Définition des cinq piliers de l islam

Différence entre l’islam et la foi (al-īmān)

Quels sont les cinq piliers de l islam dans l’ordre ?

L’importance des cinq piliers de l islam

L’attestation qu’il n’y a de divinité qu’Allāh et que Muḥammad est le Messager d’Allāh

L’accomplissement de la prière

L’acquittement de la zakāt

Le jeûne de Ramaḍān

Le pèlerinage à la Maison sacrée

Définition des cinq piliers de l islam

Comprendre les cinq piliers de l islam est essentiel pour tout croyant, car ils constituent les actes extérieurs accomplis par les membres du corps, en paroles et en actions. Ils représentent les fondements du culte à travers lesquels le musulman se rapproche de son Seigneur. La religion du musulman ne saurait être complète sans l’accomplissement de ces piliers, en respectant les conditions qui leur sont attachées.

L’islam est défini comme la soumission à Allāh à travers l’unicité (at-tawḥīd), l’obéissance à Ses ordres, et la désaveu du polythéisme (ach-chirk) et de ses adeptes. Il repose sur ces cinq piliers de l islam : l’attestation qu’il n’y a de divinité qu’Allāh et que Muḥammad est Son serviteur et Messager, l’accomplissement de la prière (aṣ-ṣalāt), l’acquittement de la zakāt, le jeûne du mois de Ramaḍān, et le pèlerinage à la Maison sacrée pour celui qui en a la capacité.

Cela est clairement établi dans le ḥadīth de Jibrīl lorsqu’il interrogea le Prophète ﷺ sur l’islam. Celui-ci répondit :

« L’islam, c’est que tu attestes qu’il n’y a de divinité qu’Allāh et que Muḥammad est le Messager d’Allāh, que tu accomplisses la prière, que tu acquittes la zakāt, que tu jeûnes Ramaḍān et que tu accomplisses le pèlerinage à la Maison pour celui qui en a les moyens. » (Rapporté par al-Bukhārī et Muslim)

Ces cinq piliers de l islam se répartissent ainsi :

Actes corporels : comme la prière et le jeûne.

comme la prière et le jeûne. Actes financiers : comme l’acquittement de la zakāt.

comme l’acquittement de la zakāt. Actes combinés : comme le ḥajj, pour ceux qui résident loin de La Mecque.

Dans la terminologie juridique islamique (ash-shar‘), l’islam désigne la soumission totale du serviteur à Allāh à travers les œuvres. Il est considéré comme la religion même, comme Allāh le nomme dans Son Livre. Quant à la foi (al-īmān), elle renvoie aux convictions intérieures relatives à Allāh. Chez les gens de la Sunna, la foi est une parole, un acte et une intention. Elle possède, elle aussi, des piliers au nombre de six, conformément au ḥadīth de Jibrīl : « Que tu croies en Allāh, en Ses anges, en Ses Livres, en Ses Messagers, au Jour dernier et au destin, qu’il soit favorable ou défavorable. »

Différence entre l’islam et la foi (al-īmān)

D’après ces définitions, on distingue l’islam de la foi. L’islam, tel qu’exposé, renvoie à la soumission apparente à Allāh par les actes, tandis que la foi désigne la conviction du cœur, son adhésion et sa connaissance.

La relation entre les deux concepts est la suivante : lorsque l’un est mentionné seul, il comprend l’autre ; mais lorsqu’ils sont mentionnés ensemble, chacun désigne un aspect spécifique. Ainsi, dans le verset :

((Les Bédouins ont dit : « Nous avons la foi. » Dis : « Vous n’avez pas encore la foi. Dites plutôt : Nous nous sommes simplement soumis, car la foi n’a pas encore pénétré dans vos cœurs. »)) [Al-Ḥujurāt : 14],

la foi est ici plus spécifique que l’islam, et les deux se différencient tant dans le sens que dans l’application.

Quels sont les cinq piliers de l islam dans l’ordre ?

