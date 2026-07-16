Le développement spirituel et personnel commence par comprendre comment former le caractère humain dans le Coran, afin d’affronter les épreuves avec une résilience inébranlable.

Former le caractère humain dans le Coran : les enseignements du Coran mettent l’accent sur le développement intérieur de l’être humain — son cœur, ses émotions et sa volonté. Lorsqu’une personne est droite, équilibrée et guidée par Allah, elle devient capable d’affronter les difficultés de la vie, qu’elle soit dans la richesse ou la pauvreté, la santé ou la maladie.

Le caractère équilibré dans le Coran

Le caractère que le Coran cherche à cultiver ne se laisse pas emporter par une joie arrogante lorsqu’il obtient ce qu’il désire de ce bas monde, à l’image de Qarun et de ses richesses accumulées. Il ne sombre pas non plus dans le désespoir face aux pertes. Cette approche équilibrée permet à l’être humain de gérer aussi bien la réussite que l’échec, sans succomber à l’orgueil ni au chagrin excessif. Allah dit :

« Et si Nous faisons goûter à l’homme une miséricorde venant de Nous, puis que Nous la lui retirons, le voilà désespéré et ingrat. Mais si Nous lui faisons goûter un bienfait après qu’un malheur l’a touché, il dira certainement : “Les maux se sont éloignés de moi.” Le voilà alors plein d’exultation et de vanité. Sauf ceux qui patientent et accomplissent de bonnes œuvres : ceux-là obtiendront un pardon et une grande récompense. » (Hud : 9-11)

La nature humaine et la guidance divine

Ces versets mettent en lumière les tendances naturelles de l’être humain, que seuls ceux qui font preuve de patience et accomplissent de bonnes œuvres peuvent surmonter. Nourris par les enseignements de l’islam, ces individus acquièrent la capacité d’endurer les épreuves et d’exprimer leur gratitude pour les bienfaits, mus par leur amour d’Allah et leur foi en l’au-delà.

La résilience face à l’adversité

Le Coran encourage les musulmans à développer un caractère fort et résilient, qui ne vacille pas face aux épreuves. Allah dit :

« Ceux qui disent : “Notre Seigneur est Allah”, puis demeurent fermes, les anges descendent sur eux en disant : “N’ayez pas peur et ne soyez pas affligés ; recevez plutôt la bonne nouvelle du Paradis qui vous était promis.” » (Fussilat : 30)

Ce verset rassure les croyants en leur rappelant que les émotions négatives, comme la peur et la tristesse, ne résolvent pas les problèmes et ne doivent pas entraver la progression.

Regards savants sur la patience et la force

Ibn Taymiyyah a souligné l’importance de la patience et de la confiance en Allah, même lorsque l’on observe le mal ou des changements dans la situation de l’islam. Il a affirmé que le désespoir et l’affliction excessive face à l’état de l’islam sont à éviter, appelant plutôt à la persévérance et à la fermeté. Dans cet esprit, le poète Iqbal a exprimé :

« Les croyants s’en remettent à la sollicitude de leur Seigneur ; Ils ne craignent pas les épreuves et ne s’abandonnent pas au désespoir. La confiance de l’homme noble l’élève au-dessus du temps, Tandis que le chagrin est un poison mortel : ne bois pas le poison du chagrin. »

La tristesse positive et le sens de la responsabilité

Si l’islam décourage la tristesse paralysante, il reconnaît la valeur d’une tristesse positive : une méditation profonde qui éveille le sens de la responsabilité et pousse les croyants à préserver les limites sacrées. Cet état d’esprit conduit à la paix intérieure et aux récompenses divines. Allah dit :

« Ne détourne pas ton visage des gens par mépris et ne marche pas sur la terre avec arrogance. Certes, Allah n’aime pas tout homme infatué de lui-même et vantard. » (Luqman : 18)

Conclusion : bâtir un caractère fort à la lumière de la guidance coranique

La guidance coranique relative à la formation d’un caractère humain équilibré et fort est sans pareille. Elle enseigne aux musulmans à affronter les défis de la vie avec résilience, sans plainte ni lassitude, et à demeurer forts en toute circonstance. Cet équilibre et cette modération favorisent l’émergence d’une société capable de supporter les épreuves de l’existence avec force et dignité, conformément à la vision du Coran.

Par Mohammed Al-Abda