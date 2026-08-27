Dire à une femme « Je t’aime pour l’amour d’Allah » est une expression pieuse qui est strictement encadrée selon le lien de parenté unissant l’homme et la femme en question.
Le Dr Rif`at Fawzi, ancien professeur de charia à l’Université du Caire, déclare à ce sujet :
« En vertu du principe juridique qui consiste à fermer les voies menant au mal et à écarter les situations douteuses, il n’est pas permis à un homme musulman de dire à une femme non-mahram — c’est-à-dire une femme qu’il pourrait légalement épouser — qu’il l’aime pour l’amour d’Allah.
En revanche, si cette femme fait partie de ses mahrams — c’est-à-dire des femmes qu’il lui est interdit d’épouser —, il n’y a aucun mal à lui dire qu’il l’aime pour l’amour d’Allah. »