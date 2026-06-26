Comment accomplir le Hajj sans négliger les étapes cruciales du jour de l’Aïd ? Découvrez dans cette deuxième partie les rites essentiels du 10 Dhul-Hijjah, du jet des cailloux à Mina jusqu’au Tawaf Al-Ifadah à La Mecque.

Comme indiqué dans la première partie, il vous est permis de quitter Muzdalifah après minuit, surtout si votre famille vous accompagne pendant le Hajj. Si vous êtes jeune et en bonne condition physique, vous pouvez suivre la Sunnah du Prophète en passant toute la nuit à Muzdalifah et en y accomplissant la prière de Fajr. Après Fajr, le Prophète se dirigea vers Al-Mash‘ar Al-Haram, invoqua Allah jusqu’à ce que la clarté de l’aube apparaisse, puis partit vers Mina avant le lever du soleil.

Après votre arrivée à Mina, quatre rites doivent être accomplis :

Le jet des cailloux

Le sacrifice de l’animal hadi

Le rasage ou la coupe des cheveux

Le Tawaf Al-Ifadah

Le jet des cailloux

Le premier rite du 10 Dhul-Hijjah consiste à jeter les cailloux sur Jamrat Al-‘Aqabah, également appelée Al-Jamarat Al-Kubra.

Sept petits cailloux — pas plus gros que des haricots — doivent être jetés dans le bassin de la Jamrah. Vous pouvez les ramasser à Muzdalifah ou à l’endroit de votre choix, mais n’utilisez pas les cailloux déjà lancés par d’autres pèlerins. Il est conseillé de ramasser tous les cailloux dont vous aurez besoin durant les trois ou quatre jours de ce rite, du 10 au 13 Dhul-Hijjah. Si vous avez l’intention de passer trois jours à Mina après le jour de l’Aïd, vous aurez besoin de 70 cailloux. Si vous comptez n’y passer que deux jours après l’Aïd, 49 cailloux suffiront.

Le Prophète lança les cailloux lorsqu’il arriva à Mina après le lever du soleil, le 10 Dhul-Hijjah. Les femmes et les personnes faibles sont autorisées à passer la moitié de la nuit à Muzdalifah, puis à se rendre à Mina, où elles peuvent lancer les cailloux dès leur arrivée, même avant la prière de Fajr du 10 Dhul-Hijjah. Le temps imparti pour le jet des cailloux s’étend jusqu’à la prière de Fajr du 11 Dhul-Hijjah.

Lorsque vous lancez les cailloux, assurez-vous qu’ils tombent bien dans le bassin de la Jamrah. Le pilier de la Jamrah n’est qu’un repère indiquant l’endroit du lancer. Il n’est donc pas nécessaire de toucher le pilier lui-même. En réalité, si un caillou touche le pilier mais ne tombe pas dans le bassin, il n’est pas comptabilisé. Il est recommandé de dire « Bismillah, Allahu Akbar » en lançant chaque caillou.

À noter

Cessez de réciter la Talbiyah lorsque vous commencez à lancer les cailloux. À partir de ce moment, répétez le Takbir de l’Aïd :

Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illa Allah Wallahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi al-hamd.

Allah est le Plus Grand, Allah est le Plus Grand, il n’est de divinité véritable qu’Allah. Allah est le Plus Grand, Allah est le Plus Grand, et à Lui revient toute louange.

Prenez avec vous quelques cailloux supplémentaires. Il peut arriver qu’un ou plusieurs cailloux n’atteignent pas le bassin.

N’emportez jamais vos bagages avec vous. Par le passé, des bousculades tragiques ont eu lieu parce que des bagages bloquaient le passage.

Essayez de choisir des moments appropriés. Ne tentez jamais de lancer les cailloux lorsque l’endroit est trop encombré.

Prenez soin de votre argent et de vos documents importants lorsque vous vous rendez au jet des cailloux, ainsi que dans tout lieu très fréquenté. Malheureusement, certains voleurs ne respectent ni le caractère sacré du lieu ni celui du temps du Hajj, et profitent de ces grands rassemblements pour voler les pèlerins.

Si vous perdez votre chaussure, ne vous baissez jamais pour la récupérer. Cela pourrait vous exposer à un grave risque d’être piétiné.

Le sacrifice de l’animal hadi

Les personnes qui accomplissent le Hajj Tamattu‘ ou Qiran doivent sacrifier un animal et l’offrir aux pauvres de La Mecque. Cet animal est appelé hadi.

