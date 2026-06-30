Accomplir le sacrifice au nom d une personne decedee est une question fréquente à l’approche de ‘Eid Al-Adha. Pour les personnes décédées, l’obligation est levée. Le sacrifice n’est pas accompli en leur nom, car l’ordre du sacrifice s’adresse aux vivants qui ont les moyens d’en assumer le coût. Toutefois, celui qui accomplit le sacrifice peut partager la récompense de ce qu’il sacrifie avec qui il veut parmi ses proches décédés.

Certains savants ont permis d’accomplir le Hajj au nom du défunt, et certains ont permis d’accomplir, en son nom, les prières qu’il avait manquées. En réalité, si le défunt n’avait pas les moyens d’accomplir le Hajj au moment de sa mort, cette obligation ne lui incombe plus. Mais s’il en avait les moyens et ne l’a pas accompli, il est mort en état de désobéissance.

Cependant, il a été rapporté du Prophète — paix et bénédictions sur lui —, au sujet de l’accomplissement du vœu d’une mère qui avait fait le vœu d’accomplir le Hajj mais qui est morte avant de pouvoir le faire, que le Prophète — paix et bénédictions sur lui — recommanda d’accomplir son vœu. Il dit à sa fille :

« Vois-tu, si ta mère avait eu une dette, ne l’aurais-tu pas remboursée ? »

Elle répondit : « Si. »

Le Prophète — paix et bénédictions sur lui — dit alors :

« La dette envers Allah mérite davantage d’être acquittée. »