

كيف أسيطر على زوجي وأجعله لا يرى أحدا غيري ؟ يتكرر علي هذا السؤال كثيرا وخاصة من النساء ، وغالبا عندما يكون الرجل قد بدأ بالارتباط بامرأة أخرى من خلال العمل أو شبكات التواصل الاجتماعية ، فتزداد المخاوف والوساوس لدى زوجته وتشعر بأن زوجها قد يخطف من امرأة أخرى ، فتفكر ليل نهار في كيفية احتوائه وامتلاك قلبه وعدم تعلقه بامرأة أخرى ، وهذا الموضوع ليس مقتصرا على النساء بل حتى بعض الرجال يفكرون في كيف يسيطرون على زوجاتهن.

ولكننا في هذا المقال نريد أن نخصص الإجابة للمرأة ، ونهمس في أذن كل امرأة ونقول لها : لابد أنك تفرقين بين (امتلاك الرجل و امتلاك قلب الرجل) ، فالأولى مستحيلة وتحول الحياة الزوجية إلى جحيم ويشعر الزوج بأنه مخنوق ومسجون ، بينما امتلاك قلب الرجل ممكن من خلال وسائل كثيرة منها معرفة ما يحبه ويكرهه ، وأسرع طريقة لكسب حب الرجل أنك تتفننين بعمل ما يحب وتبتعدي عما يكره ، فهذه قاعدة عامة في امتلاك قلب الرجال.

وهناك ستة أسرار أريد أن أبوح بها يحبها أغلب الرجال وهي :