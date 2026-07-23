Une des questions fréquentes en droit familial islamique concerne l’abandon conjugal et ses conséquences. Lorsqu’un mari quitte le foyer de manière prolongée, l’épouse a-t-elle le droit de réclamer la séparation ? Voici l’avis des savants sur cette situation.

Muhammad Al-Mukhtar Al-Shinqiti, directeur du Centre islamique de South Plains à Lubbock, au Texas, déclare ce qui suit :

En islam, il est permis à une femme de demander le divorce en cas d’abandon conjugal. Toutefois, les savants divergent quant à la durée d’abandon à partir de laquelle l’épouse peut faire valoir ce droit.

La durée limite de l’absence selon les savants

De nombreux savants estiment que cette période doit être limitée à six mois, sauf s’il existe une raison valable justifiant sa prolongation.

Selon la législation américaine, l’épouse a le droit de demander le divorce après six mois d’abandon de la part de son mari.