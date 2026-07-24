Il est fréquent de s’interroger sur la manière la plus juste de gérer son patrimoine. Est-il permis en Islam de répartir ses biens entre ses enfants ou ses proches avant son décès ? Voici les principes islamiques fondamentaux régissant la donation et la succession.

Le Dr Monzer Kahf, éminent économiste et conseiller, explique ce qui suit :

Concernant la répartition des biens de son vivant, les musulmans doivent tenir compte des principes fondamentaux suivants :