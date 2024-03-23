من نعم الله على خلقه أن شرع لهم أعمالاً وأقوالاً من أتى بها حصل له الفضل والأجر والثواب ، وفي هذه الرسالة جملة من هذه الأبواب التي ينبغي للمسلم أن يكثر منها ويزيد من كسب الحسنات ويثقل موازينه ، والله الموفق والهادي إلى السبيل .
- الإخلاص : قال الله تعالى : { وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة } [ البينة : 5 ] .
- تجريد التوبة لله تعالى : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : “من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه ” ( رواه مسلم ) وقال عليه الصلاة والسلام : ” إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر [ رواه الترمذي ] .
- العمرة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : العمرة في رمضان تعدل حجة، أو حجة معي” (رواه البخاري ومسلم).
- قراءة القرآن وتلاوته : قال صلى الله عليه وسلم : ” اقرءوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه” (رواه مسلم).
- تعلم القرآن وتعليمه : قال صلى الله عليه وسلم : ” خيركم من تعلم القرآن وعلمه” (رواه البخاري).
- ذكر الله تعالى : قال صلى الله عليه وسلم: “ألا أنبئكم بخير أعمالكم ، وأزكاها عند مليككم ، وأرفعها في درجاتكم ، وخير لكم من لإنفاق الذهب والفضة ، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم ؟ قالوا : بلى . قال : ذكر الله تعالى” (رواه مسلم).
- الاستغفار: قال صلى الله عليه وسلم : “من لزم الاستغفار جعل الله من كل هم فرجاً ، ومن كل ضيق مخرجاً ، ورزقه من حيث لا يحتسب” (رواه أبو داود والنسائي)
- إسباغ الوضوء : قال صلى الله عليه وسلم: ” من توضأ فأحسن الوضوء ، خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره” (رواه مسلم)
- الشهادة بعد الوضوء : قال صلى الله عليه وسلم: “من توضأ فأحسن الوضوء ، ثم قال : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، اللهم اجعلني من التوابين ، واجعلني المتطهرين ، فتحت له أبواب الجنة يدخل أيها شاء” (رواه مسلم).
- المحافظة على الوضوء : قال صلى الله عليه وسلم ” استقيموا ولن تحصوا ، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن” (رواه ابن ماجة).
- السواك : (( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة )) (رواه البخاري ومسلم).
- صلاة ركعتين بعد الوضوء : ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ، ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليه ، إلا وجبت له الجنة )) (رواه مسلم).
- الدعاء بعد الآذان : قال صلى الله عليه وسلم : “من قال حين يسمع النداء : اللهم ربَّ هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة” (رواه البخاري).
- الدعاء بين الأذان والإقامة : قال صلى الله عليه وسلم الدعاء بين الأذان والإقامة لا يُرد )) [ رواه أبو داود والترمذي ] . وزاد : (( قالوا يا رسول الله ؟ قال : سلوا الله العفو والعافية )) .
- المحافظة على الصلوات الخمس : قال صلى الله عليه وسلم : “ما من امرىء مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها ، إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة وذلك الدهر كله” (رواه مسلم)
- المحافظة على الصلاة في وقتها : ” سئل الرسول صلى الله عليه وسلم : أي العمل أفضل ؟قال الصلاة لوقتها” (رواه البخاري ومسلم).
- المحافظة على صلاة الفجر والعصر : قال صلى الله عليه وسلم: ” من صلى البُردين دخل الجنة” (رواه البخاري).
- المحافظة على صلاة الجمعة : قال صلى الله عليه وسلم : ” الصلوات الخمس ، والجمعة إلى الجمعة ، ورمضان إلى رمضان ، مكفرات ما بينهم إذا اجتنبت الكبائر ” (رواه مسلم ).
- تحري ساعة الإجابة يوم الجمعة : قال صلى الله عليه وسلم : ” فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئاً إلا أعطاه إياه” (رواه البخاري ومسلم) .
- قراءة سورة الكهف يوم الجمعة : قال صلى الله عليه وسلم : ” من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين [ رواه النسائي والحاكم ] .
- الذهاب إلى المساجد : قال صلى الله عليه وسلم: ” من غدا إلى مسجد أو راح أعد الله له نزلاً في الجنة كلما غدا أو راح” (رواه البخاري ومسلم).
