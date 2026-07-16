Plonger dans les profondeurs de la révélation permet de saisir l’attrait indéniable du Coran, une source infinie de sagesse et de guidance que le projet éducatif Dohat Al-Tifl s’attache à mettre en lumière.

Une méthode remarquable pour la nature humaine

Le Coran possède une méthode remarquable pour présenter à la nature humaine la vérité de l’existence. Il s’adresse à elle dans sa globalité, tout en touchant chacun de ses aspects dans chaque contexte. Il pénètre par toutes les ouvertures de la nature humaine et traite l’ensemble de ses pensées et de ses sentiments. La méthode coranique est également remarquable en ce qu’elle aborde les grandes questions de l’existence, en en dévoilant certains aspects que la nature humaine et l’intellect reconnaissent spontanément. Ils y répondent et construisent, à partir d’eux, une vision claire. Le Coran répond aussi aux besoins de la nature humaine, libère ses potentialités et les oriente dans la bonne direction.

On ne peut que s’émerveiller devant l’approche unique du Coran : il prend la nature humaine par la main et l’élève avec douceur, pas à pas, mais avec une énergie profonde et une vision claire. Il la conduit vers une hauteur sublime, lui donnant une connaissance véritable, une réponse certaine, une assurance ferme, une cohérence dans l’action et une conscience claire, apaisée, des vérités fondamentales de l’existence.

L’approche coranique est sans équivalent, car elle interpelle la nature humaine sous des angles d’où l’on n’aurait jamais imaginé qu’une réponse puisse venir. Et pourtant, nous trouvons cette nature humaine prête à répondre positivement. La raison en est que Celui qui a révélé le Coran est le Créateur de l’être humain, Celui qui connaît parfaitement Sa création. Il est plus proche de l’homme que sa veine jugulaire.

L’immensité insondable de la Révélation

Telle est l’approche. Mais qu’en est-il des sujets que le Coran traite ? Ici, nous nous trouvons face à une immensité qu’aucun mot ne saurait décrire adéquatement :

« Dis : Si la mer était une encre pour écrire les paroles de mon Seigneur, la mer s’épuiserait avant que ne s’épuisent les paroles de mon Seigneur, quand même Nous lui ajouterions une autre mer semblable pour la soutenir. » (Al-Kahf 18:109)

« Quand bien même tous les arbres de la terre seraient des calames, et la mer une encre, à laquelle viendraient s’ajouter sept autres mers, les paroles d’Allah ne s’épuiseraient pas. Allah est certes Puissant et Sage. » (Luqman 31:27)

J’ai passé, par la grâce d’Allah, vingt-cinq années en compagnie de ce Livre, étudiant attentivement les vérités fondamentales qu’il aborde et la manière dont il traite les différents domaines de la connaissance humaine. Dans le même temps, je lisais ce que les êtres humains ont tenté d’exposer dans certains de ces domaines. Je pouvais voir l’immense richesse et l’ouverture du Coran en comparaison des tentatives humaines. Face au grand océan du Coran, ces tentatives ne sont que de petits lacs isolés, de minuscules bassins, voire des mares stagnantes.

Prenez, par exemple, l’approche globale du Coran concernant l’existence : sa nature, sa vérité, ses aspects, son origine, ses secrets et ses réalités cachées, ainsi que ce qu’elle contient d’êtres vivants et de potentialités de vie. La philosophie humaine n’aborde que certains de ces aspects.

Réfléchissez également à la manière dont le Coran considère l’homme comme une entité complète, expliquant son origine, ses potentialités, ses champs d’action, sa formation, ses réactions et ses réponses, ainsi que ses différents états et son monde intérieur. La biologie, la psychologie, la sociologie, l’éducation et les études religieuses n’en abordent que certains aspects. Considérez aussi l’approche unique du Coran concernant le système de la vie humaine, ses activités pratiques, ses domaines de collaboration et les besoins humains renouvelés, ainsi que la manière dont ceux-ci doivent être organisés. Les théories et doctrines sociales, économiques et politiques peuvent traiter certains de ces sujets, mais jamais leur totalité.

Dans tous ces domaines, l’étudiant attentif du Coran ne peut manquer d’y trouver une richesse étonnante d’énoncés et d’orientations, à la fois complets, profonds, riches et véridiques. Jamais je ne me suis trouvé dans le besoin de recourir à une seule affirmation extérieure au Coran au sujet de ces questions fondamentales, à l’exception des hadiths du Messager d’Allah.

Le miracle de la première génération

Ce Livre, le Coran, fut la source de connaissance, d’éducation et de formation juste d’une génération unique d’êtres humains, qui ne s’est jamais répétée dans l’histoire. C’était la génération des Compagnons du Prophète, qui provoqua un changement profondément marquant dans l’histoire humaine, un changement qui n’a pas encore été étudié comme il le mérite.

Ce Livre fut responsable, par la volonté d’Allah, de ce grand miracle dans l’histoire humaine. Tous les miracles surnaturels qui attestèrent les messages divins antérieurs paraissent modestes en comparaison de ce miracle qui s’est réalisé au sein d’une société humaine. En vérité, cette génération fut un phénomène historique sans équivalent.

La société formée pour la première fois par la génération des Compagnons survécut pendant plus de mille ans. Elle fut gouvernée par la loi énoncée dans ce Livre et solidement fondée sur ses critères, ses valeurs et ses directives. Cette société elle-même fut un miracle humain. Il nous suffit de la comparer à d’autres sociétés humaines qui, grâce au progrès matériel, l’ont dépassée en capacités matérielles, sans jamais parvenir à l’approcher dans sa civilisation humaine.

Les obstacles de la modernité face au Coran

Aujourd’hui, dans les sociétés modernes, les gens cherchent à satisfaire leurs propres besoins ainsi que ceux de leurs communautés en dehors du Coran. Dans l’Arabie de la Jahiliya, les gens réclamaient des miracles autres que le Coran. Leur regard naïf, leur profonde ignorance et leurs intérêts divers empêchaient les anciens Arabes d’apprécier le grand miracle représenté par ce Livre remarquable. Les hommes de notre époque rencontrent d’autres obstacles qui les empêchent d’apprécier le miracle du Coran. Parmi ces obstacles figurent l’arrogance née de leur supériorité dans la connaissance matérielle, leur organisation sophistiquée de la vie humaine, ainsi que son progrès apparent et sa maturité apparente, qui résultent naturellement de l’accumulation de l’expérience d’une génération à l’autre et de besoins devenus plus complexes et plus élaborés.

Le Coran est aujourd’hui ignoré par certains musulmans qui ne le connaissent que comme des chants à psalmodier ou des talismans à porter. Depuis des siècles, ils en ont été détournés et plongés dans un état d’ignorance qui corrompt les esprits et les cœurs. Les gens de l’ancienne Jahiliya détournaient les masses du Coran en réclamant des miracles matériels. Les gens de la Jahiliya moderne tentent de détourner les masses du Coran en mettant à sa place de faux enseignements, qu’ils promeuvent par les médias et les canaux d’information.

Pourtant, c’est bien le Coran qui est décrit par Allah, Celui qui sait toute chose, en ces termes :

« Ceci est une source de clairvoyance venant de votre Seigneur, une guidance et une miséricorde pour des gens qui croient. » (Al-A‘raf 7:203)

Il est donc une source de clairvoyance, offrant une guidance authentique, une miséricorde abondante et de grandes bénédictions aux véritables croyants. Et seuls ceux qui croient sincèrement trouvent tout cela dans le Coran.

Par Sayed Qutb Tous les articles publiés ne reflètent pas nécessairement le point de vue officiel d’IslamOnline.