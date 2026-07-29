L’éveil spirituel des plus petits soulève souvent de grandes interrogations. Lorsqu’un enfant commence à découvrir le monde, il est naturel qu’il s’interroge sur son Créateur. Comment lui parler de Dieu avec des mots simples et justes ? Voici des conseils précieux pour guider vos enfants dans la construction d’une foi saine et solide.

Les défis de l’éducation spirituelle

Élever un enfant en bon musulman est une tâche exigeante. C’est pourquoi sa récompense est le Paradis : plus on aspire à un rang élevé au Paradis, plus les efforts à fournir sont importants.

Cette responsabilité est encore plus difficile pour les parents qui élèvent leurs enfants en Occident, car ils doivent accomplir plusieurs tâches relatives à la aqidah, c’est-à-dire à la croyance.

Premièrement, ils doivent construire chez l’enfant une croyance musulmane authentique. Dès qu’il commence à comprendre, il faut le familiariser avec les fondements de la foi, les piliers de l’islam et les principes de la charia, notamment l’adoration, le comportement et la doctrine.

Deuxièmement, ils doivent empêcher les croyances environnantes de pénétrer dans l’esprit pur et innocent de leurs enfants.

Troisièmement, ils doivent préserver cette croyance tout au long de l’enfance et de l’adolescence, jusqu’à ce que l’enfant devienne pleinement responsable de lui-même.

Comment transmettre la foi de façon naturelle ?

Pour transmettre une connaissance authentique d’Allah, il faut commencer très tôt et fournir à l’enfant une quantité d’informations adaptée à son âge. La meilleure manière de construire sa foi musulmane est de le faire progressivement et naturellement. C’est ainsi que j’agis avec mes enfants et, al-hamdu lillah, cela porte ses fruits.

Mais comment procéder de façon naturelle ?

Dès la naissance de l’enfant, il convient de prononcer l’adhan, l’appel à la prière, dans son oreille droite et l’iqamah dans son oreille gauche. Essayez également de faire de la formule La ilaha illa Allah, il n’est de divinité qu’Allah, l’une des premières expressions qu’il prononce.

Pendant son enfance, faites-lui entendre le Coran aussi souvent que possible. Récitez-le près de lui pendant qu’il joue. Prenez-le sur vos genoux et laissez-le regarder les pages tandis que vous lisez.

Laissez-le être présent lorsque vous accomplissez la prière. Autorisez-le à grimper sur vous sans lui crier dessus. Faites-lui entendre vos invocations, car cela peut produire un effet profond.

Parlez d’Allah comme d’une réalité présente dans votre vie quotidienne. Vous pouvez dire, par exemple :

Allah a été très généreux envers moi aujourd’hui. Al-hamdu lillah, cette tâche a été facile. J’avais besoin d’argent et Allah m’en a accordé.

Mentionnez Son nom avant et après les repas. Dites Subhan Allah, gloire à Allah, lorsque vous voyez le tonnerre, la pluie ou d’autres manifestations de la création. N’attendez pas de l’enfant qu’il apprenne tout immédiatement : commencez seulement par ce qui lui est facile à prononcer.

Lorsque vous lui offrez un vêtement neuf ou un nouveau jouet, au lieu de dire que c’est vous qui l’avez acheté, dites-lui qu’Allah vous l’a accordé, et ainsi de suite.

L’objectif est d’enraciner la présence d’Allah dans les paroles et dans l’esprit de l’enfant. Il faut également l’habituer aux enseignements du Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) dans les différentes situations de la vie.

Souriez toujours lorsque vous mentionnez Allah et employez des mots comme compassion, miséricorde et amour. Cette méthode crée progressivement chez l’enfant une conscience profonde d’Allah, de Sa présence et de Ses bienfaits. Il apprendra naturellement à aimer Allah en suivant également l’exemple vivant que vous lui donnez.

Lorsque la spiritualité est concrètement présente dans la vie familiale, l’enfant devient davantage capable, en grandissant, de comprendre la dimension invisible des choses ainsi que la présence d’Allah dans la vie quotidienne.

Que répondre lorsqu’il demande où se trouve Allah et à quoi Il ressemble ?

Les parents peuvent suivre les recommandations suivantes.

Dès l’âge de trois ou quatre ans, avant même que l’enfant ne commence à poser des questions, dites-lui des phrases pour lui expliquer qu’Allah est infiniment beau, mais qu’Il ne ressemble pas à Ses créatures, qu’Il nous voit, entend nos invocations, connaît nos besoins et sait ce que nous ressentons.

Ne vous lassez pas de répéter ces significations de différentes manières. Même si les enfants n’en comprennent pas encore pleinement le sens, ils en percevront progressivement la portée.

La récitation et la mémorisation du Coran, de préférence à la mosquée, peuvent commencer dès l’âge de quatre ans. Faites-leur réciter fréquemment la sourate Al-Ikhlas, car elle contribue de manière remarquable à construire la aqidah :

Dis : Il est Allah, Unique. Allah, Celui dont tous dépendent. Il n’a pas engendré et n’a pas été engendré. Et nul n’est égal à Lui. (Al-Ikhlas, 112 : 1-4)

Lorsqu’ils commencent à poser des questions, ne leur criez pas dessus et ne leur adressez pas un regard désapprobateur. Il vaut mieux qu’ils posent leurs questions plutôt qu’ils les gardent en eux et grandissent dans le doute.

