La question de la justice divine dans l’au-delà est fondamentale en théologie islamique. Une interrogation revient souvent : les personnes qui ne croient pas au message de l’islam, mais qui accomplissent de bonnes œuvres, subiront-elles toutes la même sanction en Enfer ? Voici l’explication nuancée des savants sur l’équité parfaite du Créateur.

L’éminent savant musulman et célèbre prédicateur, Cheikh Abdel Khaliq Hasan Ash-Shareef, apporte une réponse éclairante à cette question en distinguant la rétribution terrestre de celle de l’au-delà.

La récompense terrestre des bonnes actions

Il convient de préciser que les mécréants reçoivent dans cette vie la récompense de leurs bonnes actions. Cependant, aussi considérables que puissent être leurs œuvres, elles ne peuvent égaler ne serait-ce qu’un seul des bienfaits qu’Allah leur a accordés. La justice divine implique que toute bonne action soit rétribuée, mais l’absence de foi (Tawhid) modifie la nature de la récompense dans la vie future.

Les différents degrés de châtiment

Les mécréants ne subiront toutefois pas tous le même degré de châtiment en Enfer. La sévérité de la sanction varie en fonction des actes, de l’attitude envers la vérité et du mal commis sur terre.

Nous savons, d’après la Sirah, la biographie du Prophète (paix et bénédictions sur lui), que son oncle Abu Talib recevra le châtiment le moins sévère en Enfer, en raison de la protection et du soutien qu’il accorda au Prophète (paix et bénédictions sur lui) tout au long de sa vie, bien qu’il n’ait pas embrassé l’islam avant sa mort.

La priorité du croyant : transmettre le message

Enfin, il est préférable que le musulman consacre ses efforts à faire connaître le véritable message de l’islam par ses paroles et ses actes, plutôt qu’à juger les personnes, car leur jugement appartient à Allah seul. Notre rôle sur terre est de faire preuve de miséricorde, de bon comportement et d’inviter à la sagesse, en laissant à la parfaite justice divine le soin de rétribuer chaque âme.

Qu’Allah nous guide tous vers le droit chemin.