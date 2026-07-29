La question de savoir si un apostat repenti doit compenser les actes d’adoration qu’il a délaissés est fondamentale en jurisprudence. Lorsqu’une personne revient à la foi après l’avoir quittée, que se passe-t-il concernant ses anciennes obligations religieuses ? Voici la réponse claire des savants.

Quiconque se repent sincèrement, Allah accepte son repentir. Si une personne commet un acte qui annule son appartenance à l’islam, puis qu’Allah la guide de nouveau et qu’elle implore Son pardon, elle n’a pas à rattraper les actes d’adoration manqués pendant cette période.

L’avis unanime des savants sur le repentir

Tel est l’avis unanime des savants musulmans, car l’entrée en islam efface ce qui l’a précédée, de même que le repentir efface les fautes antérieures.

Allah, le Très-Haut, dit : Dis à ceux qui ont mécru que, s’ils cessent, ce qui s’est passé leur sera pardonné. (Al-Anfal, 8 : 38)

Le Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a également dit : Le repentir efface ce qui l’a précédé, et l’entrée en islam efface ce qui l’a précédée.