Les animaux pouvant être sacrifiés comme hadi sont les moutons, les chèvres, les vaches et les chameaux. Un mouton ou une chèvre suffit pour une personne, tandis que sept personnes peuvent partager une vache ou un chameau. Vous pouvez consommer une partie de votre hadi, en offrir une partie à qui vous voulez, et distribuer le reste aux pauvres de La Mecque. Selon certains savants, au moins la moitié du hadi doit revenir aux pauvres. Il n’est pas permis de donner au boucher une partie du hadi en guise de salaire.

Les conditions suivantes doivent être respectées pour votre hadi :

La chèvre doit avoir au moins un an ; le mouton au moins six mois, à condition qu’il soit bien en chair ; la vache au moins deux ans ; et le chameau au moins cinq ans.

L’animal doit être sain et exempt de défauts physiques. Il ne doit pas être borgne, boiteux, atteint de gale, ni extrêmement maigre et faible.

Il peut être difficile pour vous de sacrifier l’animal et de distribuer sa viande. C’est pourquoi la Banque islamique de développement a installé des guichets autour de La Mecque et de Mina afin de faciliter l’achat de bons permettant le sacrifice et la distribution des animaux hadi.

Le rasage ou la coupe des cheveux

L’étape suivante consiste à se raser ou à se couper les cheveux. Quant à la femme, elle doit rassembler ses cheveux et en couper une petite partie à l’extrémité. À Mina, des espaces réservés aux barbiers se trouvent près des Jamarat, où vous pouvez vous faire raser ou couper les cheveux. Les femmes peuvent couper leurs cheveux dans leurs tentes, seules, avec l’aide d’autres femmes ou de leurs mahrams.

Après avoir lancé les cailloux et vous être rasé ou coupé les cheveux, vous sortez partiellement de l’état d’ihram et pouvez porter d’autres vêtements. Tous les interdits de l’ihram cessent alors de s’appliquer, à une seule exception : les relations intimes avec votre conjoint. Cette interdiction demeure jusqu’à l’accomplissement du Tawaf Al-Ifadah.

Le Tawaf Al-Ifadah

Le dernier rite du 10 Dhul-Hijjah est l’accomplissement du Tawaf Al-Ifadah. Ce Tawaf est un pilier indispensable du Hajj. Il diffère du Tawaf de la ‘Umrah sur deux points :

Il n’y a pas d’idtiba‘ — c’est-à-dire le fait de découvrir l’épaule droite pour les hommes — car les pèlerins n’y portent pas l’ihram. Ils sont autorisés à porter leurs vêtements ordinaires après le jet des cailloux et le rasage ou la coupe des cheveux.

Il n’y a pas non plus de ramal, c’est-à-dire de marche rapide ou de petit trot.

Pour le reste, il s’accomplit de la même manière que le Tawaf de la ‘Umrah.

Il est recommandé d’accomplir le Tawaf Al-Ifadah le 10 Dhul-Hijjah, en particulier si les femmes craignent que leurs règles ne commencent avant qu’elles aient pu l’accomplir. Il est toutefois valable de le retarder jusqu’avant le départ de La Mecque ; dans ce cas, il n’est pas nécessaire d’accomplir séparément le Tawaf Al-Wada‘, c’est-à-dire le Tawaf d’adieu.

Si vous accomplissez le Hajj Tamattu‘, vous n’êtes pas tenu d’accomplir le Sa‘i après le Tawaf Al-Ifadah. Le Sa‘i de la ‘Umrah suffit. Certains savants considèrent toutefois qu’il est recommandé d’accomplir un second Sa‘i.

Si vous accomplissez le Hajj Ifrad ou Qiran et que vous avez déjà accompli le Sa‘i après le Tawaf d’arrivée, vous n’avez pas non plus à accomplir un autre Sa‘i. En revanche, si vous n’avez pas accompli le Sa‘i après le Tawaf d’arrivée, vous devez l’accomplir après le Tawaf Al-Ifadah.

Le retour à Mina

Après avoir accompli le Tawaf Al-Ifadah — ainsi que le Sa‘i si vous ne l’avez pas accompli après le Tawaf d’arrivée — vous sortez complètement de l’état d’ihram. Tous les interdits liés à l’ihram, y compris les relations intimes avec votre conjoint, ne s’appliquent plus à vous.

Vous partez ensuite pour Mina, où vous passez la nuit.