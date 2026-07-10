Couper les cheveux et les ongles pour celui qui veut offrir un sacrifice est une question importante à l’approche de Dhul-Hijjah. Il est rapporté d’après Umm Salamah — qu’Allah l’agrée — que le Prophète Muhammad — paix et bénédictions d’Allah sur lui — a dit :

« Lorsque vous voyez le croissant de Dhul-Hijjah et que l’un de vous veut offrir un sacrifice, qu’il s’abstienne de couper quoi que ce soit de ses cheveux ou de ses ongles. » (Muslim)

Divergences entre les savants

La majorité des savants, à l’exception des hanbalites et d’Ibn Hazm, estiment qu’il est seulement recommandé, pour celui ou celle qui veut offrir un sacrifice, de s’abstenir de couper ses cheveux ou ses ongles à partir de l’apparition du croissant de Dhul-Hijjah.

De plus, même les hanbalites, qui considèrent cela comme obligatoire, ne jugent pas le sacrifice invalide si la personne coupe ses cheveux ou ses ongles.