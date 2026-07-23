La vie de couple et la gestion des relations sociales soulèvent souvent des interrogations légitimes : par exemple, un époux a-t-il le droit de se montrer rigide et d’empêcher son épouse de recevoir ses amies non musulmanes à la maison ? Voici un éclairage précieux basé sur le Coran et l’avis des savants contemporains.

L’enseignement du Coran sur les relations avec les non-musulmans

L’islam nous enseigne à entretenir de bonnes relations avec tous les êtres humains. Il nous ordonne même de traiter nos ennemis avec justice et équité. Allah, le Très-Haut, dit :

« Allah ne vous interdit pas d’être bienfaisants et équitables envers ceux qui ne vous ont pas combattus à cause de votre religion et ne vous ont pas chassés de vos demeures, car Allah aime les personnes équitables. Allah vous interdit seulement de prendre pour alliés ceux qui vous ont combattus à cause de votre religion, vous ont chassés de vos demeures ou ont contribué à votre expulsion. Ceux qui les prennent pour alliés sont les véritables injustes. » (Al-Mumtahinah, 60 : 8-9)

Le Coran n’affirme donc pas que les non-musulmans ne peuvent pas être les amis des musulmans, et il n’interdit pas aux musulmans d’entretenir avec eux des relations amicales.

L’avis et les conseils de Cheikh Ahmad Kutty

Cheikh Ahmad Kutty, professeur et savant musulman à l’Institut islamique de Toronto, dans l’Ontario au Canada, déclare ce qui suit :

Il est important que les maris, en leur qualité de responsables du foyer, ne se montrent pas excessivement rigides en interdisant à leurs épouses de conserver leurs amitiés avec des femmes non musulmanes, ou à leurs enfants d’avoir des amis non musulmans. Ils doivent comprendre qu’une telle attitude n’est tout simplement pas conforme aux enseignements de l’islam.

L’ouverture : une clé de la transmission du message

Qu’ils se demandent comment l’islam aurait pu se répandre sur les cinq continents si les musulmans avaient toujours adopté une mentalité aussi fermée. Des millions de personnes ont embrassé l’islam parce que des musulmans ont noué avec des non-musulmans des relations ouvertes et amicales, et leur ont fait découvrir la beauté de l’islam grâce à leur comportement exemplaire et fraternel.

En tant qu’hommes musulmans, nous devons donc réévaluer notre compréhension de cette question. Certains réagissent peut-être de manière impulsive aux épreuves que les musulmans subissent aujourd’hui de la part de leurs ennemis, mais une telle attitude ne ferait qu’aggraver la situation.

Le Coran nous enseigne à affronter les épreuves et les difficultés avec patience, tout en procédant à un examen sincère de nous-mêmes.