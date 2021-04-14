قدم محمد أمين سوتشو، أحد المنسقين العامين لمنصة “جيل القرآن” التركية 10 نصائح رمضانية هي عبارة عن توصيات مهمة يمكن للفرد والعائلة الاستفادة منها خلال شهر رمضان الكريم. وقال سوتشو أن”شهر رمضان هو فترة تمضي فيها الحياة والوقت بشكل متسارع، في وقت ضاعت فيه الإنسانية في عجلة مذهلة”.

أضاف سوتشو أثناء سرد النصائح رمضانية أن “شهر رمضان جاء بسحوره وإفطاره كهدية من الله عز وجل للمسلمين، فهو شهر تفتح فيه أبواب الجنة والمغفرة وتغلق فيه أبواب النار وتصفد الشياطين”. و سرد سوتشو، 10 نصائح مهمة لتحقيق أقصى استفادة من مناخ رمضان الروحاني، ولخصها على النحو التالي:

القرآن الكريم

قراءة القرآن من قبل جميع أفراد الأسرة وتجويده، وخاصة من قبل الأطفال، إضافة إلى عدم إهمال الكتب الدنيوية مثل القصص والشعر .

الصلاة

تأدية الصلاة في موعدها وعدم تأجيلها، وعدم إهمال السنن مثل الضحى والوتر والسنن القبلية والبعدية في الصلوات، وكذلك التهجد والوضوء.

الدعاء

يجب خلال شهر رمضان الدعاء والتضرع إلى الله باستمرار، والحفاظ عليه كعادة يومية.

الأوراد والذكر

اتباع نظام يومي في التسبيح وذكر الله سواء بشكل فردي أو مع أفراد العائلة.

القراءة الثقافية

مراعاة احتياجات أفراد الأسرة، وعقد دروس ثقافية لمدة ساعة في اليوم، في مجال العلوم الإسلامية (السيرة، والتفسير، والعقيدة، والحديث، إلخ).

العبادات المالية (زكاة، فطرة، صدقة)

توزيع الزكاة إن وجدت على الفقراء والمساكين، والتصدق عليهم بما أوسعه الله من نعمة على العبد، ويستحب أن يكون ذلك في بداية الشهر الفضيل.

صلة الرحم

تفقد أحوال أفراد الأسرة والأقارب والجيران والمعارف والزملاء، ومحاولة المساعدة وتلبية احتياجاتهم في حدود الإمكانات. وفي حال عدم إمكانية زيارة المنازل بسبب الوباء الحالي، يجب الاتصال بهم عبر الهاتف.

ليلة القدر

قضاء الليالي المنفردة في العشر الأواخر من شهر رمضان بالعبادة قدر المستطاع. وإقامة الصلوات بشكل جماعي مع العائلة إن أمكن.

المعايدة

تهنئة الأقارب والجيران والأصدقاء والمعارف في صباح العيد، والاتصال بهم.

بعد رمضان

ضرورة بذل الجهد والسعي للحفاظ على جمال شهر رمضان بخصائصه الثقافية والإنسانية.