L’attestation qu’il n’y a de divinité qu’Allāh et que Muḥammad est le Messager d’Allāh : Comme dans la version du ḥadīth : « L’islam est bâti sur cinq : qu’on adore Allāh et qu’on rejette ce qui est en dehors de Lui », elle explicite la signification du tawḥīd. L’accomplissement de la prière (ṣalāt) : l’assiduité à la prière selon ses conditions. L’acquittement de la zakāt : la remettre à ceux qui en ont droit. Le jeûne du mois de Ramaḍān : s’abstenir des choses annulant le jeûne, avec l’intention, durant la journée. Le pèlerinage à la Maison sacrée (ḥajj) : se rendre à La Mecque pour accomplir les rites du ḥajj.

L’importance des cinq piliers de l islam

Le ḥadīth : « L’islam est bâti sur cinq » souligne l’importance capitale de ces fondements. Ils représentent la base sur laquelle repose l’ensemble de la religion. Tout le reste en dépend.

Cette présentation compare les notions abstraites à des réalités tangibles, facilitant la compréhension. De même qu’un édifice repose sur des piliers, la religion repose sur ces cinq piliers de l islam. Si ces piliers viennent à manquer ou sont altérés, tout l’édifice s’effondre.

L’attestation qu’il n’y a de divinité qu’Allāh et que Muḥammad est le Messager d’Allāh

Premier pilier de l’islam, il se compose de deux témoignages :

Celui de l’unicité et de la divinité exclusive d’Allāh.

Celui de la mission prophétique de Muḥammad ﷺ .

Tout acte doit impérativement reposer sur ces deux attestations. Elles sont la base essentielle des autres piliers et de toutes les œuvres par lesquelles on cherche à se rapprocher d’Allāh. Sans elles, l’action est vaine et n’a aucune valeur aux yeux d’Allāh.

L’accomplissement de la prière

Deuxième pilier, la prière obligatoire accomplie dans ses temps définis est le critère distinctif le plus rapide entre l’obéissant et le désobéissant. La prière se répète cinq fois par jour et crée un lien constant entre le serviteur et son Seigneur. Sa mention juste après les deux attestations souligne sa place centrale.

L’acquittement de la zakāt

La zakāt est une adoration financière annuelle (ou saisonnière pour les récoltes). Elle est associée à la prière dans de nombreux versets, ce qui prouve son rang élevé et sa priorité sur les autres actes. Son bénéfice est partagé : le donateur en tire une récompense spirituelle, et le bénéficiaire un secours matériel. D’où sa position juste après la prière.

Le jeûne de Ramaḍān

Quatrième pilier : s’abstenir, avec intention, de manger, boire et avoir des rapports conjugaux, de l’aube au coucher du soleil, durant le mois de Ramaḍān. Ce jeûne est une obligation reconnue unanimement par les musulmans, comme en atteste le verset :

((Ô les croyants! On vous a prescrit le jeûne (aṣ-Ṣiyām)…)) [Al-Baqara : 183].

Le jeûne renforce la foi et la piété.

Le pèlerinage à la Maison sacrée

Cinquième pilier : se rendre à La Mecque pour y accomplir les rites prescrits, une fois dans la vie, pour ceux qui en ont les moyens. Allāh dit :

((Et c’est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens, d’aller faire le pèlerinage de la Maison))…)) [Āl ʿImrān : 97]

Ce verset fut révélé en l’an 9 de l’Hégire, qui est l’année du décret du ḥajj. Quant au verset de la sourate al-Baqara, il enjoint à achever le ḥajj, non à le débuter. Le pèlerinage n’est exigé qu’une seule fois dans la vie, sauf en cas de vœu.

Et s’il est incapable de l’accomplir physiquement, mais possède les moyens financiers, il doit désigner un substitut. S’il espère guérir, il attendra son rétablissement pour l’effectuer lui-même.

Le pèlerinage (ḥajj) n’est obligatoire qu’une seule fois dans la vie, sauf si une personne a formulé un vœu de l’accomplir. Dans ce cas, elle doit s’en acquitter. En l’absence d’un tel vœu, le ḥajj ne demeure obligatoire qu’une seule fois.