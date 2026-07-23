Face à des difficultés dans le couple ou à une baisse de désir, une question délicate peut se poser concernant les limites fixées par l’Islam : un époux est-il autorisé à chercher à satisfaire ses envies en dehors du mariage ? Voici la réponse claire et détaillée de la jurisprudence islamique face à cette situation.

L’islam n’encourage ni n’approuve la répression des désirs légitimes et naturels. Il aide plutôt à les satisfaire d’une manière décente et licite. Si l’épouse perd tout intérêt pour les relations intimes, le mari devrait l’encourager à consulter un médecin et, si nécessaire, à suivre un accompagnement psychologique. Si aucune solution n’est trouvée, l’islam permet à l’homme, dans une telle situation, d’épouser une seconde femme afin de répondre à ses besoins naturels, tout en continuant à prendre soin de sa première épouse. En revanche, l’islam ne lui permet pas de recourir à une relation illicite pour assouvir son désir sexuel.

L’interdiction stricte des relations illicites

L’éminent savant d’Al-Azhar, Cheikh `Abdul-Majeed Subh, déclare ce qui suit :

La recherche de la satisfaction sexuelle en dehors du mariage n’est pas licite. Elle est au contraire interdite, comme le dit Allah, le Très-Haut :

« Et ceux qui préservent leur chasteté, sauf avec leurs épouses ou celles que leur main droite possède, car alors ils ne sont pas blâmables ; mais ceux qui recherchent au-delà de ces limites sont des transgresseurs. » (Al-Mu’minun, 23 : 5-7)

Ainsi, en tant que mari musulman — et cela vaut pour les couples en général — vous devez vous efforcer de satisfaire vos besoins sexuels dans le cadre du mariage. Il ne vous est pas permis de rechercher une autre manière de les assouvir en dehors de votre épouse.

Devoirs conjugaux et solutions licites

Vous pouvez éveiller son désir par des gestes d’affection, des étreintes et des préliminaires appropriés. Vous pouvez même la menacer d’épouser une autre femme si elle refuse de partager votre couche. Toutefois, comme indiqué précédemment, il ne vous est pas permis de satisfaire vos désirs sexuels en dehors du mariage.

Vous devez aussi lui rappeler que refuser d’avoir des relations conjugales avec son mari constitue un péché et qu’elle doit éviter d’agir ainsi. Il est rapporté que le Prophète (paix et bénédictions sur lui) a dit :

« Lorsqu’un mari invite son épouse à partager sa couche, qu’elle refuse et qu’il passe la nuit en colère contre elle, les anges la maudissent jusqu’au matin. »!– /wp:paragraph –>

Si toutes les tentatives visant à trouver une satisfaction dans le cadre conjugal demeurent infructueuses, il vous est alors permis d’épouser une seconde femme afin de répondre à vos besoins dans le cadre d’un mariage licite. En revanche, il ne vous est permis, en aucune circonstance, de rechercher une quelconque satisfaction sexuelle en dehors du mariage.