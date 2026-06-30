Az-Zabih le fils destiné au sacrifice : était-ce Isma‘il ou Ishaq ?

Sheikh ‘Atiyyah Saqr, ancien président du Comité de fatwa d’Al-Azhar, affirme :

Allah Tout-Puissant dit : {Nous lui annonçâmes donc la bonne nouvelle d’un garçon doux et patient. Puis, quand celui-ci fut en âge de l’accompagner, Ibrahim dit : “Ô mon fils, je me vois en songe en train de t’immoler. Vois donc ce que tu en penses.” Il répondit : “Ô mon père, fais ce qui t’est ordonné ; tu me trouveras, si Allah le veut, parmi les patients.” Puis, lorsque tous deux se furent soumis à la volonté d’Allah et qu’il l’eut couché le front contre terre, Nous l’appelâmes : “Ô Ibrahim, tu as certes accompli la vision.” C’est ainsi que Nous récompensons les bienfaisants. Ce fut là, assurément, l’épreuve manifeste. Et Nous le rachetâmes par une offrande immense. Et Nous perpétuâmes son souvenir parmi les générations suivantes : “Paix sur Ibrahim !” C’est ainsi que Nous récompensons les bienfaisants. Il était certes l’un de Nos serviteurs croyants. Et Nous lui annonçâmes la bonne nouvelle d’Ishaq, prophète parmi les vertueux. Et Nous le bénîmes, ainsi qu’Ishaq. Parmi leur descendance, il y en eut qui furent bienfaisants, et d’autres qui se firent manifestement du tort à eux-mêmes.} (As-Saffat 37:101-113)

Dans son Al-Mustadrak, Al-Hakim rapporte également que Mu‘awiyah ibn Abi Sufyan a dit : « Nous étions avec le Prophète — paix et bénédictions sur lui — lorsqu’un Bédouin vint à lui et dit : “Ô Messager d’Allah ! J’ai laissé derrière moi un pays stérile et frappé par la sécheresse. Mes biens ont disparu et mes enfants sont dans la détresse. Accorde-moi donc de tes faveurs, ô fils des deux hommes destinés au sacrifice — Az-Zabihayn : Isma‘il et ‘Abdullah.” Le Prophète — paix et bénédictions sur lui — sourit et ne le blâma pas, ni ne rejeta cette description. »

Les arguments de la majorité des savants musulmans

La majorité des savants musulmans sont d’avis que le fils destiné au sacrifice — Az-Zabih — était Isma‘il. Ils appuient leur avis par les preuves suivantes :

1. La chronologie des naissances et l’exil à La Mecque

Lorsque Ibrahim — paix sur lui — fut sauvé du feu, il émigra d’Irak vers le Levant et dit : {Je vais vers mon Seigneur ; Il me guidera.} (As-Saffat 37:99)

Lorsqu’il atteignit un âge avancé, il implora Allah de lui accorder un fils, et Allah Tout-Puissant lui annonça alors la bonne nouvelle d’un garçon doux et patient. La mère de cet enfant était son épouse égyptienne Hajar. Lorsque la jalousie s’insinua dans le cœur de sa première épouse Sarah, Allah lui ordonna d’emmener Hajar et son fils à La Mecque. Là, il fut soumis à une épreuve : Allah Tout-Puissant lui ordonna d’immoler son fils unique, Isma‘il. Quant à Ishaq, il naquit de nombreuses années plus tard, et Ibrahim reçut l’annonce de sa naissance après l’épisode du sacrifice. Il va de soi que l’épreuve véritable devait concerner le premier et unique fils, celui qui occupait alors une place centrale dans le cœur de son père, et non le second.

2. Le contexte géographique et l’épreuve de La Mecque

Ibrahim traversa une série d’épreuves, dont la plupart étaient liées à Hajar et à son fils, installés dans une vallée lointaine et aride. Ibrahim les confia à la protection d’Allah et retourna au Levant. Ses visites répétées ne suffisaient pas à apaiser sa crainte sincère pour son épouse et son enfant. Cette situation fut encore aggravée par la vision qu’eut Ibrahim, dans laquelle il se voyait immoler son fils bien-aimé ; cela signifie qu’il devait certainement être profondément inquiet du sort de Hajar. Allait-il la laisser seule dans cette vallée déserte ? Les détails de l’incident montrent clairement que c’était Isma‘il qui devait être sacrifié.

