من نعم الله على خلقه أن شرع لهم أعمالاً وأقوالاً من أتى بها حصل له الفضل والأجر والثواب ، وفي هذه الرسالة جملة من هذه الأبواب التي ينبغي للمسلم أن يكثر منها ويزيد من كسب الحسنات ويثقل موازينه ، والله الموفق والهادي إلى السبيل .