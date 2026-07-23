Quelles sont les conditions juridiques en Islam lorsqu’une épouse souhaite demander le divorce et restituer le mahr à son mari ? La réponse dépend des raisons qui motivent cette séparation.

Cheikh `Abdul-Majeed Subh, éminent savant d’Al-Azhar, déclare :

« En principe, le mahr est un droit de la femme. Toutefois, lorsqu’elle demande le divorce, la situation peut différer. Il convient donc de s’interroger sur le motif de cette demande.

Divorce pour défaut dissimulé par l’époux

Si elle demande le divorce en raison d’un défaut que le mari lui avait dissimulé avant le mariage, elle a droit à l’intégralité de son mahr.

Divorce pour convenance personnelle de l’épouse

En revanche, si elle souhaite divorcer pour une raison qui lui est propre et qui n’est pas imputable au mari, elle doit lui restituer ce dont ils conviennent ensemble : la totalité du mahr, une somme inférieure ou une somme supérieure.