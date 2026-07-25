Dans le cheminement spirituel du musulman, la crainte d’Allah et l’espérance en Son immense pardon agissent comme les deux ailes d’un oiseau : les deux sont indispensables pour avancer droit. Faut-il privilégier l’une au détriment de l’autre ? Voici l’explication théologique sur le juste équilibre à adopter au quotidien.

Tout d’abord, nous tenons à rappeler qu’en tant que serviteurs d’Allah, nous devons éprouver à la fois de l’amour et de l’espérance envers Lui, tout en craignant Sa colère. Allah est certes le Très Miséricordieux et le Compatissant, mais Il est également sévère en châtiment. La crainte seule, sans espérance, n’est pas recommandée, pas plus que l’espérance seule, sans crainte.

La voie idéale consiste donc à unir la crainte d’Allah à l’espérance en Sa miséricorde. Nous devons Le craindre d’une manière qui nous pousse à nous éloigner de tout ce qui suscite Sa colère, tout en espérant en Sa miséricorde de telle sorte que nous n’hésitions jamais à nous repentir et à nous réformer afin de recevoir la miséricorde d’Allah.

L’équilibre entre l’amour divin et la peur de désobéir

Cheikh Ahmad Kutty, enseignant et savant musulman à l’Institut islamique de Toronto, dans l’Ontario au Canada, déclare ce qui suit :

« Nous devons aimer Allah. Toutefois, il est erroné de prétendre que l’amour d’Allah et le fait qu’Il soit le Tout Miséricordieux excluent la crainte que nous devons éprouver envers Lui. Si nous devons aimer Allah sans réserve, nous devons également craindre de provoquer Sa colère. En effet, de même qu’Allah, le Très-Haut et le Glorieux, est Compatissant et Miséricordieux, Il est aussi Juste et sévère en châtiment.

Les enseignements du Coran sur la voie des prophètes

Pour approfondir cette question, il convient de préciser ce qui suit :

Allah nous informe de Ses attributs dans le Coran :

“Informe Mes serviteurs que Je suis, en vérité, le Pardonneur, le Très Miséricordieux, et que Mon châtiment est bien le châtiment douloureux.” (Al-Hijr, 15 : 49-50)

Ailleurs, Allah Se décrit ainsi :

“Allah, le Tout-Puissant, l’Omniscient, Celui qui pardonne les péchés, accepte le repentir, est sévère en châtiment et détient une immense générosité. Il n’est de divinité que Lui. Vers Lui est la destination finale.” (Ghafir, 40 : 2-3)

La Révélation nous enseigne qu’en tant que serviteurs d’Allah, nous devons associer l’amour et l’espérance en Allah à la crainte de Sa colère. Allah est le Très Miséricordieux et le Compatissant, mais Il est également sévère en châtiment. La crainte seule, privée d’espérance, n’est pas recommandée, pas plus que l’espérance seule, dépourvue de crainte.

La voie idéale consiste donc à associer la crainte d’Allah à l’espérance en Sa miséricorde. Selon le Coran, telle était la voie des prophètes, modèles exemplaires pour l’humanité :

“Ils s’empressaient d’accomplir les bonnes œuvres et Nous invoquaient avec espérance et crainte. Ils étaient humbles devant Nous.” (Al-Anbiya’, 21 : 90)

Nous devons craindre Allah d’une manière qui nous incite à éviter tout ce qui provoque Sa colère, tout en plaçant notre espérance dans Sa miséricorde de telle sorte que nous ne renoncions jamais à nous repentir et à nous réformer afin de bénéficier de Sa miséricorde.

Cette réalité peut également être comprise de manière rationnelle. Il est facile d’admettre que toute personne qui aime sincèrement quelqu’un craint aussi de lui déplaire. Elle veillera donc à ne rien dire ni faire qui puisse, directement ou indirectement, susciter sa colère. »