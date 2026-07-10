Conditions de l’udhiyah et que faire de la bête sacrifiée (conditions de l udhiyah et que faire de la bete sacrifiee) sont des points fondamentaux pour tout croyant. Concernant l’udhiyah et ses conditions, nous tenons à souligner que l’udhiyah fait partie des grands rites de l’Islam. À travers elle, nous nous rappelons l’Unicité d’Allah, Ses bienfaits envers nous, ainsi que l’obéissance de notre père Ibrahim à son Seigneur. Cet acte d’udhiyah contient beaucoup de bien et de bénédiction. Le musulman doit donc accorder une grande attention à son importance. Voici un bref aperçu de ce rite essentiel.

L’udhiyah désigne l’animal — chameau, bovin ou ovin — offert en sacrifice. C’est un acte d’adoration accompli uniquement dans le but d’obtenir l’agrément d’Allah. L’udhiyah est accomplie dans le pays où réside la personne qui offre le sacrifice, durant la période qui commence après la prière de l’Eid, le jour du nahr — ou ‘Eid Al-Adha — et se poursuit jusqu’au dernier des jours de tashreeq, c’est-à-dire le 13e jour de Dhul-Hijjah, avec l’intention d’offrir un sacrifice. Allah dit : {Accomplis donc la prière pour ton Seigneur et sacrifie.} (Al-Kawthar 108:2). Il dit également : {Dis : “Certes, ma prière, mon sacrifice, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur des mondes.”} (Al-An‘am 6:162). Et Il dit encore : {À chaque communauté, Nous avons assigné un rite sacrificiel, afin qu’ils mentionnent le Nom d’Allah sur les bêtes de troupeau qu’Il leur a accordées en nourriture. Votre Dieu est un Dieu unique ; soumettez-vous donc à Lui seul…} (Al-Hajj 22:34).

L’udhiyah est une Sunnah confirmée — sunnah mu’akkadah — selon la majorité des savants. Certains savants considèrent toutefois qu’elle est obligatoire ; cela sera évoqué plus en détail ci-dessous. Le principe de base est qu’elle est demandée, au moment prescrit, à toute personne vivante, pour elle-même et pour les membres de son foyer. Elle peut également inclure dans la récompense toute personne qu’elle souhaite, vivante ou décédée.

Conditions de l’udhiyah

L’animal doit avoir atteint l’âge requis : Six mois pour l’agneau, un an pour la chèvre, deux ans pour la vache et cinq ans pour le chameau. Il doit être exempt de défauts : Car le Prophète — paix et bénédictions sur lui — a dit : « Quatre types d’animaux ne conviennent pas pour le sacrifice : l’animal borgne dont le défaut est manifeste, l’animal malade dont la maladie est manifeste, l’animal boiteux dont la boiterie est manifeste, et l’animal très maigre dont les os ne contiennent plus de moelle. ». L’udhiyah est un acte d’adoration voué à Allah ; or Allah est Bon et n’accepte que ce qui est bon. Il est interdit de vendre l’animal destiné au sacrifice : Si un animal a été désigné pour l’udhiyah, il n’est pas permis de le vendre ni de le donner, sauf en échange d’un animal meilleur. Si l’animal met bas, son petit doit être sacrifié avec lui. Il est également permis de le monter en cas de nécessité. La preuve en est le récit rapporté par Al-Bukhari et Muslim d’après Abu Hurayrah — qu’Allah l’agrée — selon lequel le Messager d’Allah — paix et bénédictions sur lui — vit un homme conduire son chameau et lui dit : « Monte-le. » L’homme répondit : « Il est destiné au sacrifice. » Le Prophète lui dit une deuxième ou une troisième fois : « Monte-le. » L’animal doit être sacrifié au moment fixé : C’est-à-dire après la prière et la khutbah de l’Eid — et non dès le début du temps de la prière et de la khutbah — jusqu’avant le coucher du soleil du dernier jour de tashreeq, qui est le 13e jour de Dhul-Hijjah. Il est rapporté que le Prophète — paix et bénédictions sur lui — a dit : « Celui qui sacrifie avant la prière, qu’il recommence. » (Al-Bukhari et Muslim). ‘Ali — qu’Allah l’agrée — a dit : « Les jours du nahr, ou du sacrifice, sont le jour d’Al-Adha et les trois jours qui le suivent. » C’est également l’avis d’Al-Hasan Al-Basri, de ‘Ata’ ibn Abu Rabah, d’Al-Awza‘i, d’Ash-Shafi‘i et d’Ibn Al-Mundhir — qu’Allah leur fasse miséricorde.

Que faut-il faire de la bête sacrifiée ?