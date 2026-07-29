La peur d’être frappé par l’envie ou le mauvais œil pousse parfois certains croyants à l’obsession. S’il est vrai que ce mal spirituel existe, comment faire la part des choses entre une réelle atteinte et les simples épreuves de la vie ? Voici l’explication détaillée sur les causes, les signes et les remèdes tirés de la tradition prophétique.

Il est en réalité difficile de déterminer avec certitude si une personne est atteinte par le mauvais œil. Beaucoup sont irrationnellement obsédés par cette idée et lui attribuent toute maladie, calamité, tout échec ou malheur qui les frappe.

Le musulman ne doit pas se laisser envahir par une telle obsession. Après avoir sollicité l’aide d’Allah et placé sa confiance en Lui, il doit rechercher les causes appropriées des problèmes auxquels il est confronté, qu’ils concernent sa santé ou toute autre affaire de ce monde, puis s’efforcer d’y apporter les solutions adéquates. Si l’examen de toutes les causes rationnelles possibles et les efforts déployés pour les traiter restent sans effet, il peut alors envisager l’éventualité du mauvais œil, sans toutefois pouvoir l’affirmer avec certitude.

La réalité du mauvais œil selon les textes

L’effet du mauvais œil est une réalité, comme l’attestent de nombreuses preuves tirées des textes révélés et du raisonnement. L’imam Al-Bukhari rapporte d’après Abu Hurayrah que le Prophète (paix et bénédictions sur lui) a dit :

Le mauvais œil est une réalité. (Rapporté par Al-Bukhari)

Toutefois, le mauvais œil ne peut jamais causer de tort sans la volonté d’Allah. Il ne doit donc susciter ni peur ni terreur, car la puissance et la force suprêmes appartiennent exclusivement à Allah, le Très-Haut. Lui seul mérite d’être craint, et c’est auprès de Lui que nous devons chercher protection contre Satan et le mauvais œil.

Al-Bukhari et Muslim rapportent dans leurs recueils authentiques que A’ishah — qu’Allah l’agrée — a dit :

Le Messager d’Allah (paix et bénédictions sur lui) m’ordonnait de pratiquer la ruqyah contre le mauvais œil.

Mesures de protection contre l’envie et le mauvais œil

Voici quelques mesures de protection contre l’envie et le mauvais œil :

1. Chercher la protection d’Allah contre le mauvais œil et l’envie

Cela consiste notamment à se rappeler Allah en toute circonstance. L’évocation d’Allah constitue un rempart infranchissable contre Satan et ses suppôts. Allah dit :

Dis : Je cherche protection auprès du Seigneur de l’aube naissante, contre le mal de ce qu’Il a créé, contre le mal de l’obscurité lorsqu’elle s’intensifie, contre le mal de celles qui soufflent sur les nœuds, et contre le mal de l’envieux lorsqu’il envie. (Al-Falaq, 113 : 1-5)

2. Faire preuve de piété, obéir à Allah et délaisser les péchés

Allah dit :

Mais si vous êtes patients et pieux, leur ruse ne vous causera aucun tort. Allah cerne parfaitement ce qu’ils font. (Al `Imran, 3 : 120)

Le Prophète (paix et bénédictions sur lui) dit à son cousin Abdullah ibn Abbas :

Observe les commandements d’Allah, Il te préservera. Sois attentif à Allah, tu Le trouveras devant toi…

3. Faire preuve de patience et de persévérance

Cela signifie que la personne ne doit pas montrer qu’elle est affectée par l’envie ni se laisser submerger par les pensées qui s’y rapportent. Elle doit au contraire patienter, car cette attitude fera échouer les desseins des personnes envieuses ou malveillantes.

Commentant ce point, Ibn Al-Qayyim explique que la troisième mesure de protection contre l’envie consiste à faire preuve de patience, plutôt que de combattre l’envieux ou de lui montrer que l’on a été atteint par son mal. Rien ne peine davantage l’envieux et ne fait davantage échouer son projet que de constater que son acte malveillant n’a produit aucun effet sur la personne visée. Tel est le résultat de la patience, de la confiance en Allah et de l’abandon sincère à Lui.

4. Placer sa confiance en Allah

Il s’agit de l’un des moyens de protection les plus puissants contre l’envie et l’oppression. Allah dit :

Et quiconque place sa confiance en Allah, Il lui suffit. (At-Talaq, 65 : 3)

5. Se repentir sincèrement auprès d’Allah

Lorsqu’une personne se rappelle les bienfaits qu’Allah lui a accordés, restitue à autrui tout ce qu’elle a pris injustement et prend la ferme résolution de ne pas récidiver, elle revient assurément sur le droit chemin. Elle obtient le pardon d’Allah et s’éloigne ainsi des causes susceptibles de l’exposer au mal.

Allah, le Très-Haut, dit :

Et repentez-vous tous devant Allah, ô croyants, afin que vous réussissiez. (An-Nur, 24 : 31)

6. Répondre au mal par le bien

La personne victime d’envie ou du mauvais œil doit s’efforcer de bien traiter ceux qui l’envient ou lui portent le mauvais œil. Elle peut leur parler avec douceur, leur offrir des cadeaux, les nourrir, leur manifester de l’attention et les soutenir lorsqu’ils sont dans le besoin.

Allah, le Très-Haut, dit :

La bonne action et la mauvaise ne sont pas semblables. Repousse le mal par ce qui est meilleur, et voilà que celui avec lequel tu avais une inimitié deviendra tel un ami proche. Mais cela n’est accordé qu’à ceux qui font preuve de patience, et cela n’est accordé qu’à celui qui possède une immense part de bien. (Fussilat, 41 : 34-35)

Le principe est donc qu’un comportement bienveillant envers un ennemi peut transformer celui-ci en ami.

7. Pratiquer la ruqyah

Cette pratique est fondée notamment sur le fait que l’ange Gabriel adressait des invocations en faveur du Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) lorsqu’un mal l’atteignait.

A’ishah — qu’Allah l’agrée — rapporte :

L’ange Gabriel récitait certaines paroles sur le Prophète (paix et bénédictions sur lui) afin de soulager sa douleur. Il disait : Au nom d’Allah, qu’Il te soulage de ta souffrance, te guérisse de ta maladie et te protège contre l’envie et le mauvais œil. (Rapporté par Muslim)

Abu Sa`id rapporte également que l’ange Gabriel vint un jour auprès du Prophète (paix et bénédictions sur lui) et lui demanda :

Souffres-tu de quelque chose ?

Le Prophète répondit :

Oui.

Gabriel dit alors :

Au nom d’Allah, qu’Il te soulage et te protège de tout mal. (Rapporté par Muslim)

Un conseil pratique pour le foyer

Par conséquent, nous vous conseillons de transmettre ces informations à votre épouse et d’essayer de la convaincre de retourner au domicile conjugal. Elle commet un péché en vous désobéissant et en refusant de retourner avec vous au domicile conjugal sur la base de suppositions incertaines. Même si elle était effectivement atteinte du mauvais œil, elle pourrait mettre en pratique chez elle les conseils mentionnés ci-dessus, sans qu’il soit nécessaire de demeurer dans un autre pays.