La question de savoir si l’invocation peut modifier le destin suscite souvent de profondes interrogations chez les croyants. Si Allah a déjà tout décrété, à quoi sert-il de prier pour changer l’issue d’une situation ? Voici l’explication théologique sur le lien subtil entre l’accomplissement des causes, l’invocation et la prescience divine.

Comment l’invocation (du‘a’) peut-elle modifier le destin ? Comment la gratitude entraîne-t-elle une augmentation des bienfaits ? Comment les bonnes actions peuvent-elles prolonger la vie ? Certains musulmans éprouvent de la confusion face à ces questions.

Les lois de la cause et de l’effet

Cependant, lorsque nous examinons les lois de la cause et de l’effet, nous constatons qu’Allah a créé l’univers selon des règles qui ne changent pas. L’invocation constitue donc une cause produisant un effet.

Par exemple, si l’on vous dit que vous serez protégé des balles en vous abritant derrière une protection dans une tranchée, c’est cette tranchée qui sera la cause de votre préservation.

L’invocation comme moyen de protection

Parmi les moyens de protection bénéfiques qu’Allah a accordés à l’être humain figure l’invocation. Dire que le du‘a’ agit sur le destin relève donc du recours aux moyens de protection, dont il convient de faire autant usage que possible. L’invocation protège contre certaines épreuves du destin, de même que la nourriture protège contre la faim.

La différence entre les registres des anges et la Table préservée

Quant à la parole d’Allah :

« Allah efface ou confirme ce qu’Il veut, et auprès de Lui se trouve la Mère du Livre. » (Ar-Ra‘d, 13 : 39)

Il a été expliqué que ce qu’Allah efface concerne ce qui est inscrit dans les registres des anges, tandis que ce qui figure dans Al-Lawh Al-Mahfuz, la Table préservée, ne change pas.

Certaines choses sont définitivement établies et ne peuvent être ni modifiées ni remplacées. Tel est le principe général de la vie : l’essence profonde des choses demeure fixe, tandis que les événements et leurs manifestations peuvent changer.