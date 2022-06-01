أنواع الحج الثلاثة في 10 خطوات

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حاج محرم

من المعلوم أن الإحرام بالحج يكون أحد أنواع الحج الثلاثة (إفراد/ القِران/ التَّمَتُّع) والتي يمكن تبسيطها على النحو التالي:

حج الإفراد : هو أن يحرم بالحج وحده فإذا وصل مكة طاف للقدوم، ثم سعى للحج ولا يحلق ولا يقصر ولا يحل من إحرامه، بل يبقى محرمًا حتى يحل بعد رمي جمرة العقبة يوم العيد، وإن أخَّر سعي الحج إلى ما بعد طواف الحج فلا بأس.

حج القران : هو أن يحرم بالعمرة والحج جميعًا أو يحرم بالعمرة أولاً، ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها، وعمل القارن كعمل المفرد سواء إلا أن القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه.

حج التمتع : هو أن يحرم بالعمرة وحدها في أشهر الحج فإذا وصل مكة طاف وسعى للعمرة وحلق أو قصر، فإذا كان يوم التروية وهو يوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج وحده وأتى بجميع أفعاله بعد ذلك.

وقد أجمع أهل العلم على جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة لقول السيدة عائشة رضي الله عنها: “خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أَهَلَّ بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بالحج” رواه البخاري ومسلم.

وهذا مختصر بين يديك يسع أنواع الحج الثلاثة في 10 خطوات ليتسنى طبعه أو توزيعه أو الاستفادة به عند أداء المناسك.. ونرجو من الله القبول.

جدول يوضح أنواع الحج الثلاثة
إعداد: محمود إسماعيل شل
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