La question de savoir si les hallucinations auditives sont directement causées par des djinns est fréquente lorsqu’il s’agit de troubles mentaux. Les personnes atteintes de schizophrénie entendent-elles réellement ces créatures invisibles ? Voici l’éclaircissement apporté par la jurisprudence islamique concernant la différence entre la maladie psychique et le monde de l’invisible.

L’éminent savant musulman et célèbre prédicateur, Cheikh `Abdel Khaliq Hasan Ash-Shareef, déclare :

Les insufflations (Waswas) vs les voix audibles

« Ce que nous savons d’après les sources de la charia islamique, c’est que les djinns et les démons insufflent de mauvaises suggestions aux êtres humains. Ces suggestions relèvent d’un état intérieur et ne sont pas audibles.

Rien, dans les sources de la charia, ne prouve que les personnes en bonne santé ou celles atteintes de schizophrénie puissent entendre les voix des djinns ou des démons. Ce qui est mentionné dans la charia, c’est que les démons murmurent aux êtres humains et embellissent le mal à leurs yeux.

L’approche médicale et spirituelle de la maladie

La schizophrénie est une maladie psychique qui nécessite, en plus d’un suivi médical, de se tourner vers Allah, de vivre en compagnie du Coran et de s’attacher à la vérité et à la droiture. »

À la lumière de ce qui précède, il apparaît clairement que ni les personnes en bonne santé ni celles atteintes de schizophrénie ne peuvent entendre les voix des djinns ou des démons, et qu’aucune source de la charia n’affirme ni ne prouve le contraire.

Qu’Allah nous protège de tout mal et nous guide tous vers le droit chemin. Amine !