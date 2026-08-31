En commémoration du 100e anniversaire de la réussite des frères Wright — le premier vol habité, contrôlé et motorisé — David Tschanz revient sur le premier vol en planeur d’Ibn Firnas il y a quelque 1100 ans. Quand l’homme a-t-il volé pour la première fois ? Il y a environ 1100 ans, si des récits certes un peu incertains sont véridiques. C’est alors que se serait produit, dans l’Espagne musulmane, le premier vol en planeur — bref, mais réel.

Les histoires d’humains volant sont probablement aussi anciennes que l’humanité elle-même. Il y a environ 3 400 ans, une vieille légende raconte comment Dédale façonna des ailes de plumes et de cire afin que son fils Icare puisse s’échapper de sa prison en Crète et gagner la sécurité en Sicile. Quand Icare vola trop près du soleil, la cire fondit et il chuta jusqu’à la mort. Si ce récit était une fable d’avertissement contre l’imprudence, il y eut sans doute un certain nombre de tentatives pour prendre le ciel. Certaines se terminèrent certainement par des échecs spectaculaires — et mortels. D’autres laissèrent aux aviateurs d’alors des dignités froissées et des blessures, témoignant d’une ingénierie inachevée et pleine d’erreurs. Quoi qu’il en soit, elles reflétaient l’un des rêves persistants de l’humanité et un refus obstiné d’accepter l’idée que « l’homme ne volera jamais ».

Ibn Firnas plane au-dessus de Cordoue

Parmi ceux qui refusèrent d’accepter cette croyance figurait Abbas Ibn Firnas. L’un des premiers savants issus de Cordoue, dans l’Espagne musulmane (Al-Andalus), il était, à l’image de son époque, un penseur typiquement éclectique, doté d’un vaste éventail de connaissances et d’intérêts. Né à Korah Takrna près de Ronda, Ibn Firnas étudia la chimie, la physique et l’astronomie. Il vint d’abord à Cordoue pour enseigner la musique, qui était alors une branche de la théorie mathématique. Au cours de ses expériences, il réussit à fabriquer du verre à partir de sable et de pierre, et on lui attribue aussi l’invention d’un instrument de mesure du temps appelé Al-Maqata.

Les habitants de Cordoue avaient déjà vu des personnes tenter de voler. En 852, un inventeur musulman, Armen Firman, construisit un manteau volumineux, ayant l’intention d’utiliser ce vêtement — semblable à des ailes — pour planer. Sautant d’une tour à Cordoue, en Espagne, Firman survécut avec seulement des blessures mineures, car son accoutrement emprisonna assez d’air dans ses plis pour amortir sa chute. Si sa tentative de vol fut un échec, Firman avait inventé une version primitive du parachute.

Vers 875, Abbas Ibn Firnas construisit un appareil volant en plaçant des plumes sur une armature en bois — créant la première trace documentée d’un planeur très rudimentaire. L’un des deux récits survivants de son vol déclare : « Ayant construit la version finale de son planeur, pour célébrer son succès il invita les gens de Cordoue à venir assister à son vol. Les gens observèrent depuis une montagne proche tandis qu’il vola sur une certaine distance, mais ensuite le planeur s’écrasa au sol, lui causant une blessure au dos… » Le second récit ajoute qu’après avoir échoué à atterrir correctement, Ibn Firnas affirma qu’il n’avait pas remarqué comment les oiseaux utilisent leur queue pour atterrir et qu’il avait oublié la queue sur son appareil volant.

La blessure au dos empêcha Ibn Firnas de réessayer. Cloué au sol, il entreprit de créer un planétarium mécanisé avec des planètes en rotation, qui simulait aussi le tonnerre et les éclairs, et il élabora une formule pour fabriquer des cristaux artificiels. Peu après, en 888 cependant, il mourut — principalement à la suite d’une lutte continue avec sa blessure au dos issue du vol.

Vols chimériques ou expérience ?

La nouvelle du vol d’Ibn Firnas, malgré son échec spectaculaire, se répandit au-delà de l’Espagne. Ce qui devient intéressant désormais, ce sont les nouvelles histoires qui suivent et la manière dont elles se construisent les unes sur les autres. L’échec fondamental d’Ibn Firnas à soutenir le vol venait du fait qu’il négligea d’inclure une queue.

En 885, une nouvelle histoire était racontée par les Vikings. Leur héros, Wayland, façonna des ailes de plumes pour s’évader d’une prison insulaire, à l’instar de Daedaklus et Icarus. Quand son frère Egil les testa, il s’écrasa parce qu’il aurait échoué à se lancer face au vent. Ces enseignements convergent dans un récit rapporté par l’historien anglais du XIIe siècle William of Malmesbury. Il écrit à propos d’un événement survenu en 1002 impliquant le moine anglo-saxon Eilmer, de l’abbaye de Wiltshire :

Eilmer … était un homme savant pour son temps … et dans sa jeunesse avait tenté un acte d’une audace remarquable. Il avait, par quelque moyen, je ne sais guère lequel, attaché des ailes à ses mains et à ses pieds afin que, prenant la fable pour vérité, il puisse voler comme Daedalus ; et, rassemblant la brise au sommet d’une tour, il vola sur plus d’une distance d’un furlong. Mais, agité par la violence du vent et le tourbillonnement de l’air, ainsi que par la conscience de sa témérité, il tomba, se brisa les jambes, et resta boiteux pour toujours. Lui-même avait coutume de dire que la cause de son échec était d’avoir oublié de mettre une queue sur la partie arrière.

L’histoire du vol en planeur d’Eilmer sur 220 yards présente d’étranges similitudes avec les récits plus anciens, en particulier celui d’Ibn Firnas. Mais, comme chacun des récits antérieurs, celui d’Eilmer ajoute un élément de connaissance supplémentaire et précieux pour résoudre l’énigme du vol. Si Firnas échoua parce qu’il ne s’était pas donné de queue pour atterrir, et si Egil s’écrasa parce qu’il ne lança pas son planeur face au vent, Eilmer échoua parce que son planeur n’avait pas de queue pour assurer la stabilité latérale.

Mais personne n’était prêt à abandonner. Roger Bacon essaya et échoua. Le crash spectaculaire de Léonard de Vinci depuis le pont de Florence le conduisit à découvrir que la forme de l’aile était cruciale pour la capacité d’un oiseau à rester en l’air. En 1701, un homme de la famille Celebi fut récompensé de 1 000 dinars pour son vol au-dessus du Bosphore, en Turquie.

La conviction que l’homme pouvait voler prit chair et sang à mesure que l’expérience s’accumulait. Enfin, les frères Wright ajoutèrent leur chapitre un jour de bourrasques venteuses il y a 100 ans ce mois de décembre. Cette fois, le succès était étayé par des photos et des documents. Ce faisant, ils rendirent évident que les vieilles légendes étaient plus que de simples vols chimériques de fantaisie ou les rêves de fous.

Épilogue

Au Qatar, les administrateurs de l’aéroport international de Doha ont nommé leur nouveau système de gestion aéroportuaire « FIRNAS ». Une statue a été érigée sur la route menant à l’aéroport international de Bagdad pour honorer Ibn Firnas. Il est commémoré sur un timbre postal libyen, et un cratère sur la lune porte son nom.

Par David Tschanz

Sources :

Poore, Daniel. A History of Early Flight. New York: Alfred Knopf, 1952

Smithsonian Institution. Manned Flight. Pamphlet 1990

David Tschanz est un historien médical/militaire actuellement basé en Arabie saoudite. Il est aussi épidémiologiste, développeur web, éditeur et démographe. L’article a été publié pour la première fois en 2003.