Du vivant du Prophète (paix et bénédictions sur lui), la Sunna était enseignée par trois méthodes : verbale, écrite (dictée à des scribes) et démonstration pratique.

Pour la première, le Prophète répétait trois fois les points importants, puis écoutait ce que les Compagnons avaient retenu de lui. La seconde méthode inclut toutes les lettres du Prophète adressées aux rois pour les inviter à l’Islam, ainsi qu’aux gouverneurs musulmans pour détailler les règles de la zakât et d’autres questions juridiques. De même, le Prophète enseigna à ses Compagnons comment accomplir les ablutions, la prière, le jeûne, le pèlerinage, etc. — ce qui relève de la troisième méthode d’enseignement de la Sunna par le Prophète.

Les Compagnons jouèrent un rôle essentiel dans l’apprentissage et la transmission des hadiths du Prophète. Ils recoururent aux trois méthodes appliquées par le Prophète pour enseigner la Sunna et mémorisèrent ses hadiths.

Mise par écrit du Hadith (Tadwîn al-Hadîth)

Dans la littérature du Hadith, on trouve des hadiths qui interdisent et d’autres qui permettent la mise par écrit des hadiths.

Abû Sa‘îd Al-Khudrî a rapporté un hadith qui interdit l’écriture des hadiths :

« Ne mettez rien par écrit de moi en dehors du Coran ; et que celui qui a écrit de moi autre chose que le Coran l’efface. »

C’est l’unique hadith authentique à ce sujet. Les autres hadiths souvent cités pour interdire l’écriture des hadiths sont faibles et irrecevables. Le hadith précité est consigné chez Al-Bukhârî et, selon lui, il s’agit en réalité de la parole d’Abû Sa‘îd Al-Khudrî lui-même. Ce hadith signifiait qu’il ne fallait rien écrire sur la même feuille que le Coran, de peur de mêler le texte du Coran à celui du Hadith. Cet ordre fut donné alors que le Coran descendait peu à peu et n’était pas encore complet.

Une autre interprétation veut que, dans les premiers temps, l’écriture des hadiths ait été interdite afin que toute l’attention soit portée sur le Coran et sa préservation. Plus tard, lorsqu’il n’y eut plus à craindre que le Coran soit délaissé, l’ordre antérieur fut abrogé et les Compagnons furent autorisés à mettre les hadiths par écrit. Par ailleurs, nous avons des preuves que le Prophète approuva l’écriture de ses hadiths.

On constate que de nombreux Compagnons consignèrent des hadiths. Ainsi, ‘Abdullâh ibn ‘Amr fut autorisé, et même encouragé, par le Prophète (paix et bénédictions sur lui) à écrire des hadiths. En outre, quelque cinquante Compagnons et de nombreux Successeurs auraient possédé des manuscrits (sahîfah, pluriel arabe suhuf), terme utilisé pour désigner des compendiums de hadiths apparus au cours du siècle précédant la formation des recueils classiques.

Les manuscrits originaux ont été perdus, mais quelques copies ont survécu. Un exemple est la sahîfah de Hammâm ibn Munabbih, qui apprit d’Abû Hurayrah et mit par écrit d’après lui un manuscrit contenant 138 hadiths. On estime que ce manuscrit a été rédigé vers le milieu du premier siècle de l’Hégire (VIIᵉ siècle EC).

L’officialisation de la consignation

Au début du IIᵉ siècle hégirien, sous le règne de ‘Umar ibn ‘Abd al-‘Azîz (97–101 H / 715–719 EC), les textes de hadiths furent confiés à l’écrit. La Sunna fut collectée en Syrie, en Égypte, en Irak, au Yémen et au Khurâsân. De grands théologiens formulèrent des mises en garde contre les rapporteurs sans scrupules et leurs récits peu fiables.

L’imâm Mâlik (m. 179 H / 795 EC) fut le premier à entreprendre une compilation globale et systématique des hadiths. Son œuvre est connue sous le nom d’Al-Muwatta’ (« Le Sentier frayé »). Par la suite, d’autres compilations virent le jour.

À cet égard, il est très important de noter qu’il existe deux types de compilations : musnad et musannaf.

Dans les recueils Musnad, les hadiths sont classés alphabétiquement sous les noms des Compagnons sur l’autorité desquels ils sont rapportés. Un exemple est le Musnad d’Ibn Hanbal (m. 241 H / 855 EC). Dans les recueils Musannaf, les hadiths sont consignés sous diverses rubriques traitant de sujets juridiques, comme dans As-Sihâh As-Sittah (les Six Livres authentiques du Hadith), à savoir les compilations d’Al-Bukhârî (m. 256 H / 870 EC), Muslim (m. 261 H / 874 EC), An-Nasâ’î (m. 303 H / 916 EC), Abû Dâwûd (m. 275 H / 889 EC), At-Tirmidhî (m. 279 H / 892 EC) et Ibn Mâjah (m. 273 H / 886 EC).

Évolution de la science du Hadith

Avec le temps, de nombreux hadiths apparurent pour diverses raisons ; certains n’étaient pas authentiques. Il devint donc indispensable de séparer l’authentique du fabriqué. On peut dire que cette tâche fut aussi nécessaire que d’ôter les mauvaises herbes d’un massif de fleurs. Assurément, la tâche n’était pas aisée pour les premiers savants : il leur fallut élaborer un instrument de régulation pour un corpus de hadiths aussi immense.

Il convient d’observer que les règles et critères élaborés par les savants du Hadith pour encadrer leur étude furent minutieux, mais que leur terminologie variait parfois d’un auteur à l’autre ; leurs principes commencèrent à être consignés de façon systématique, quoique dispersés dans divers ouvrages — par exemple la Risâlah d’Ash-Shâfi‘î, l’introduction du Sahîh de Muslim et le Jâmi‘ d’At-Tirmidhî. Bon nombre des critères des premiers savants du Hadith, tels qu’Al-Bukhârî, furent déduits par des savants postérieurs d’une étude attentive des rapporteurs ou isnâd (chaînes de transmission) qu’ils acceptaient ou rejetaient.

C’est ainsi qu’émergea la science du Hadith (mustalah al-hadith). Elle avait pour objet de trier, organiser, développer et systématiser le matériau antérieur. Les savants formulèrent des théories, développèrent les ouvrages biographiques couvrant toutes les générations, établirent des classifications complètes et rigoureuses des narrateurs et des hadiths, et soumirent les travaux des grands compilateurs à un examen sévère — n’épargnant pas même Al-Bukhârî et Muslim.

Par Mohsen Haredy