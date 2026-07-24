Lorsqu’arrive le moment d’arrêter l’allaitement, de nombreux parents recherchent des méthodes douces pour faciliter le sevrage de leur bébé. Voici un guide pratique et un plan progressif pour réussir cette transition en toute sérénité.
Le sevrage peut être très difficile pour les parents lorsque le bébé n’est pas encore prêt à renoncer au lien privilégié qui l’unit à sa mère. Pour un nourrisson, l’allaitement ne se limite pas à la nourriture : c’est aussi un moment où il bénéficie pleinement de la présence et de l’attention de sa mère.
Pendant l’allaitement, le bébé se sent aimé, profite du contact peau à peau et reçoit bien entendu le lait dont il a besoin.
Plan de sevrage
- Trouvez d’autres moyens d’offrir quotidiennement au bébé des moments de proximité, de tendresse et d’affection. Par exemple, prenez-le dans vos bras pendant que vous lui lisez un livre, emmenez-le au parc ou asseyez-vous simplement avec lui pour jouer.
- Il n’est pas recommandé de laisser le bébé pleurer jusqu’à ce qu’il se résigne, ni de le priver de nourriture.
- Progressez lentement. Commencez par observer combien de tétées le bébé prend chaque jour. Supprimez d’abord la tétée la plus courte et la moins importante, puis remplacez-la par un moment privilégié consacré aux câlins, aux jeux et à l’affection. Ensuite, remplacez une autre tétée tous les quatre jours, en procédant de la même manière.
- Portez des vêtements qui rendent l’allaitement moins facile, afin que le bébé ait davantage de difficulté à atteindre le sein.
- Lorsque le bébé réclame une tétée, préparez sa collation et sa boisson préférées, mais ne le forcez pas à les prendre. Il les acceptera lorsqu’il sera prêt. Pendant ces étapes, essayez également de lui faire perdre l’habitude de s’endormir au sein. Couchez-le lorsqu’il est somnolent, mais encore éveillé, afin qu’il apprenne progressivement à s’apaiser et à s’endormir seul.
- Une fois les tétées de la journée supprimées, le processus atteint sa dernière étape : la tétée du coucher. Vous pouvez procéder comme suit :
- Instaurez une routine du soir : un bain, la lecture d’un livre, la récitation du Coran ou une berceuse.
- Restez dans la chambre jusqu’à ce que le bébé s’endorme.
- Ne réintroduisez pas une tétée après l’avoir supprimée.
- Là encore, avancez très progressivement. Cela contribuera également à prévenir les douleurs mammaires.