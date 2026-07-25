Chaque croyant traverse au cours de sa vie des périodes de doute ou de baisse de foi, se demandant parfois comment renouer avec son Créateur. Que faire lorsque l’on n’arrive plus à ressentir la proximité divine dans nos actes d’adoration réguliers ? Voici de précieux rappels sur la véritable nature de la constance spirituelle.

L’éminent savant musulman Cheikh Muhammad Iqbal Nadvi, directeur et imam du Centre islamique Al-Falah à Oakville, dans l’Ontario au Canada, déclare :

Les variations du cœur et l’impact des actions

« La foi augmente grâce aux bonnes œuvres et diminue à cause des mauvaises actions. Lorsqu’une personne suit le droit chemin et agit avec droiture, elle éprouve naturellement un sentiment de sécurité et de proximité constante avec Allah. Mais si elle s’éloigne de cette voie, comment cette relation pourrait-elle se maintenir ?

L’importance de la constance dans les devoirs

Nous sommes les serviteurs d’Allah et devons remplir nos devoirs et nos obligations envers notre Maître, le Glorieux et le Très-Majestueux. Nous devons persévérer dans nos engagements religieux, même lorsque nous ne ressentons pas Sa présence. L’attachement à la foi ne repose pas sur des sentiments personnels, mais sur les responsabilités et les obligations qui nous incombent.

L’adoration comme fondement de la proximité divine

Je vous conseille donc de continuer à accomplir la prière, à lire le Coran et à agir avec droiture, sans jamais abandonner ces pratiques, quelles que soient les circonstances. Ressentir la présence d’Allah est le fruit de notre dévotion, et non la raison de notre engagement. »