Expliquez-leur calmement et avec le sourire que nous ne pouvons pas imaginer Allah et que seuls les véritables croyants seront autorisés à Le voir au Paradis. Il est si Glorieux que nos yeux ne peuvent pas Le voir dans cette vie.

À cet âge, il peut suffire de leur expliquer qu’Allah est au-dessus des cieux. C’est la réponse que le Prophète Muhammad accepta d’une jeune fille sans instruction lorsqu’il lui demanda où était Allah et qui il était. Elle répondit qu’Allah est au-dessus du ciel et qu’il était Son Messager. Cette réponse était adaptée à son niveau de compréhension.

Des réponses adaptées à l’âge et à la compréhension

À mesure que l’enfant grandit, les parents peuvent développer davantage les vérités déjà enracinées dans son cœur. Ils peuvent notamment lui expliquer qu’Allah, bien qu’Il soit élevé au-dessus de Son Trône, est proche du croyant sincère et connaît ses pensées.

Allah dit :

Et lorsque Mes serviteurs t’interrogent à Mon sujet, alors Je suis tout proche. Je réponds à l’invocation de celui qui M’invoque lorsqu’il M’invoque. (Al-Baqarah, 2 : 186)

Il dit également :

Nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. (Qaf, 50 : 16)

Nous ne pouvons pas voir Allah, car aucune vision ne peut Le cerner. Si nos yeux pouvaient contenir et maîtriser totalement ce qu’ils voient, cela serait incompatible avec la puissance absolue d’Allah.

Allah dit :

Les regards ne peuvent L’atteindre, tandis qu’Il saisit tous les regards. Il est le Subtil, le Parfaitement Informé. (Al-An‘am, 6 : 103)

Par ailleurs, le fait de ne pas voir une chose ne prouve pas qu’elle n’existe pas. Nous ne voyons pas les personnes qui vivent dans d’autres pays, et pourtant elles existent. Nous ne voyons pas l’électricité, mais nous en constatons les effets. Nous ne voyons pas notre âme, alors qu’elle est en nous. Nous n’entendons pas les habitants de la Malaisie parler en ce moment, mais nous savons que certains d’entre eux parlent. Nous ne comprenons peut-être pas aujourd’hui les théories de Newton, mais nous pourrons les comprendre lorsque nous serons plus âgés.

De la même manière, nos yeux ne peuvent pas voir Allah dans ce monde et nos oreilles ne peuvent pas L’entendre directement. Au Paradis, nous serons cependant créés ou transformés de manière à pouvoir voir Allah, le Tout-Puissant.

Allah dit :

Ce jour-là, certains visages seront resplendissants, regardant leur Seigneur. (Al-Qiyamah, 75 : 22-23)

Même le grand prophète Musa ne put voir Allah dans cette vie tel qu’Il est, mais il pourra, in shaa’ Allah, voir son Seigneur au Paradis.

Allah dit :

Ô mon Seigneur ! Montre-Toi à moi afin que je Te regarde. Il dit : Tu ne Me verras pas. Mais regarde la montagne : si elle demeure à sa place, alors tu Me verras. Lorsque son Seigneur manifesta une partie de Sa gloire à la montagne, Il la réduisit en poussière, et Musa tomba foudroyé. (Al-A‘raf, 7 : 143)

Avec calme et logique, interrogez également les enfants sur les objets qui les entourent pour savoir si quelqu’un les a fabriqués ou s’ils se sont créés eux-mêmes. Demandez-leur ensuite s’ils ont vu tous leurs fabricants. Même si ce n’est pas le cas, ils savent que ces fabricants existent. De même, Allah nous a créés, bien que nous ne puissions pas Le voir.

Le moment du coucher est particulièrement adapté aux histoires. Nous pouvons transmettre de nombreux enseignements aux enfants à travers les récits. Nous pouvons leur lire des histoires sur le comportement des petits musulmans, réciter les invocations du soir et leur expliquer qu’elles les protègent et qu’ils sont désormais en sécurité.

Parlez toujours avec gentillesse, assurance et un sourire encourageant, afin de leur faire comprendre que ce que vous leur enseignez est vrai et qu’ils se trouvent sur le droit chemin.

Faites preuve de patience, car ils peuvent revenir de l’école avec beaucoup de récits, d’informations et de croyances erronées. Écoutez-les attentivement et ne les poussez pas à garder leurs interrogations en eux par crainte de votre réaction.

Progressivement, au fil des années, les parents pourront former un bon musulman, in shaa’ Allah. Ne précipitez pas les choses. Donnez aux enfants un enseignement religieux adapté à leur niveau de perception, à leur âge et à leur degré de compréhension.

Enfin, invoquez constamment Allah afin qu’Il nous aide dans cette mission et nous récompense pour nos efforts.