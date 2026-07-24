Lorsqu’arrive le moment d’arrêter l’allaitement, de nombreux parents recherchent des méthodes douces pour faciliter le sevrage de leur bébé. Voici un guide pratique et un plan progressif pour réussir cette transition en toute sérénité.

Le sevrage peut être très difficile pour les parents lorsque le bébé n’est pas encore prêt à renoncer au lien privilégié qui l’unit à sa mère. Pour un nourrisson, l’allaitement ne se limite pas à la nourriture : c’est aussi un moment où il bénéficie pleinement de la présence et de l’attention de sa mère.

Pendant l’allaitement, le bébé se sent aimé, profite du contact peau à peau et reçoit bien entendu le lait dont il a besoin.

Plan de sevrage