Il est rapporté que lorsque Ibrahim emmena son fils pour l’immoler, Satan se présenta à lui à plusieurs reprises afin de le détourner de sa mission. Ibrahim le repoussa plusieurs fois en lui jetant des cailloux. C’est précisément ce que les pèlerins musulmans accomplissent pendant le Hajj lorsqu’ils jettent les cailloux aux Jamarat.

3. La promesse de descendance pour Ishaq

Lorsque Ibrahim reçut la bonne nouvelle de la naissance d’Ishaq, il fut également informé qu’Ishaq grandirait, se marierait et aurait un fils nommé Ya‘qub — Jacob. Allah dit : {Nous lui annonçâmes la bonne nouvelle d’Ishaq, et après Ishaq, de Ya‘qub.} (Hud 11:71)

Est-il logique qu’Ibrahim ait tenté d’immoler son fils après avoir reçu l’annonce que ce fils grandirait et aurait des enfants ? Comment peut-on alors prétendre que c’était Ishaq qui devait être immolé ? Cela n’a pas de sens : si Ishaq devait être sacrifié, qui aurait donc engendré Ya‘qub, afin que se réalise l’annonce faite à Ibrahim auparavant ?

Lorsqu’Allah annonça à Ibrahim la naissance d’Isma‘il, Il décrivit Isma‘il comme un garçon doux et patient. Quant à Ishaq, il fut décrit comme savant. La description d’Isma‘il correspond parfaitement à l’obéissance totale qu’il manifesta envers son père.

4. Le témoignage des Écritures anciennes

Les Gens du Livre disent : « Allah ordonna à Ibrahim de sacrifier son fils unique. » Or, à cette époque, Ibrahim n’avait pas d’autre fils qu’Isma‘il. Dans leurs propres Écritures, il est mentionné qu’Ibrahim reçut Isma‘il à l’âge de 86 ans, tandis qu’Ishaq lui fut accordé à l’âge de 99 ans.

5. Les affirmations des pieux prédécesseurs

Les grands savants parmi les pieux prédécesseurs — qu’Allah les agrée — ont affirmé que le fils destiné au sacrifice était Isma‘il. Il est rapporté que ‘Umar ibn ‘Abdul-‘Aziz appela un juif qui avait embrassé l’Islam et l’interrogea sur cette question. Celui-ci répondit que c’était Isma‘il qui devait être sacrifié. De même, Al-Asma‘i demanda à Abu ‘Amr ibn Al-‘Ala’ qui était Az-Zabih, et celui-ci répondit : « Où est donc ton bon sens ? Ishaq n’est jamais venu à La Mecque. C’est Isma‘il qui se trouvait à La Mecque et qui construisit la Maison sacrée avec son père. »

Le témoignage de l’histoire et de la géographie sacrée

Sheikh Zoubir Bouchikhi, imam de la mosquée Southeast de l’Islamic Society of Greater Houston, ajoute :

La vérité sur cette question se trouve dans l’histoire. Les juifs eux-mêmes ne nient pas que le premier fils d’Ibrahim était Isma‘il. L’histoire nous enseigne qu’Ibrahim fut éprouvé par Allah en devant sacrifier son fils près de la Ka‘bah. L’histoire nous enseigne également qu’Ishaq ne s’est jamais trouvé près de la Ka‘bah à La Mecque : il est né en Palestine, tandis qu’Isma‘il a grandi à La Mecque.

L’épreuve fut imposée à Ibrahim à La Mecque — ou, à cette époque, près de la Ka‘bah. Il n’y a donc aucune raison d’accepter l’affirmation de ceux qui déforment la vérité en prétendant que c’était Ishaq, et non Isma‘il, qui devait être sacrifié.

Tous les faits mentionnés ci-dessus indiquent que c’était bien Isma‘il qui était sur le point d’être immolé par son père Ibrahim. Tous ces faits soutiennent également le hadith du Prophète — paix et bénédictions sur lui — dans lequel il dit : « Je suis le fils des deux hommes destinés au sacrifice — Az-Zabihayn. »