- الصلاة في المسجد الحرام : قال صلى الله عليه وسلم: ” صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام . وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة في هذا” (رواه أحمد وابن خزيمة).
- الصلاة في المسجد النبوي: قال صلى الله عليه وسلم “صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام” (رواه مسلم).
- الصلاة في بيت المقدس :قال صلى الله عليه وسلم ” لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ، ومسجد الأقصى” (رواه البخاري) .
- الصلاة في قباء : قال صلى الله عليه وسلم: ” من صلى فيه كان كعدل عمرة” (رواه ابن حبان) .
- المحافظة على صلاة الجماعة : قال صلى الله عليه وسلم : ” صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة ” (رواه البخاري ومسلم).
- الحرص على الصف الأول : قال صلى الله عليه وسلم: ” لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا” (رواه البخاري ومسلم)
- المداومة على صلاة الضحى : قال صلى الله عليه وسلم: ” يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة ، فكل تسبيحة صدقة ، وكل تحميدة صدقة ، وكل تهليلة صدقة ، وكل تكبيرة صدقة ، وكل أمر بالمعروف صدقة ، ونهى عن المنكر صدقة ، و يجزىء من ذلك كله ركعتان يركعهما في الضحى” (رواه مسلم) .
- المحافظة على السنن الراتبة : قال صلى الله عليه وسلم : “ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى كل يوم اثنتي عشرة ركعة تطوعاً غير الفريضة ، إلا بنى الله له بيتاً في الجنة” (رواه مسلم).
- التطوع في البيت : قال صلى الله عليه وسلم : “قال اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ، ولا تتخذوها قبوراً” (رواه البخاري) .
- كثرة السجود : قال صلى الله عليه وسلم : أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد ، فأكثروا الدعاء )) (رواه مسلم).
- الجلوس في المصلى بعد صلاة الصبح للذكر : قال صلى الله عليه وسلم : “من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ، ثم صلى ركعتين ، كانت له كأجر حجة و عمرة )) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( تامَّة ، تامَّة ، تامَّة” (رواه الترمذي وحسنه).
- الصلاة على الميت واتباع الجنائز : قال صلى الله عليه وسلم : “من شهد الجنائز حتى يصلي عليها فله قيراط ، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان ، قيل وما القيراطان ؟ قال : مثل الجبلين العظيمين” (رواه البخاري ومسلم)
- صلاة المرأة في بيتها : قال صلى الله عليه وسلم : ” لا تمنعوا نساءكم المساجد ، وبيوتهن خير لهن” (رواه أبو داود).
- الحرص على صلاة العيد في المصلى : “كان رسول الله يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى” (رواه البخاري).
- تعويد الأولاد على الصلاة : قال صلى الله عليه وسلم: ” مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين ، واضربوهم عليها لعشر ، وفرقوا بينهم في المضاجع” (رواه أبو داود)
- تعويد الأولاد على الصيام : عن الربيع بنت معوذ قالت : “فكنا نصومه بعد ، ونصوم صبياننا ، ونجعل لهم اللعبة من العهن” (رواه البخاري).
- ذكر الله عقب الفرائض : قال صلى الله عليه وسلم :” من سبح دير كل صلاة ثلاثاً وثلاثين ، وحمد الله ثلاثاً وثلاثين ، وكبر الله ثلاثاً وثلاثين ، فتلك تسعة وتسعون . ثم قال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ؛ غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر ” (رواه مسلم) .
- الدعاء مطلقاً : قال صلى الله عليه وسلم: “إن الله يقول أنا عند ظن عبدي بي ، وأنا معه إذا دعاني” (رواه البخاري ومسلم).
- حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب : قال صلى الله عليه وسلم :” إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ، أو يشرب الشربة فيحمده عليها” (رواه مسلم).
- الزكاة : قال الله تعالى : { وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة } [ البينة : 5 ]
- زكاة الفطر: ” فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين. من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات” (رواه أبو داود) .
- الإنفاق في سبيل الله : قال الله تعالى: { وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير} [البقرة : 11]
- الصدقة : قال صلى الله عليه وسلم: ” الصدقة تطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء النار” (رواه الترمذي).
- طيب الكلام : قال صلى الله عليه وسلم : “اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة” (رواه البخاري ومسلم).