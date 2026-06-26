Arafah une station de pardon et de miséricorde divine inestimable. C’est le cœur même du pèlerinage à La Mecque. Découvrez dans cet article les mérites de ce jour unique, les invocations recommandées et les règles spirituelles pour les pèlerins et les non-pèlerins.

Il fait partie de la Sunnah de partir vers ‘Arafah après le lever du soleil, le 9e jour de Dhul-Hijjah, tout en prononçant le takbir — Allahu Akbar, « Allah est le Plus Grand » — le tahlil — la ilaha illa Allah, « il n’est de divinité digne d’adoration qu’Allah » — ainsi que la Talbiyah — labbayka Allahumma labbayk, « Me voici, ô Allah, me voici ».

L’importance de la station à ‘Arafah

L’importance de cette station est liée à l’abondance du pardon et de la miséricorde qu’Allah accorde à Ses pèlerins. Le Prophète — paix et bénédictions sur lui — passa la journée à ‘Arafah jusqu’à l’approche du coucher du soleil. Puis il dit :

« Ô Bilal ! Demande aux gens de garder le silence et de m’écouter. »

Bilal se leva alors et demanda aux gens de garder le silence et d’écouter le Prophète. Lorsqu’ils se turent, le Prophète dit :

« Ô gens ! Il y a peu, Jibril — paix sur lui — est venu à moi, m’a transmis les salutations d’Allah et m’a informé qu’Allah a pardonné à ceux qui passent la journée à ‘Arafah… »

À ces mots, ‘Umar ibn Al-Khattab se leva et demanda :

« Ô Messager d’Allah, cela nous concerne-t-il seulement ? »

Le Prophète répondit :

« Cela vous concerne, vous, ainsi que tous ceux qui viendront après vous, jusqu’au Jour du Jugement… »

‘Umar s’exclama alors :

« Comme les bienfaits d’Allah sont abondants et bénis ! » (At-Targhib wat-Tarhib, authentifié par Al-Albani)

Le Prophète a également dit :

« Allah affranchit du Feu un plus grand nombre de personnes le jour de ‘Arafah que tout autre jour. Allah se rapproche ce jour-là, fait leur éloge auprès des anges et dit : “Que veulent donc ces gens ? Que recherchent-ils ?” » (Muslim)

En réalité, l’importance de la station à ‘Arafah durant le voyage du Hajj est fortement confirmée par les paroles mêmes du Prophète :

« Le Hajj, c’est ‘Arafah. » (An-Nasa’i)

La majorité des savants estime que le temps à passer à ‘Arafah commence à partir de midi, le 9e jour de Dhul-Hijjah, et se poursuit jusqu’à l’aube du 10 Dhul-Hijjah. Ils s’accordent généralement à dire que le fait de passer n’importe quelle partie de cette période à ‘Arafah, de jour comme de nuit, suffit pour remplir cette condition, car elle constitue l’un des piliers du Hajj.

Être présent à ‘Arafah signifie une présence physique et intérieure en n’importe quel endroit de ‘Arafah, que l’on soit éveillé, endormi, monté sur une monture, assis, allongé ou même en train de marcher.

Présence et invocations recommandées

Il est recommandé de demander abondamment pardon à Allah, de Le glorifier et de L’invoquer pour son bien-être et son salut dans cette vie et dans l’au-delà. Il est également recommandé d’invoquer Allah pour le bien des autres. Tout cela doit être accompli avec sincérité, ferveur, concentration, et les mains humblement levées en invocation.

Quant aux invocations recommandées, il est rapporté que, le jour de ‘Arafah, le Prophète — paix et bénédictions sur lui — disait :

« Il n’est de divinité digne d’adoration qu’Allah, Seul. Il n’a pas d’associé. À Lui seul appartient le Royaume, et à Lui revient toute louange. Tout bien est entre Ses mains, et Il est capable de toute chose. »

Il est également rapporté que le Prophète Muhammad — paix et bénédictions sur lui — a dit :

« L’invocation la plus fréquemment prononcée par les prophètes avant moi et par moi-même le jour de ‘Arafah est celle-ci :

Il n’est de divinité digne d’adoration qu’Allah, Seul. Il n’a pas d’associé. À Lui appartient le Royaume, à Lui revient toute louange, et Il est capable de toute chose.

Ô Allah ! Place une lumière — une guidance — dans ma vue, dans mon ouïe et dans mon cœur. Ô Allah ! Ouvre mon cœur et facilite mes affaires. Ô Allah ! Je cherche refuge auprès de Toi contre les mauvaises suggestions, contre la confusion, contre l’épreuve de la tombe, contre le mal qui survient de jour comme de nuit, contre le mal porté par les vents, et contre les afflictions de ce monde. »

Quitter ‘Arafah avec sérénité

Selon la Sunnah, les pèlerins doivent quitter ‘Arafah calmement et paisiblement après le coucher du soleil. Le Prophète quitta ‘Arafah avec beaucoup de calme et de sérénité, en disant :

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La paix intérieure ressentie alors est le reflet de la certitude du pèlerin d’avoir été accepté. Cela est en soi un signe de foi en Allah, car c’est Sa promesse d’accepter ceux à qui Il accorde cette station bénie.

J’espère que cette réponse est satisfaisante, Tarek. Qu’Allah t’accorde, ainsi qu’à nous tous, une station bénie sur le mont du Pardon l’année prochaine, in sha’ Allah !

Le jeûne du jour de ‘Arafah pour les non-pèlerins

Le frère Mohsen Haredy, membre de l’équipe éditoriale de Ask About Islam, souhaite ajouter ce qui suit :

Il est vivement recommandé aux non-pèlerins de jeûner le jour de ‘Arafah. Le Prophète — paix et bénédictions sur lui — nous a encouragés à accomplir de bonnes œuvres durant les dix premiers jours de Dhul-Hijjah, et le jeûne fait partie de ces bonnes œuvres. Abu Qatada Al-Ansari — qu’Allah l’agrée — rapporte que le Prophète fut interrogé au sujet du jeûne du jour de ‘Arafah. Il répondit :

« Il expie les péchés de l’année précédente et de l’année à venir. » (Muslim)

Quant aux pèlerins, il ne leur est pas permis de jeûner le jour de ‘Arafah, afin qu’ils aient la force d’adorer Allah et de L’invoquer durant ce grand jour. Abu Hurairah — qu’Allah l’agrée — rapporte que le Prophète « a interdit le jeûne du jour de ‘Arafah à celui qui se trouve effectivement à ‘Arafah ». (Ahmad)

Le Prophète lui-même ne jeûna pas le jour de ‘Arafah lorsqu’il accomplit le Hajj. Umm Al-Fadl bint Al-Harith rapporte que certaines personnes discutèrent au sujet du jeûne du Messager d’Allah le jour de ‘Arafah. Certains disaient qu’il jeûnait, tandis que d’autres disaient qu’il ne jeûnait pas. Je lui envoyai alors une coupe de lait pendant qu’il était sur sa chamelle à ‘Arafah, et il la but. (Muslim)