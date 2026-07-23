Lors des rencontres précédant le mariage, une question cruciale d’éthique se pose souvent : est-il permis de dissimuler une maladie à son ou sa partenaire ? Voici ce que stipulent les principes islamiques concernant l’obligation de transparence avant de s’unir.

En islam, le mariage doit reposer sur la transparence et la franchise. La réussite de la vie conjugale dépend de plusieurs conditions, parmi lesquelles la fidélité et la droiture.

L’obligation de transparence envers le futur conjoint

Le Dr Rif`at Fawzi, professeur de charia à l’Université du Caire, déclare :

« Toute personne doit faire preuve de clarté et de transparence envers son futur époux ou sa future épouse. Il est de notre devoir de l’informer de tout problème de santé dont nous pourrions souffrir. Dans une telle situation, la personne concernée doit placer sa confiance en Allah, qui peut lui accorder un conjoint vertueux capable d’accepter son état de santé. Le Coran et la Sunnah du Prophète ordonnent aux musulmans de s’éloigner de toute tromperie. Dissimuler une maladie et ne pas en informer son fiancé ou sa fiancée constitue une forme de tromperie, laquelle est interdite en islam. »

Nous devons garder à l’esprit que l’islam n’adopte pas le principe selon lequel la fin justifie les moyens. Même si le mariage constitue une prescription religieuse, il ne saurait justifier la tromperie.

Les maladies contagieuses et l’interdiction de la tromperie

L’éminent savant musulman Cheikh Muhammad Al-Hanooti, membre du Conseil nord-américain du fiqh, ajoute :

« Nous ne devons dissimuler aucun problème de santé à notre futur conjoint, car le fait de ne pas révéler que l’on souffre d’une maladie contagieuse, comme l’herpès, serait considéré comme une tromperie. »