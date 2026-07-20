L’étude des caractéristiques physiques du Prophète ﷺ permet de mieux appréhender la majesté et la perfection innée dont Allah a doté le Sceau des Messagers.

D’après Noūr al-Yaqīn fī Sīrat Sayyid al-Mursalīn de Shaykh al-Khaḍarī – رحمه الله تعالى

Allah – Exalté soit-Il – a accordé à notre Prophète ﷺ une perfection sans égale, tant dans les réalités de ce bas-monde que dans les bénédictions de l’au-delà, une excellence qu’Il n’a donnée à nul autre avant ou après lui.

Il faut savoir que les attributs de grandeur et de perfection chez l’être humain se répartissent en deux catégories :

1. Les qualités naturelles nécessaires à la vie terrestre

Ce sont des dispositions innées, indépendantes du choix ou de l’acquisition, telles que :

La beauté de la constitution physique

L’harmonie des traits

La force de l’intellect

La justesse de la compréhension

L’éloquence du discours

La vigueur des sens et des membres

L’équilibre dans les mouvements

La noblesse d’ascendance

La dignité de sa tribu

La pureté du lieu de naissance

À cela s’ajoutent les nécessités vitales : nourriture, sommeil, vêtements, habitation, biens et réputation sociale.

2. Les qualités morales acquises à visée spirituelle

Ce sont toutes les vertus louables qui rapprochent de Dieu :

La foi et la piété

La science et la sagesse

La patience et la gratitude

La justice et la modestie

Le pardon et la chasteté

La générosité et le courage

La pudeur, la mansuétude, le silence mesuré

La sérénité, la dignité, la miséricorde

La bienséance et la sociabilité

Toutes ces vertus sont réunies dans l’expression : excellence du caractère (ḥusn al-khuluq).

Son apparence physique ﷺ

Le croyant qui examine les attributs de perfection innés découvre que le Prophète ﷺ les possédait toutes, dans la forme la plus complète.

Quant à la beauté de son apparence, l’harmonie de ses traits et l’équilibre de sa stature, ils ont été abondamment décrits par des témoignages authentiques.

Le compagnon al-Barāʾ ibn ʿĀzib rapporte: « Je n’ai jamais vu un homme aux cheveux noirs, vêtu d’un manteau rouge, plus beau que le Messager d’Allah ﷺ. »

Abū Hurayra a dit: « Jamais je n’ai vu quelque chose de plus radieux que le Messager d’Allah ﷺ. Son visage brillait comme si le soleil y coulait. » Dans le ḥadīth d’Ibn Abī Hāla, il est dit: « Son visage rayonnait comme la pleine lune. » ʿAlī رضي الله عنه conclut sa description en disant: « Celui qui le voyait de prime abord était frappé d’admiration, et quiconque le fréquentait finissait par l’aimer. Jamais je n’ai vu, avant ou après lui, un homme semblable à lui. »

La pureté de son corps et la fragrance de son odeur ﷺ

Allah l’a honoré par une propreté corporelle naturelle incomparable, exempte de toute impureté ou défaut physique. À cela s’ajoute la pureté rituelle selon la Loi. Le Prophète ﷺ a dit:« La religion repose sur la propreté. »

Anas rapporte: « Je n’ai jamais senti de musc ni d’ambre plus agréables que le parfum du Messager d’Allah ﷺ. »

Jābir ibn Samura dit: « Le Prophète ﷺ me caressa la joue. Sa main était fraîche et parfumée, comme si elle sortait d’un coffret de parfumeur. » Il est rapporté que même sans se parfumer, celui qui le saluait sentait son odeur toute la journée. Il suffisait qu’il pose sa main sur la tête d’un enfant pour que l’enfant soit reconnu à son odeur.

Selon al-Bukhārī dans at-Tārīkh al-Kabīr, Jābir affirmait : « Le Prophète ﷺ ne passait dans un chemin sans que l’on sache qu’il y était passé à cause de son parfum. »

Son intelligence, sa sagesse et son comportement ﷺ

Il ne fait aucun doute que le Prophète ﷺ était l’homme le plus sage et le plus intelligent. Celui qui médite sur sa manière de gérer les affaires, d’enseigner les vérités de la foi et de diriger les hommes avec sagesse, sans instruction préalable ni lecture de livres, ne peut qu’admirer la pénétration de son esprit et la vivacité de son intelligence. Il voyait derrière lui comme il voyait devant lui durant la prière. Ce verset a été interprété dans ce sens : « Et ton mouvement parmi ceux qui se prosternent » (Sourate ash-Shuʿarāʾ, v.219)

ʿĀʾisha rapporte: « Il voyait dans l’obscurité comme il voyait à la lumière. » Il terrassa Rukāna, le lutteur le plus fort de son époque, lorsqu’il le défia à l’islam.

Abū Hurayra a dit : « Je n’ai jamais vu quelqu’un marcher plus rapidement que le Messager d’Allah ﷺ. C’était comme si la terre se pliait sous ses pas. Nous nous fatiguions pour le suivre, alors qu’il n’avait aucun mal. »

Son langage, son éloquence et sa clareté ﷺ

Le Prophète ﷺ surpassait tous les hommes en éloquence. Il parlait avec clarté, sans affectation, avec concision et justesse. Il avait reçu le don des paroles concises et pleines de sens (jawāmiʿ al-kalim), et maîtrisait tous les dialectes arabes, s’adressant à chaque tribu dans sa propre langue.

Il adaptait ses discours aux auditeurs, selon leurs usages et leurs registres linguistiques, expliquant parfois ses propos à ses Compagnons. Son style variait selon ses interlocuteurs – les Qurayshites n’étaient pas traités comme d’autres – car il choisissait pour chaque peuple les mots qui leur étaient familiers.

Quelques exemples de ses paroles concises

« Les musulmans sont égaux dans le sang. Leur garantie est donnée même par le plus humble d’entre eux, et ils sont unis contre quiconque leur est hostile. »

« L’homme est avec celui qu’il aime. »

« Les gens sont comme les métaux. »

« Embrasse l’islam, tu seras sauf ; embrasse l’islam, et Allah te donnera deux fois ta récompense. »

« Les plus aimés de moi et les plus proches de moi au Jour de la Résurrection sont ceux qui ont le meilleur caractère, les doux et accessibles, ceux qui attirent les autres et sont eux-mêmes sociables. »

Sa noble ascendance ﷺ

Nul n’ignore la noblesse de sa lignée et l’honneur de sa patrie. Il était issu de Banū Hāshim, la plus noble des branches de Quraysh, la plus illustre des tribus arabes. Il descendait des hommes les plus respectés par leur sang et leur moralité, tant du côté paternel que maternel, et naquit à La Mecque, la cité la plus noble aux yeux d’Allah et de Ses serviteurs.