بمعايير الأخلاق العلمية الدولية، ويتولون كذلك تطوير سياسة المجلة ومعاييرها للوصول بها للعالمية.

وتتكون هيئة تحرير المجلة من د. إبراهيم عبد الله الأنصاري كمشرف عام وأ.د. عبد الله الخطيب كرئيس للتحرير، فضلا عن أعضاء التحرير ممثلين في أ.د. محمد عبد الحليم (جامعة لندن – بريطانيا)، أ.د. ذو الكفل الحاج محمد يوسف (جامعة ماليزيا- ماليزيا )، د. عبد اللطيف أحمدي رمجاهي (محرر) من الجامعة الإسلامية العالمية – ماليزيا، أ.د. أحمد خالد شكري و أ.د. حميد قوفي ، جامعة قطر – قطر ود. مراد بوضاية ، جامعة قطر – قطر ود. محمد مراح (من جامعة قطر)

كما تتكون أيضا من هيئة استشارية دولية مشكلة من: أ. د. وليد صالح (جامعة تورنتو- كندا) ،أ.د. عمر حسن كاسولي (المعهد العالمي للفكر الإسلامي – الولايات المتحدة الأمريكية )،أ.د. عبد الرحيم قدوائي (مدير مركز خليق أحمد نظامي للدراسات القرآنية – جامعة على كره الإسلامية – الهند )،أ.د. قحطان عبد الرحمن الدوري (كلية الشيخ نوح القضاة للشريعة والقانون – الأردن )،أ.د. محمد عاكف آيدين (جامعة ميد يبول- تركيا).

ويمكن للقراء الكرام الاطلاع على أرشيف المجلة من عام 2005 من خلال زيارة موقع المجلة الآتي:

https://journals.qu.edu.qa/index.php/sharia/