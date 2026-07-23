En islam, l’entretien financier du foyer est une obligation majeure incombant à l’homme. Mais que se passe-t-il lorsqu’un mari néglige ce devoir fondamental envers sa femme ? Voici les explications et les conseils des savants concernant cette situation.

Selon l’islam, le mari a la responsabilité de subvenir aux besoins de son épouse et de l’entretenir financièrement dans la mesure de ses moyens. Ces dépenses lui valent une grande récompense auprès d’Allah. Il est rapporté que le Prophète (paix et bénédictions sur lui) a dit :

« Toute dépense que tu engages en recherchant l’agrément d’Allah te sera récompensée, même la bouchée que tu portes à la bouche de ton épouse. »!– /wp:paragraph –>

Les niveaux d’entretien selon les moyens

Cheikh Muhammad Nur Abdullah, président de l’ISNA et membre du Conseil du fiqh d’Amérique du Nord, déclare ce qui suit :

L’entretien financier comporte différents niveaux, selon les moyens de chacun. Le Coran nous dit :

« Que celui qui est aisé dépense selon les moyens qu’Allah lui a accordés, et que celui dont les ressources sont limitées dépense selon ce qu’Allah lui a donné. » (At-Talaq, 65 : 7)

Le mari doit donc pourvoir aux besoins essentiels de son épouse, notamment la nourriture, le logement, les vêtements et l’éducation. La qualité et le niveau de ces prestations dépendent de sa situation financière.

Les recours de l’épouse en cas de négligence

Si le mari fait preuve de négligence dans l’accomplissement de cette obligation, l’épouse peut recourir à la médiation ou saisir les autorités judiciaires afin d’obtenir le respect de ses droits.