Dans le cadre de la vie de couple, des tensions peuvent survenir, mais la religion fixe des limites strictes pour protéger les droits de chacun. Est-il permis à un mari de délaisser le lit conjugal de manière prolongée ? Voici les explications claires de la jurisprudence islamique à ce sujet.

L’islam accorde une grande importance à la relation intime entre les époux. Plusieurs hadiths prophétiques nous enseignent la conduite à adopter dans ce domaine. Le mari doit faire de son mieux pour répondre aux besoins affectifs de son épouse, et celle-ci doit agir de même envers lui.

Un mari ne doit pas délaisser le lit de son épouse sans justification valable. Les savants s’accordent à considérer que la durée maximale d’un tel éloignement ne doit pas dépasser quatre mois.

La durée maximale de l’éloignement selon la jurisprudence

Le Dr Marawan Shahin, professeur de hadith et des sciences du hadith à la faculté d’Usul Ad-Din — théologie — de l’Université Al-Azhar, déclare :

« La durée maximale pendant laquelle un mari peut délaisser son épouse est de quatre mois. Passé ce délai, l’épouse a le droit de saisir la justice ou de consulter un juge afin qu’une solution soit trouvée.

La seule exception concerne le cas où le mari souffre d’un problème de santé physique. Dans cette situation, l’épouse doit attendre l’avis des médecins concernant son état.

Prendre soin des sentiments de son épouse

De manière générale, il est recommandé aux maris de prendre soin des sentiments de leurs épouses. La femme a le droit de trouver satisfaction dans tous les aspects de la vie conjugale, notamment sur le plan affectif, dans la qualité du comportement de son mari et dans l’attention qu’il lui accorde. »

Nous devons garder à l’esprit que satisfaire ses désirs de la manière prescrite par Allah constitue un acte pour lequel le croyant est récompensé, comme nous l’a enseigné le Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui).