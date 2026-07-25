Dans notre cheminement spirituel et matériel, solliciter l’aide de notre Créateur est une étape incontournable pour la réussite de nos projets. Cependant, s’en remettre à Dieu signifie-t-il que nous devons abandonner nos efforts personnels ? Voici l’explication de l’équilibre parfait qui réside au cœur de la foi islamique.

L’équilibre entre la foi et les moyens matériels

Le musulman doit avoir la conviction que c’est Allah qui lui facilite toute chose. C’est Lui qui peut véritablement nous aider et nous assister. Toutefois, cela ne signifie pas que nous devons négliger les moyens matériels nécessaires pour atteindre nos objectifs. Il n’existe aucune contradiction entre la foi en la puissance d’Allah et les efforts que nous accomplissons pour parvenir à nos fins.

En lisant le Coran ou la biographie du Prophète, nous trouvons de nombreux exemples montrant que le Prophète (paix et bénédictions sur lui) ainsi que les personnes vertueuses planifiaient soigneusement leurs actions afin d’atteindre leurs objectifs, tout en recherchant auparavant la guidance et l’aide d’Allah.

Les précieux conseils du Prophète ( ﷺ ) à Ibn Abbas

Nous pouvons rappeler ici le hadith de Abdullah ibn Abbas, qui rapporte :

« Un jour, je me trouvais derrière le Prophète lorsqu’il me dit :

“Ô jeune homme, je vais t’enseigner quelques paroles : sois attentif aux commandements d’Allah, et Allah te préservera. Sois attentif aux commandements d’Allah, et tu Le trouveras devant toi. Lorsque tu demandes, demande à Allah ; lorsque tu sollicites de l’aide, sollicite l’aide d’Allah.

Sache que si toute la communauté se réunissait pour te procurer un bien, elle ne pourrait t’accorder que ce qu’Allah a déjà décrété en ta faveur. Et si elle se réunissait pour te causer un tort, elle ne pourrait t’atteindre que par ce qu’Allah a déjà décrété contre toi. Les plumes ont été levées et les pages ont séché.” »

(Rapporté par At-Tirmidhi)

À la lumière de ce qui précède, il apparaît clairement qu’il n’existe aucune contradiction entre notre foi en la capacité d’Allah à nous aider et le recours aux moyens matériels nécessaires pour atteindre nos objectifs.